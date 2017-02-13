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Изменяются банковские реквизиты для уплаты дополнительных страховых взносов  
В связи с изменением банковских реквизитов для уплаты дополнительных страховых взносов с 06.02.2017г. ГУ-УПФР № 36 по г.Москве и МО сообщает: плательщики, зарегистрированные в Московской области, указывают следующие реквизиты получателя:

ИНН 7703363868, КПП 770301001,
получатель УФК по Московской области (для ГУ-Отделения ПФР по г.Москве и Московской области).
Банк получателя ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525000,
счет 40101810845250010102.
КБК на 2017 год остались без изменений:
39210202041061100160 - для перечисления дополнительных страховых взносов застрахованного лица на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ; 39210202041061200160 - для перечисления взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ.

По всем вопросам обращаться в Управление Пенсионного Фонда по адресу г. Дубна ул. Центральная д.15 или по т. 212-56-06,212-38-95.

13-02-2017
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