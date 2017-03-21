УПФ и Соцзащита Информация о представлении документов для граждан, уходящих на пенсию в 2018 г. Управление ПФР сообщает. В целях своевременной реализации гражданами г. Дубны права на пенсию в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ Управление ПФР № 36 по г. Москве и Московской области сообщает о необходимости представления оригиналов и копий следующих документов лицам, неработающим (или работающим в другом городе), и проживающим в г. Дубна, у которых возникает право на назначение страховой пенсии по старости в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.: - трудовая книжка (все страницы, кроме страниц сведений о награждениях и пустых страниц)

- страховое пенсионное свидетельство

- паспорт (страницы с фото и с регистрацией по месту жительства)

- военный билет (страницы с фото и страницы, указывающие на период прохождения службы)

- диплом об очном образовании

- свидетельство о рождении ребенка (детей) с отметкой о выдаче паспорта при исполнении соответствующего возраста ребенка

- свидетельство о браке (при наличии). Документы должны быть представлены до 1 июня 2017 г. в Управление ПФР г. Дубны, в отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц (кабинет № 5) по предварительной записи по телефону 212-53-69. В целях своевременной реализации гражданами г. Дубны права на пенсию в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ Управление ПФР № 36 по г. Москве и Московской области сообщает о необходимости представления оригиналов и копий следующих документов лицам, неработающим (или работающим в другом городе), и проживающим в г. Дубна, у которых возникает право на назначение страховой пенсии по старости в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.:Документы должны быть представлены до 1 июня 2017 г. в Управление ПФР г. Дубны, в отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц (кабинет № 5) по предварительной записи по телефону 212-53-69. Документы на граждан, работающих в организациях г. Дубны, в Управление ПФР представляет уполномоченное лицо организации в установленном порядке до 15 мая 2017 г. Документы на граждан, работающих в организациях г. Дубны, в Управление ПФР представляет уполномоченное лицо организации в установленном порядке до 15 мая 2017 г. Начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц

Ирина Васильевна Борисова



Начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лицИрина Васильевна Борисова В Мой Мир Share