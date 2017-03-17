СНИЛС за 10 минут

ГУ-УПФР № 36 по г. Москве и Московской области сообщает, что гражданам предоставляется государственная услуга по регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и выдачи СНИЛС в режиме реального времени. 10 минут занимает вся процедура: от начала приема, присвоения номера индивидуального лицевого счета до выдачи СНИЛСА. В реальном времени также предоставляется услуга обмена или выдачи дубликата. Все услуги, предоставляемые гражданам государственным Пенсионным фондом России, являются бесплатными.

Страховой номер индивидуального лицевого счета, или СНИЛС, в системе обязательного пенсионного страхования является уникальным и принадлежит только одному человеку. Лицевой счет отражает официальную трудовую биографию человека: места работы, периоды страхового стажа, начисленные и уплаченные работодателем страховые взносы. Все эти данные становятся основными факторами при назначении или перерасчете пенсии. Страховое свидетельство выдается один раз, пожизненно, всем категориям граждан, зарегистрированным в системе учета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе детям, неработающим гражданам и военным.

СНИЛС необходим для формирования федеральных и региональных регистров граждан, имеющих право на государственные социальные услуги и льготы, например на получение бесплатных лекарств, ежемесячной денежной выплаты, льготных путевок, в том числе детям, для определения ребенка в дошкольные учреждения и школы.

Взрослый работающий гражданин может оформить СНИЛС и через работодателя, который направит заполненную анкету в ПФР при заключении гражданином трудового договора. Для детей младше 14 лет СНИЛС может оформить один из родителей, обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда, имея при себе собственный паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Если ребенок достиг 14-летнего возраста, он может самостоятельно со своим паспортом обратиться в Пенсионный фонд.

Начальник отдела ПУ,АСВиВЗ И.В.Кудряшова