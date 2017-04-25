Дубненское управление социальной защиты населения информирует

• инвалидам и участникам Великой Отечественной войны - 10 000 руб. каждому;

• вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, - 5 000 руб. каждому;

• бывшим несовершеннолетним узникам фашизма - 5 000 руб. каждому;

• лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 5 000 руб. каждому;

• лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженикам тыла), - 5 000 руб. каждому;

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 18.04.2017 № 283/13 «О выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 08.04.2008 № 268/12 «О выплате единовременной материальной помощи отдельным категория граждан в связи с празднованием 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Дубненским управлением социальной защиты населения произведены выплаты следующим категориям граждан:Указанные средства направлены получателям либо на лицевой счет в кредитной организации либо через федеральное почтовое отделении связи (в соответствии со способом доставки по данным Дубненского управления социальной защиты населения).

Гражданам - получателям материальной помощи, имеющим право на получение материальной помощи по нескольким основаниям, материальная помощь выплачивается по одному из них, предусматривающему наиболее высокий размер.

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- удостоверение о праве на льготы (кроме вдов (вдовцов) участников Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак).

Гражданам из числа вышеназванных категорий, имеющим регистрацию по месту жительства в г. Дубне, денежные выплаты которым ранее Дубненским управлении социальной защиты населения не производились, необходимо обратиться в Дубненское управление социальной защиты населения, предоставив следующие документы:Вдовы (вдовцы) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, представляют свидетельство о смерти супруга (супруги), свидетельство о браке.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 212-70-95.