УПФ и Соцзащита О мерах поддержки семьи и детей Дубненское управление социальной защиты населения информирует, что 06.05.2017 вступил в силу Закон Московской области №69/2017-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». Данный Закон вносит изменения в части увеличения размеров отдельных пособий на детей, предоставляемых малообеспеченным семьям, а именно вдвое увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка и увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Данный Закон вносит изменения в части увеличения размеров отдельных пособий на детей, предоставляемых малообеспеченным семьям, а именно вдвое увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка и увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Пособия на детей в соответствии с Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области" назначаются и выплачиваются в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с законодательством Московской области на душу населения, если ребенок, на которого назначается пособие, зарегистрирован по месту жительства в Московской области. Пособия на детей в соответствии с Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области" назначаются и выплачиваются в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с законодательством Московской области на душу населения, если ребенок, на которого назначается пособие, зарегистрирован по месту жительства в Московской области. На сегодняшний день для назначения пособий на детей доход семьи не должен превышать 11 346 рублей на человека. На сегодняшний день для назначения пособий на детей доход семьи не должен превышать 11 346 рублей на человека. В соответствии с вышеуказанным Законом размер единовременного пособия при рождении первого ребенка увеличивается с 10 000 до 20 000 рублей; В соответствии с вышеуказанным Законом размер единовременного пособия при рождении первого ребенка увеличивается с 10 000 до 20 000 рублей; при рождении второго ребенка размер единовременного пособия увеличивается с 20 000 рублей до 40 000 рублей;

при рождении третьего и последующих детей – с 30 000 рублей до 60 000 рублей;

в случае рождения двойни единовременное пособие увеличено с 35 000 рублей до 70 000 рублей на каждого ребенка;

при рождении в семье трех и более детей – со 150 000 рублей до 300 000 рублей на семью. при рождении второго ребенка размер единовременного пособия увеличивается с 20 000 рублей до 40 000 рублей;при рождении третьего и последующих детей – с 30 000 рублей до 60 000 рублей;в случае рождения двойни единовременное пособие увеличено с 35 000 рублей до 70 000 рублей на каждого ребенка;при рождении в семье трех и более детей – со 150 000 рублей до 300 000 рублей на семью. В связи с тем, что федеральные пособия выплачиваются на ребенка в возрасте до полутора лет, а отпуск по уходу за ребенком предоставляется женщине до достижения ребенком возраста трех лет вышеуказанным Законом также предусмотрено увеличение размера пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет на 1 000 рублей в месяц: В связи с тем, что федеральные пособия выплачиваются на ребенка в возрасте до полутора лет, а отпуск по уходу за ребенком предоставляется женщине до достижения ребенком возраста трех лет вышеуказанным Законом также предусмотрено увеличение размера пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет на 1 000 рублей в месяц: так пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет увеличивается с 3 248,00 рублей до 4 248 рублей

на детей от 1,5 до 3-х лет одиноких матерей размер пособия увеличивается с 5 476,00 рублей до 6 476 рублей;

на детей возрасте от 1,5 до 3-х лет, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву размер пособия увеличен с 4083,00 рублей до 5083,00 рублей ежемесячно. так пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет увеличивается с 3 248,00 рублей до 4 248 рублейна детей от 1,5 до 3-х лет одиноких матерей размер пособия увеличивается с 5 476,00 рублей до 6 476 рублей;на детей возрасте от 1,5 до 3-х лет, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву размер пособия увеличен с 4083,00 рублей до 5083,00 рублей ежемесячно. Для перерасчета пособий на детей обращаться в Дубненское управление социальной защиты населения не надо. Для перерасчета пособий на детей обращаться в Дубненское управление социальной защиты населения не надо. Все перерасчеты будут произведены автоматически и доплаты направлены на счета получателей пособий, как единовременных, так и ежемесячных, как только дополнительное финансирование поступит на счет Дубненского управления социальной защиты населения. Заявка на дополнительное финансирование уже направлена в Министерство социального развития Московской области и, надеемся, что в ближайшее время средства поступят на счет заявителей. Все перерасчеты будут произведены автоматически и доплаты направлены на счета получателей пособий, как единовременных, так и ежемесячных, как только дополнительное финансирование поступит на счет Дубненского управления социальной защиты населения. Заявка на дополнительное финансирование уже направлена в Министерство социального развития Московской области и, надеемся, что в ближайшее время средства поступят на счет заявителей. Более подробную информацию можно узнать на сайте Дубненского управления социальной защиты населения: www.dubna-uszn.ru или по телефонам 212-70-95 и 219-22-03 Более подробную информацию можно узнать на сайте Дубненского управления социальной защиты населения: www.dubna-uszn.ru или по телефонам 212-70-95 и 219-22-03

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