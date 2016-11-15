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Зарплату до копейки отдавал…

- Да. Зарабатывал копейки и отдавал копейки.

Анекдот Слова, как и люди, сначала бывают молодыми, красивыми, сильными, нужными. Потом они стареют, дряхлеют, о них редко вспоминают, забывают надолго. Есть мёртвые слова и даже целые языки, которыми уже не пользуются. На протяжении одной человеческой жизни появляется много новых слов, вытесняющих из речевого общения старые, уходящие в небытие. Те старые слова ещё помнят, а самого предмета или события уже нет. Например: лапти, армяк, зипун, ямщик, половой, кучер и т.п. Слова, как и люди, сначала бывают молодыми, красивыми, сильными, нужными. Потом они стареют, дряхлеют, о них редко вспоминают, забывают надолго. Есть мёртвые слова и даже целые языки, которыми уже не пользуются. На протяжении одной человеческой жизни появляется много новых слов, вытесняющих из речевого общения старые, уходящие в небытие. Те старые слова ещё помнят, а самого предмета или события уже нет. Например: лапти, армяк, зипун, ямщик, половой, кучер и т.п. Чтобы новое слово прижилось в языке, нужно время и внимание к нему филологов, которые включат его в словари. К устаревшим или вышедшим из употребления словам в словарях, в скобках добавляют – устаревшее. Таких слов, ставших ненужными на протяжении моей жизни, я могу назвать много, но особенно жалко КОПЕЙКУ. Чтобы новое слово прижилось в языке, нужно время и внимание к нему филологов, которые включат его в словари. К устаревшим или вышедшим из употребления словам в словарях, в скобках добавляют – устаревшее. Таких слов, ставших ненужными на протяжении моей жизни, я могу назвать много, но особенно жалко КОПЕЙКУ. При царе на копейку можно было много чего купить. Даже в опере про смутное время Бориса Годунова юродивый поёт у храма: “- Обидели юродивого, отняли копеечку…” Была и поговорка: за морем телушка полушка, да рубль перевоз. Копейка была такой дорогой, что даже для неё сделали разменные монеты. Копейка стоила две деньги или четыре полушки. Грош – две копейки, алтын – три, пятак – пять. На витринах во многих музеях и сейчас лежат эти царские медные деньги. Они пользовались большим спросом у простого народа. Даль в своём словаре копейку серебром называет трёшником, две копейки – семичником, три копейки – десятичником. Ещё раньше копейкой называли земельную меру: тягловый участок, полосу, загон, который делился на денежки и полушки. Также копейкой называли - душу, работника, грошем – две души, алтыном – три души. Подати платили с гроша. Примерно в это же время гоголевский Чичиков скупал мёртвые души у помещиков, чтобы те не платили за них подати в казну. При царе на копейку можно было много чего купить. Даже в опере про смутное время Бориса Годунова юродивый поёт у храма: “- Обидели юродивого, отняли копеечку…” Была и поговорка: за морем телушка полушка, да рубль перевоз. Копейка была такой дорогой, что даже для неё сделали разменные монеты. Копейка стоила две деньги или четыре полушки. Грош – две копейки, алтын – три, пятак – пять. На витринах во многих музеях и сейчас лежат эти царские медные деньги. Они пользовались большим спросом у простого народа. Даль в своём словаре копейку серебром называет трёшником, две копейки – семичником, три копейки – десятичником. Ещё раньше копейкой называли земельную меру: тягловый участок, полосу, загон, который делился на денежки и полушки. Также копейкой называли - душу, работника, грошем – две души, алтыном – три души. Подати платили с гроша. Примерно в это же время гоголевский Чичиков скупал мёртвые души у помещиков, чтобы те не платили за них подати в казну. В 60-е годы двадцатого века, когда я был маленький, на копейку можно было купить коробок спичек или выпить стакан газированной воды без сиропа из автомата. А если в кармане было несколько копеек, то можно было прожить день и не умереть от голода. Три копейки стоили: чай, маленькая булочка, стакан газировки с сиропом, стакан кваса и проезд в трамвае по Москве. Четыре копейки стоил киловатт-час электроэнергии для жителей и проезд в троллейбусе. За 5 копеек можно было купить пачку несладких кукурузных хлопьев, пирожок, ватрушку, булочку, проехать в автобусе или в метро. Десять копеек стоил тогда детский билет в кино. Поговорка подтверждала важность копейки – копейка рубль бережёт. Даже доллар стоил тогда всего 50 копеек. В 60-е годы двадцатого века, когда я был маленький, на копейку можно было купить коробок спичек или выпить стакан газированной воды без сиропа из автомата. А если в кармане было несколько копеек, то можно было прожить день и не умереть от голода. Три копейки стоили: чай, маленькая булочка, стакан газировки с сиропом, стакан кваса и проезд в трамвае по Москве. Четыре копейки стоил киловатт-час электроэнергии для жителей и проезд в троллейбусе. За 5 копеек можно было купить пачку несладких кукурузных хлопьев, пирожок, ватрушку, булочку, проехать в автобусе или в метро. Десять копеек стоил тогда детский билет в кино. Поговорка подтверждала важность копейки – копейка рубль бережёт. Даже доллар стоил тогда всего 50 копеек. А сейчас слово копейка почти исчезло из устной и письменной речи. После нескольких денежных реформ копейка выпала из денежного оборота. Коробок спичек стоит сейчас три рубля, а батон хлеба больше двадцати рублей и каждый год продукты только дорожают. Сам видел много раз, как валяются на виду медные деньги и никто их не поднимает. Даже за 10-ю копейками никто не хочет наклониться и поднять. Потому что на них ничего уже не купишь. А в последние годы копейку и пятачок стали делать намного меньше размером из какого-то белого лёгкого сплава. Карман и кошелёк они теперь не оттягивают, но и отношение к ним стало соответствующее – как к ненужной вещи. А сейчас слово копейка почти исчезло из устной и письменной речи. После нескольких денежных реформ копейка выпала из денежного оборота. Коробок спичек стоит сейчас три рубля, а батон хлеба больше двадцати рублей и каждый год продукты только дорожают. Сам видел много раз, как валяются на виду медные деньги и никто их не поднимает. Даже за 10-ю копейками никто не хочет наклониться и поднять. Потому что на них ничего уже не купишь. А в последние годы копейку и пятачок стали делать намного меньше размером из какого-то белого лёгкого сплава. Карман и кошелёк они теперь не оттягивают, но и отношение к ним стало соответствующее – как к ненужной вещи. В магазинах хозяева просто округляют цены, чтобы не возиться с мелочью, в ходу в основном одни бумажные деньги или пластиковые карточки. Единственное место, где ещё нужны эти жёлтые и белые деньги – современные свадьбы. Раньше молодых осыпали зерном (символ плодородия, благополучия), а сейчас мелочью и блестящей мишурой. Когда молодожёны выходят из здания ЗАГСа – их осыпают дождём из мелких, никому не нужных монет, которые долго до этого лежат без дела в банках и коробках. В магазинах хозяева просто округляют цены, чтобы не возиться с мелочью, в ходу в основном одни бумажные деньги или пластиковые карточки. Единственное место, где ещё нужны эти жёлтые и белые деньги – современные свадьбы. Раньше молодых осыпали зерном (символ плодородия, благополучия), а сейчас мелочью и блестящей мишурой. Когда молодожёны выходят из здания ЗАГСа – их осыпают дождём из мелких, никому не нужных монет, которые долго до этого лежат без дела в банках и коробках. Мелкие деньги из торгового оборота вымывает инфляция. Цены растут, округляются и на копейки уже ничего не купишь. В современной российской истории копейки отменялись всего