Более 28 тысяч учащихся Москвы и Подмосковья повысили свою пенсионную и социальную грамотность в 2016 году

За три с небольшим месяца информационно-разъяснительной кампании по повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи, реализованной в 2016 году Отделением ПФР по г. Москве и Московской области, проведено около 600 тематических уроков и лекций, более 70 экскурсий для старшеклассников и студентов средне-специальных учебных заведений. В общей сложности, в этих мероприятиях приняли участие более 28 тысяч учащихся из 360 учебных заведений Москвы и Московской области.

На встречах с молодежью руководители и сотрудники Отделения ПФР по г. Москве и Московской области, Главных управлений ПФР и Управлений ПФР рассказывали об устройстве пенсионной системы России и ее истории, об отражении трудовой биографии граждан на индивидуальных лицевых счетах, которые ведутся в Пенсионном фонде России, о взносах, которые отчисляют работодатели на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, о значении белой зарплаты и факторах, которые влияют на размер будущей пенсии, о СНИЛСе, пенсионных накоплениях, материнском (семейном) капитале и многом другом. Для молодых граждан, помимо открытых уроков и лекций, проводились Дни открытых дверей, экскурсии в Клиентские службы и Управления ПФР, проводились семинары и лекции для педагогов, преподающих обществознание в учебных заведениях.

В качестве информационно-образовательного пособия молодым людям презентовалось учебное пособие «Все о будущей пенсии, для учебы и жизни», ежегодно переиздаваемом Пенсионным фондом Российской Федерации.

Программа по повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи действует в России с 2011 года. Кампания стартует во всех субъектах Российской Федерации одновременно в «Единый день пенсионной и социальной грамотности для учащейся молодежи» и продолжается до конца года. Органы образования субъектов РФ на протяжении лет поддерживают и развивают инициативу ПФР.