Выплата страховой пенсии производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии, а также способ получения пенсии (на дому, в кассе организации, осуществляющей доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера в кредитной организации).
Кроме того, за пенсионера получать назначенную ему пенсию может выбранное им доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения пенсии.
Способы доставки пенсий:
• через банк – вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступления средств от территориального органа ПФР. Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного вознаграждения и осуществляется только через те организации, с которыми заключены договора.;
• через организацию, занимающуюся доставкой пенсии – вы можете получать пенсию на дому или самостоятельно в этой организации. Полный перечень таких организаций в вашем регионе (в том числе осуществляющих доставку пенсии на дом) есть в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России.
Для выбора способа доставки или его изменения, вам необходимо уведомить об этом ПФР, любым удобным для вас способом:
• письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР, который назначил вам пенсию;
• в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.
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В заявлении вам необходимо указать доставочную организацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты счета (если через банк).
Если в будущем у вас появится желание сменить доставщика пенсии или способ доставки, необходимо письменно уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда России по месту получения пенсии.
18-04-2017