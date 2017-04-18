УПФ и Соцзащита Выплата и доставка пенсий

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии, а также способ получения пенсии (на дому, в кассе организации, осуществляющей доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера в кредитной организации). Выплата страховой пенсии производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность.Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии, а также способ получения пенсии (на дому, в кассе организации, осуществляющей доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера в кредитной организации). Кроме того, за пенсионера получать назначенную ему пенсию может выбранное им доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения пенсии. Кроме того, за пенсионера получать назначенную ему пенсию может выбранное им доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения пенсии. Способы доставки пенсий: • через банк – вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступления средств от территориального органа ПФР. Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного вознаграждения и осуществляется только через те организации, с которыми заключены договора.;

• через организацию, занимающуюся доставкой пенсии – вы можете получать пенсию на дому или самостоятельно в этой организации. Полный перечень таких организаций в вашем регионе (в том числе осуществляющих доставку пенсии на дом) есть в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России. Для выбора способа доставки или его изменения, вам необходимо уведомить об этом ПФР, любым удобным для вас способом: • письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР, который назначил вам пенсию;

• в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

• В заявлении вам необходимо указать доставочную организацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты счета (если через банк). Способы доставки пенсий:Для выбора способа доставки или его изменения, вам необходимо уведомить об этом ПФР, любым удобным для вас способом:В заявлении вам необходимо указать доставочную организацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты счета (если через банк). Если в будущем у вас появится желание сменить доставщика пенсии или способ доставки, необходимо письменно уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда России по месту получения пенсии.





Если в будущем у вас появится желание сменить доставщика пенсии или способ доставки, необходимо письменно уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда России по месту получения пенсии. В Мой Мир Share