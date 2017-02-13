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Удержания из пенсий 
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, территориальными органами ПФР производятся удержания из пенсии.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» удержания из пенсии производятся на основании:
    • исполнительных документов;
    решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с нарушением обязательства безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты, в том числе об изменении места жительства;
    • решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.
При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Указанное ограничение не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержаний может достигать 70%. Удержания на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, производятся в размере, не превышающем 20% установленной пенсии.

Важно! Пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и размера повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии или прекращение (продление) их выплаты, в том числе об изменении места жительства, не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств.

13-02-2017
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