дважды: в годы гражданской войны и после развала СССР. В обоих случаях из-за огромной инфляции. В 1992 году инфляция составила 2600%. Центральный банк тогда заявил, что, дожив до своего 460-летия, копейка стала не нужна и ушла в историю. Вновь копейку стали чеканить в 1998 году после деноминации. За 12 лет цены выросли в 9 раз и в 2010 году ЦБ опять решил отказаться от копейки и пятачка – готовится закон. В 2008 ЦБ уже пытался отменить копейку, но ничего не вышло. Мелкие деньги из торгового оборота вымывает инфляция. Цены растут, округляются и на копейки уже ничего не купишь. В современной российской истории копейки отменялись всего дважды: в годы гражданской войны и после развала СССР. В обоих случаях из-за огромной инфляции. В 1992 году инфляция составила 2600%. Центральный банк тогда заявил, что, дожив до своего 460-летия, копейка стала не нужна и ушла в историю. Вновь копейку стали чеканить в 1998 году после деноминации. За 12 лет цены выросли в 9 раз и в 2010 году ЦБ опять решил отказаться от копейки и пятачка – готовится закон. В 2008 ЦБ уже пытался отменить копейку, но ничего не вышло. Мелочь опять стала скапливаться дома. Многие просто сдают их по весу на лом. Копейка и пятак изготовлены из стали, покрытой мельхиором и стоят значительно дороже своей номинальной цены. Чеканка копейки обходится в 47 раз дороже номинала, пятака – в 12 раз (69 копеек). Убыточен и выпуск всех остальных монет дешевле 2-х рублей. Эксперты считают, что через десять лет (к 2020 году) исчезнут из обращения 10- и 50-копеечные монеты. Копейка может и вернуться при очередной деноминации. Мелочь опять стала скапливаться дома. Многие просто сдают их по весу на лом. Копейка и пятак изготовлены из стали, покрытой мельхиором и стоят значительно дороже своей номинальной цены. Чеканка копейки обходится в 47 раз дороже номинала, пятака – в 12 раз (69 копеек). Убыточен и выпуск всех остальных монет дешевле 2-х рублей. Эксперты считают, что через десять лет (к 2020 году) исчезнут из обращения 10- и 50-копеечные монеты. Копейка может и вернуться при очередной деноминации. В США в магазинах стоят автоматы по приёму мелочи. Взимается комиссия за конвертацию 5%. Но американцы знают, что деньги должны работать в обороте, а не лежать мёртвым грузом и несут их в автоматы. Наши дураки чиновники перенимают всякую дрянь за рубежом, а хорошие и нужные вещи в упор не видят. В США в магазинах стоят автоматы по приёму мелочи. Взимается комиссия за конвертацию 5%. Но американцы знают, что деньги должны работать в обороте, а не лежать мёртвым грузом и несут их в автоматы. Наши дураки чиновники перенимают всякую дрянь за рубежом, а хорошие и нужные вещи в упор не видят. В России обмен мелочи в банке на купюры обойдётся в 3% от суммы, но не менее 50 рублей со сделки. Это не выгодно. 1 копейка весит 1,5 грамма, значит, 1,5 кг мелочи будет 100 рублей. При этом надо самому их пересчитать, разложить в пакетики и написать заявление. Автоматов и весов по подсчету мелочи нигде нет. А по стране сейчас ходит 7,3 млрд. копеечных монет (51 копейка на жителя) и 5,8 млрд. пятикопеечных (40 штук на жителя). В России обмен мелочи в банке на купюры обойдётся в 3% от суммы, но не менее 50 рублей со сделки. Это не выгодно. 1 копейка весит 1,5 грамма, значит, 1,5 кг мелочи будет 100 рублей. При этом надо самому их пересчитать, разложить в пакетики и написать заявление. Автоматов и весов по подсчету мелочи нигде нет. А по стране сейчас ходит 7,3 млрд. копеечных монет (51 копейка на жителя) и 5,8 млрд. пятикопеечных (40 штук на жителя). В 2010 году копейки и пятаки имеют значение только при начислении пенсий, тарифов ЖКХ и в ценах на недорогие лекарства. В крупных торговых сетях от них уже отказались, цены округляются. Поиски этой мелочи в кошельках только задерживают расчёт и увеличивают очереди.



