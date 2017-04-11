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Управление соцзащиты информирует 
Дубненское управление социальной защиты населения информирует граждан-получателей ежемесячной денежной компенсации в размере 700 рублей, обратившихся за ее получением в августе 2016 года, о необходимости продления данной выплаты в феврале 2017 года.

Для продления ранее назначенной ежемесячной денежной компенсации или для первичного назначения ежемесячной денежной компенсации необходимо пройти регистрацию в Дубненском управлении социальной защиты населения, предоставив следующие документы:

    а) паспорт;
    б) документы, подтверждающие доходы членов семьи получателя или одиноко проживающего получателя за три месяца, предшествующих месяцу обращения (ноябрь – январь), для неработающих граждан – трудовая книжка.
    г) выписку из поквартирной карточки или домовой книги (только для граждан обратившихся впервые).
Обратите внимание, что месяц, в котором необходимо пройти перерегистрацию, указан в расписке, выданной при оформлении заявления.

Напоминаем, что в соответствии с Законом Московской области от 24.12.2015 №239/2015-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки в 2016 – 2018 годах граждан, достигших возраста 70 лет и старше, получающих пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации» ежемесячная денежная компенсация предоставляется следующим категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, достигшим возраста 70 лет и старше:

    а) гражданам, получающим пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии, что они являются одиноко проживающими, имеющими доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров (16 978,00 рублей);
    б) гражданам, получающим пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии, что они проживают в семье, состоящей из лиц, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров (16 978,00 рублей на пенсионера).
Одновременно сообщаем, что единовременная денежная выплата в размере 5000 руб. при расчете среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина не учитывается.

Ежемесячная денежная компенсация назначается и выплачивается получателю с первого числа месяца, в котором поступило обращение и назначается на 6 месяцев.

Прием граждан по данному вопросу осуществляется в Дубненском управлении социальной защиты населения по адресу: г. Дубна, ул. Вокзальная, д. 11а:

Так же заявитель может записаться на прием для оформления ежемесячной денежной компенсации по телефону 212-70-95.

11-04-2017
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