Дубненцы – участники областной Вахты памяти

16 ноября 2016 года делегация города Дубны приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков под Москвой, которые прошли в Волоколамском муниципальном районе.

В состав нашей делегации вошла активная молодежь гражданско-патриотических объединений образовательных учреждений: школы №7, гимназии №11, колледжа Государственного Университета «Дубна», Аграрно-технологического техникума «Дубна», Университета «Дубна», воспитанники военно-спортивного клуба «Спарта», а также член Общественной палаты Московской области Павел Насонов. Всего в областном меро-приятии приняли участие около 6 тыс. человек.

В рамках мероприятия состоялась церемония закрытия Московской областной Вахты памяти. Участникам продемонстрировали реконструкцию военных действий 1941 года. В этот день прошли возложения венков и цветов к Мемориальному комплексу Героям Панфиловцам, работали интерактивные площадки. Напротив Мемориала, в шатрах, проходили военно-патриотическая конференция поисковых отрядов, региональная конференция Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также первый областной слет участников военно-патриотического общественного движения «Юнармия», на котором был сформирован региональный штаб, руководителем которого был избран чемпион XXII Олимпийских зимних Игр 2014 года Александр Легков. В завершении мероприятия региональному штабу было вручено знамя «Юнармии», в ряды организации было принято 120 молодых людей, в том числе двое дубненцев.

Завершился день премьерным показом фильма «28 панфиловцев», посвященного подвигу советских солдат 316-й стрелковой дивизии.

Также в этот день на базе Волоколамского Центра культуры и творчества «Родники» состоялся Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни "С чего начинается Родина". Пройдя первый отборочный тур, наши участники: Кузнецов Никита (Колледж Государственного Университета «Дубна»), Вагин Никита, Рябов Александр, Рябова Екатерина (вокально-эстрадный коллектив «Зажигай», ДК «Октябрь) достойно представили наш город во 2 туре фестиваля-конкурса, выступив в номинациях «Подмосковные вечера», «А на войне, как войне», «Как прекрасен этот мир».