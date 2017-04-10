Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
УПФ и Соцзащита
С 1 апреля страховые пенсии неработающих пенсионеров доиндексированы на 0,38% 
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров в соответствии с постановлениями Правительства РФ были проиндексированы в сторону увеличения на 5,4%. С 1 апреля страховые пенсии (без учета фиксированной выплаты) неработающих пенсионеров будут проиндексированы еще раз - на 0,38%.

Повышение касается всех видов страховых пенсий: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца неработающих пенсионеров.

По России среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 655 рублей.

Напомним, минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии.

В августе 2017 года будут увеличены страховые пенсии работавших в 2016 году пенсионеров, исходя из начисленных за 2016 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех.

10-04-2017
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Курсы валют
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
Правобережная и левобережная площадки




Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru