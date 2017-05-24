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Конкурс для пенсионеров"Спасибо интернету" 
Дубненское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области информирует, что в период с 19 апреля по 9 октября 2017 года Пенсионный фонд России при участии ПАО «Ростелеком» проводит III Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2017» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится по следующим номинациям:

    «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
    «Мои интернет-достижения»;
    «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;
    «Интернет-краевед»;
    «Интернет-путешественник».
Конкурс пройдет в 3 этапа:
    1 этап: с 19 апреля 2017 года по 09 октября 2017 года – прием заявок и регистрация конкурсных работ;

    2 этап: с 09 октября 2017 года по 31 октября 2017 года – рассмотрение конкурсных работ Конкурсной комиссией и подведение итогов;

    3 этап: в период с 1 по 3 ноября 2017 года – торжественное объявление Конкурсной комиссией итогов Конкурса и награждение победителей.

Определение победителей будет произведено Конкурсной комиссией по каждой номинации (по три призера). Торжественное объявление победителей и их награждение состоится в ноябре 2017 года в Москве, на RIW 2017.

Положение о конкурсе, а также правила и условия конкурса «Спасибо интернету 2017» размещены на сайте Дубненского управления социальной защиты населения dubna-uszn.ru.

Приглашаем принять участие в конкурсе пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности.

В 2016 году в Конкурсе приняли участие 78 регионов. От пенсионеров Московской области поступило 4,2 % от всех работ, поступивших на Конкурс. По итогам Конкурса Московская область вошла в десятку наиболее активных регионов.

Дополнительную информацию по участию в конкурсе можно получить в ГБУСО МО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник» по телефону 8(49621)217-09-59.

Дубненское управление социальной защиты населения

24-05-2017
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