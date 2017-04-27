Пенсионные накопления - правопреемникам.

ГУ-УПФР № 36 по г. Москве и Московской области напоминает, что с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. N 741 "Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета", правопреемники имеют право на получение накопительной части средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица в возрасте: мужчины с 1953 года рождения и моложе, женщины с 1957 года рождения и моложе, учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета, в случае если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений или до перерасчета её размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений.

Обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений или с отказом от получения средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица путем подачи в любой территориальный орган Пенсионного Фонда по выбору правопреемника заявления по установленной форме.

Срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника, пропустившего шестимесячный срок.

Правопреемник должен предоставить в территориальный орган Пенсионного Фонда документы, удостоверяющие личность, подтверждающие родственные отношения, номер счета в банке для перечисления денежных средств.

Прием граждан для приема заявлений осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Дубна, ул. Центральная, д.15, 2 этаж, телефон для справок 212-38-95.И.В.Кудряшова