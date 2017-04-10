УПФ и Соцзащита С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут увеличены на 1,5% С 1 апреля 2017 года социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут увеличены на 1,5% как работающим, так и неработающим пенсионерам. При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии. Напомним, пенсия по государственному пенсионному обеспечению (в том числе, социальная) – это ежемесячная государственная денежная выплата, которая предоставляется: нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию; в целях компенсации утраченного заработка гражданина из числа космонавтов или из числа работников летно-испытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного возраста; гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности). Напомним, пенсия по государственному пенсионному обеспечению (в том числе, социальная) – это ежемесячная государственная денежная выплата, которая предоставляется: нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию; в целях компенсации утраченного заработка гражданина из числа космонавтов или из числа работников летно-испытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного возраста; гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности). Пенсия по государственному пенсионному обеспечению выплачивается за счет средств Федерального бюджета. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению выплачивается за счет средств Федерального бюджета. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению бывают следующих видов: Пенсии по государственному пенсионному обеспечению бывают следующих видов: - социальная пенсия - назначается нетрудоспособным гражданам: женщинам – с 60 лет, мужчинам – с 65 лет, инвалидам I, II, III групп, в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам, детям до 18 лет и старше, но не более 23 лет, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях, потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери, гражданам из числа малочисленных народов Севера: мужчинам – с 55 лет и женщинам – с 50 лет; - социальная пенсия - назначается нетрудоспособным гражданам: женщинам – с 60 лет, мужчинам – с 65 лет, инвалидам I, II, III групп, в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам, детям до 18 лет и старше, но не более 23 лет, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях, потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери, гражданам из числа малочисленных народов Севера: мужчинам – с 55 лет и женщинам – с 50 лет; - за выслугу лет – назначается федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава; - за выслугу лет – назначается федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава; - по старости – назначается пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; - по старости – назначается пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; - по инвалидности – назначается военнослужащим, участникам ВОВ, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтам; - по инвалидности – назначается военнослужащим, участникам ВОВ, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтам; - по случаю потери кормильца – назначается членам семьи военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов.



- по случаю потери кормильца – назначается членам семьи военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов. В Мой Мир Share