Регистрация индивидуальных предпринимателей-работодателей в органах ПФР не осуществляется

Уважаемые страхователи!

Федеральным законом от 03.07.2016 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» внесены изменения, вступившие в силу с 01.01.2017г., в том числе и в статью 11 Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», в части регистрации страхователей в территориальных органах ПФР.

С 01.01.2017 в органах ПФР регистрация страхователей в заявительном порядке с присвоением кода категории 31- «индивидуальные предприниматели, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам»

Обязанность страхователя - индивидуального предпринимателя в обращении в территориальный орган ПФР для постановки на регистрационный учет как плательщика страховых взносов, осуществляющего выплаты в пользу физических лиц, законодательством не предусмотрена.

В случае если индивидуальный предприниматель одновременно является еще и индивидуальным предпринимателем, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, то при предоставлении сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М указывается регистрационный номер, под которым он зарегистрирован в ПФР как индивидуальный предприниматель.По всем вопросам обращаться в Управление Пенсионного Фонда по адресу г. Дубна ул. Центральная д.15 или по т. 212-56-06.Волкова О.В.