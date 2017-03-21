Управление ПФР сообщает.
В целях своевременной реализации гражданами г. Дубны права на пенсию в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ Управление ПФР № 36 по г. Москве и Московской области сообщает о необходимости представления оригиналов и копий следующих документов лицам, неработающим (или работающим в другом городе), и проживающим в г. Дубна, у которых возникает право на назначение страховой пенсии по старости в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.:
- трудовая книжка (все страницы, кроме страниц сведений о награждениях и пустых страниц)
- страховое пенсионное свидетельство
- паспорт (страницы с фото и с регистрацией по месту жительства)
- военный билет (страницы с фото и страницы, указывающие на период прохождения службы)
- диплом об очном образовании
- свидетельство о рождении ребенка (детей) с отметкой о выдаче паспорта при исполнении соответствующего возраста ребенка
- свидетельство о браке (при наличии).
Документы должны быть представлены до 1 июня 2017 г. в Управление ПФР г. Дубны, в отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц (кабинет № 5) по предварительной записи по телефону 212-53-69.
Документы на граждан, работающих в организациях г. Дубны, в Управление ПФР представляет уполномоченное лицо организации в установленном порядке до 15 мая 2017 г.
Начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц
Ирина Васильевна Борисова
21-03-2017