С 1 апреля страховые пенсии неработающих пенсионеров доиндексированы на 0,38%

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров в соответствии с постановлениями Правительства РФ были проиндексированы в сторону увеличения на 5,4%. С 1 апреля страховые пенсии (без учета фиксированной выплаты) неработающих пенсионеров будут проиндексированы еще раз - на 0,38%.

Повышение касается всех видов страховых пенсий: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца неработающих пенсионеров.По России среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 655 рублей.

Напомним, минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии.

В августе 2017 года будут увеличены страховые пенсии работавших в 2016 году пенсионеров, исходя из начисленных за 2016 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех.