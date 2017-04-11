Управление соцзащиты информирует

Дубненское управление социальной защиты населения информирует граждан-получателей ежемесячной денежной компенсации в размере 700 рублей, обратившихся за ее получением в августе 2016 года, о необходимости продления данной выплаты в феврале 2017 года.

а) паспорт;

б) документы, подтверждающие доходы членов семьи получателя или одиноко проживающего получателя за три месяца, предшествующих месяцу обращения (ноябрь – январь), для неработающих граждан – трудовая книжка.

г) выписку из поквартирной карточки или домовой книги (только для граждан обратившихся впервые).

Для продления ранее назначенной ежемесячной денежной компенсации или для первичного назначения ежемесячной денежной компенсации необходимо пройти регистрацию в Дубненском управлении социальной защиты населения, предоставив следующие документы:Обратите внимание, что месяц, в котором необходимо пройти перерегистрацию, указан в расписке, выданной при оформлении заявления.

а) гражданам, получающим пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии, что они являются одиноко проживающими, имеющими доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров (16 978,00 рублей);

б) гражданам, получающим пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии, что они проживают в семье, состоящей из лиц, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров (16 978,00 рублей на пенсионера).

Напоминаем, что в соответствии с Законом Московской области от 24.12.2015 №239/2015-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки в 2016 – 2018 годах граждан, достигших возраста 70 лет и старше, получающих пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации» ежемесячная денежная компенсация предоставляется следующим категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, достигшим возраста 70 лет и старше:Одновременно сообщаем, что единовременная денежная выплата в размере 5000 руб. при расчете среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина не учитывается.

Ежемесячная денежная компенсация назначается и выплачивается получателю с первого числа месяца, в котором поступило обращение и назначается на 6 месяцев.

Прием граждан по данному вопросу осуществляется в Дубненском управлении социальной защиты населения по адресу: г. Дубна, ул. Вокзальная, д. 11а:

Так же заявитель может записаться на прием для оформления ежемесячной денежной компенсации по телефону 212-70-95.