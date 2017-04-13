О подтверждении факта нахождения на иждивении нетрудостпособного члена семьи.

Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом нетрудоспособных членов семьи, достигших возраста 18 лет, устанавливается при наличии документального подтверждения факта нахождения указанных членов семьи на иждивении застрахованного лица.

Для установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии застрахованному лицу, имеющему на иждивении ребенка, не достигшего возраста 18 лет, достаточно подтверждения родственных отношений. Вместе с тем в случае приобретения ребенком дееспособности до достижения возраста 18 лет (например, в связи со вступлением в брак) необходимо также подтвердить нахождение ребенка на иждивении застрахованного лица.

Для установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицу, имеющему ребенка, достигшего возраста 18 лет, помимо родственных отношений необходимо подтвердить обучение ребенка в образовательной организации и факт его нахождения на иждивении указанного лица.

С 01.01.2015г. вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях», который изменил правила признания учащихся детей нетрудоспособными членами семьи. В соответствии со ст.9 Закона нетрудоспособными членами семьи признаются обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в т.ч. в иностранных организациях, расположенных за пределами территории РФ, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами РФ, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем достижения ими возраста 23 лет. Просим заявителей обращать внимание на правильность заполнения предоставленных ими в Управление ПФР справок об обучении детей.

С заявлениями и документами следует обращаться в комнату № 1 Управления.Телефоны для справок: 212-38-44 ( каб.№1), 212-48-77(общий).

Время работы: комната № 1, понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

Отдел назначения и перерасчета пенсий