По опросу “Российской газеты” в сентябре 2010 года, мелочь меньше 10 рублей народ уже за деньги не считает – купить ничего путного нельзя (даже хлеба!), а карман и кошелёк оттягивают. В 2010 году копейки и пятаки имеют значение только при начислении пенсий, тарифов ЖКХ и в ценах на недорогие лекарства. В крупных торговых сетях от них уже отказались, цены округляются. Поиски этой мелочи в кошельках только задерживают расчёт и увеличивают очереди.По опросу “Российской газеты” в сентябре 2010 года, мелочь меньше 10 рублей народ уже за деньги не считает – купить ничего путного нельзя (даже хлеба!), а карман и кошелёк оттягивают. Во многих странах мелочь типа копейки уже отменена: в Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и Южной Корее. В 2002 году Финляндия отказалась от одно- и двухцентовых монет. В Германии мелкий бизнес пока не даёт добро на отказ от одноцентовых монет. Подрывается их главная стратегия игры на психологии покупателя – они пишут на ценниках: 5,99 евро, 22,99 евро, 99,99 евро. Покупатель запоминает только крупную цифру и берёт товар, а в кассе ему считают уже всю сумму. В США общественность поднялась против отмены цента. Дотошные янки (в отличие от русских, полагающихся на авось да небось) подсчитали, что при отмене цента и округлении цен, население будет дополнительно платить торговцам 600 млн. долларов в год, а средняя американская семья будет терять 17 долларов в месяц. (На один доллар в США можно купить бутерброд или стакан газировки в “Макдоналдсе”, а в Германии за один евро - гамбургер или пакет молока.) Во многих странах мелочь типа копейки уже отменена: в Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и Южной Корее. В 2002 году Финляндия отказалась от одно- и двухцентовых монет. В Германии мелкий бизнес пока не даёт добро на отказ от одноцентовых монет. Подрывается их главная стратегия игры на психологии покупателя – они пишут на ценниках: 5,99 евро, 22,99 евро, 99,99 евро. Покупатель запоминает только крупную цифру и берёт товар, а в кассе ему считают уже всю сумму. В США общественность поднялась против отмены цента. Дотошные янки (в отличие от русских, полагающихся на авось да небось) подсчитали, что при отмене цента и округлении цен, население будет дополнительно платить торговцам 600 млн. долларов в год, а средняя американская семья будет терять 17 долларов в месяц. (На один доллар в США можно купить бутерброд или стакан газировки в “Макдоналдсе”, а в Германии за один евро - гамбургер или пакет молока.) История стоимости копейки за время её существования: История стоимости копейки за время её существования: - В 16 веке была введена русская копейка и на неё можно было купить крестьянскую избу.

