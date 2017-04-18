За пенсией – через работодателя.

С личного согласия гражданина документы на назначение пенсии можно отправить через его работодателя.Заключившие соглашения с Управлением ПФР г. Дубны работодатели представляют территориальному органу ПФР в электронной форме списки своих сотрудников, которые приняли решение в ближайшие 12 месяцев обратиться за назначением пенсии, а также все необходимые документы, которые по закону представляются в УПФР для назначения пенсии.

При этом сведения передаются только по письменному согласию работника в адрес работодателя на передачу и обработку его персональных данных. Заблаговременное представление документов для назначения страховой пенсии дает время специалистам УПФР оценить и проверить информацию, содержащуюся в них. В том случае, если понадобятся дополнительные сведения, то заявителя письменно уведомят об этом через работодателя. А с возникновением права на назначение страховой пенсии гражданин имеет право подать заявление в УПФР также через работодателя.

Начальник отдела оценки Ирина Васильевна Борисова