- Незадолго до реформы Бориса Годунова одну серебряную копейку стоил воз огурцов или курица. Копейку получал в день квалифицированный плотник.

- При Петре 1 за копейку в трактире можно было купить стопку водки.

- Будущий первый русский академик М.В. Ломоносов (1711-1765) во время учёбы получал на пропитание 1,5 копейки в день.

- В 19 веке земский врач получал 10-15 рублей в месяц, литр хорошей водки стоил 12 копеек, шкура медведя - 1,5-2 рубля.

- После реформы 1961 года за копейку можно было купить стакан газировки без сиропа, лист бумаги, кусок хлеба в столовой, два конверта без марки, простой карандаш, два медиатора для гитары, одну папиросу или коробок спичек.

Серьёзные коллекционеры собирают в основном дореволюционные монеты. Но и современные стали набирать цену. Одна копейка 1997 года Московского монетного двора (не потёртая) стоит 10 рублей, а Петербургского – 30 рублей. 5 копеек 2002 года стоит 2000-4000 рублей, а 2003 – 400-700 рублей. - В 16 веке была введена русская копейка и на неё можно было купить крестьянскую избу.- Незадолго до реформы Бориса Годунова одну серебряную копейку стоил воз огурцов или курица. Копейку получал в день квалифицированный плотник.- При Петре 1 за копейку в трактире можно было купить стопку водки.- Будущий первый русский академик М.В. Ломоносов (1711-1765) во время учёбы получал на пропитание 1,5 копейки в день.- В 19 веке земский врач получал 10-15 рублей в месяц, литр хорошей водки стоил 12 копеек, шкура медведя - 1,5-2 рубля.- После реформы 1961 года за копейку можно было купить стакан газировки без сиропа, лист бумаги, кусок хлеба в столовой, два конверта без марки, простой карандаш, два медиатора для гитары, одну папиросу или коробок спичек.Серьёзные коллекционеры собирают в основном дореволюционные монеты. Но и современные стали набирать цену. Одна копейка 1997 года Московского монетного двора (не потёртая) стоит 10 рублей, а Петербургского – 30 рублей. 5 копеек 2002 года стоит 2000-4000 рублей, а 2003 – 400-700 рублей. Напоследок – поговорки из словарей Даля (1881) и Ожегова (1993) о копейке. - Трудовая копейка до веку живёт. - Копейками рубль крепок.

- Держи копеечку, чтоб не укатилась. - Без копейки и рубль не рубль.

- Копейка обоз гонит. - Слепому Емеле все копейки.

- В рубле копейки нет, так не полон рубль.

- Копейка к копейке, проживёт и семейка.

- У него всякая копейка алтынным (рублёвым) гвоздём прибита.

- Он и с копейкою не напрощается.

- Его копейка нищему руку прожжёт.

- Какие у бабушки денежки, чай всё копеечки.

- По латыни два алтына, а по-русски шесть копеек.

- Смерть (жизнь) копейка, голова наживное дело!

- Пей-ка, на дне копейка, ещё попьёшь, грош найдёшь! (Невесту выкупают на свадьбе)

- Кто не бережёт копейки, сам рубля не стоит.

- Не стою за копейкой, только рублём вороти.

- От копеечной свечи Москва загорелась.

- Копейничать – крохоборничать, скряжничать.

- Копейка в копейку. (Совершенно точно) - Беречь народную копейку.

- Без копейки сидеть. - Ни копейки нет.

- Потратиться до копейки. - Копейки стоит. (Дёшево очень)

- Жизнь для него – копейка. - В копеечку обойдётся. (Дорого)

- В белый свет как в копеечку. (Мимо, не попал) - Трудовая копейка до веку живёт. - Копейками рубль крепок.- Держи копеечку, чтоб не укатилась. - Без копейки и рубль не рубль.- Копейка обоз гонит. - Слепому Емеле все копейки.- В рубле копейки нет, так не полон рубль.- Копейка к копейке, проживёт и семейка.- У него всякая копейка алтынным (рублёвым) гвоздём прибита.- Он и с копейкою не напрощается.- Его копейка нищему руку прожжёт.- Какие у бабушки денежки, чай всё копеечки.- По латыни два алтына, а по-русски шесть копеек.- Смерть (жизнь) копейка, голова наживное дело!- Пей-ка, на дне копейка, ещё попьёшь, грош найдёшь! (Невесту выкупают на свадьбе)- Кто не бережёт копейки, сам рубля не стоит.- Не стою за копейкой, только рублём вороти.- От копеечной свечи Москва загорелась.- Копейничать – крохоборничать, скряжничать.- Копейка в копейку. (Совершенно точно) - Беречь народную копейку.- Без копейки сидеть. - Ни копейки нет.- Потратиться до копейки. - Копейки стоит. (Дёшево очень)- Жизнь для него – копейка. - В копеечку обойдётся. (Дорого)- В белый свет как в копеечку. (Мимо, не попал) Александр Воронин



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