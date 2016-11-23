Культурная жизнь Её благородие – госпожа пародия Можно плохо знать стихи И. Козлова,

Можно Шимона прочесть вкратце,

Можно вовсе не читать Гора -

Но всему же есть предел, братцы!

Дубненский фольклор 12 ноября 2016 года впервые в истории творческой жизни Дубны прошёл вечер чтения пародий. Мастер-класс давал дубненский поэт, писатель и журналист Сергей Алексеевич Гор. Одновременно прошла и презентация его новой книги “Чего-нибудь и прочее”, в которую вошли рассказы, стихи и пародии. Пародии Сергей Гор пишет с 1999 года, и около 30 из них - на стихи дубненских поэтов. 12 ноября 2016 года впервые в истории творческой жизни Дубны прошёл вечер чтения пародий. Мастер-класс давал дубненский поэт, писатель и журналист Сергей Алексеевич Гор. Одновременно прошла и презентация его новой книги “Чего-нибудь и прочее”, в которую вошли рассказы, стихи и пародии. Пародии Сергей Гор пишет с 1999 года, и около 30 из них - на стихи дубненских поэтов. Открыл и вёл вечер сам автор, предоставляя слово желающим почитать пародии и стихи. Первыми выступили два постоянных чтеца на творческих вечерах поэта: Сталина Папазова и Ирина Алексеева. Они и задали тон всей встрече. Попробовали себя в чтении пародий Жиронкина Александра и Александр Гетьман - студенты Московского губернского колледжа. Открыл и вёл вечер сам автор, предоставляя слово желающим почитать пародии и стихи. Первыми выступили два постоянных чтеца на творческих вечерах поэта: Сталина Папазова и Ирина Алексеева. Они и задали тон всей встрече. Попробовали себя в чтении пародий Жиронкина Александра и Александр Гетьман - студенты Московского губернского колледжа. Прозвучали пародии на стихи дубненских поэтов, многие из которых присутствовали в зале библиотеки на Большой Волге. В своём произведении «Дубненским товарищам поэтам» Сергей Алексеевич в формате стихотворных дружеских шаржей написал посвящение своим собратьям по перу: Валентину Уралову, Ивану Шимону, Алексею Сисакяну, Юрию Максименко, Любови Майоровой, Игорю Козлову, Игорю Квасову, Валентине Комаровой, Александру Воронину… Светлана Пизик попросила прочитать сразу две пародии на её стихи, одну из которых она услышала впервые. Прозвучали пародии на стихи дубненских поэтов, многие из которых присутствовали в зале библиотеки на Большой Волге. В своём произведении «Дубненским товарищам поэтам» Сергей Алексеевич в формате стихотворных дружеских шаржей написал посвящение своим собратьям по перу: Валентину Уралову, Ивану Шимону, Алексею Сисакяну, Юрию Максименко, Любови Майоровой, Игорю Козлову, Игорю Квасову, Валентине Комаровой, Александру Воронину… Светлана Пизик попросила прочитать сразу две пародии на её стихи, одну из которых она услышала впервые. Большая часть пародий написана на стихи авторов из интернета, где на Стихи.ру выставляют свои произведения русскоязычные поэты. Для пародистов там непочатый край работы. Мало того, поэтессы из инета, прочитав пародию на свои стихи, просят написать ещё и ещё, так им нравится новое прочтение их сочинений. И Сергей Гор идёт им навстречу, так как не привык отказывать женщинам ни в чём. Большая часть пародий написана на стихи авторов из интернета, где на Стихи.ру выставляют свои произведения русскоязычные поэты. Для пародистов там непочатый край работы. Мало того, поэтессы из инета, прочитав пародию на свои стихи, просят написать ещё и ещё, так им нравится новое прочтение их сочинений. И Сергей Гор идёт им навстречу, так как не привык отказывать женщинам ни в чём. Политические пародии в Дубне раньше писал поэт-патриот Леонид Никифорович Якутин, сейчас эта ниша пустует, ждёт своего нового автора. Много пародий на политиков высокого ранга есть у Валентина Уралова, но в этот раз он не стал их читать, а выступил с обзором поэтического творчества Сергея Гора, охарактеризовав его как яркого, самобытного поэта, который идёт своим путём. Политические пародии в Дубне раньше писал поэт-патриот Леонид Никифорович Якутин, сейчас эта ниша пустует, ждёт своего нового автора. Много пародий на политиков высокого ранга есть у Валентина Уралова, но в этот раз он не стал их читать, а выступил с обзором поэтического творчества Сергея Гора, охарактеризовав его как яркого, самобытного поэта, который идёт своим путём. Вечер прошёл в тёплой, творческой обстановке. Ни на одну из пародий никто не обиделся, даже, наоборот, по окончании вечера, Сергей Алексеевич принимал заявки на новые пародии от дубненских поэтов. В качестве дружеского шаржа и характеристики творчества Сергей Гор получил строки дубненской поэтессы Валентины Комаровой: Поэтов дубненских стихами приложил,

С пародией и юмором контачит,

От нас ответа тоже заслужил,

Отвечу.

Так как, не могу иначе.

Поэзия, конечно же - игра,

Парад пародий – это взгляд сквозь призму,

Но у него на кончике пера –

Такая сумасшедшая харизма.

Прямолинеен, даже грубоват,

Умён, любитель женщин, и повеса,

(Но это в прошлом), а какой талант!

И самого серьёзного замеса.

В душе романтик, иногда до слёз,

До кома в горле – патриот и циник,

В стихах поющий не красу берёз,

А “дуралеев”, кем жива Россия.

А сколько наворочено идей,

И не иссяк в пороховницах порох,

Да - не Есенин, но ведь всё ж Сергей,

Вы поняли - я про Сергея Гора. На что поэтесса получила ответ пародиста: Стихам доверившись вполне,

Без задней мысли,

Писал, что Валечку бы мне,

В хорошем смысле.

Сказал, о чём давно мечтал,

На самом деле,

Мол, провести хотя бы ночь

В одной постели.

И осторожно приоткрыв

Ночную тему,

Добавил, что к груди прижав

Её поэму.

Писал одно,

А получил совсем другое,

Теперь примерно в двух шагах

От мордобоя.

Паркета скрип, на циферблате полвторого…

Уралов, Шимон иже с ними Комарова,

С тяжёлыми томами книг, подкрались тихо,

Наверно, будут сильно бить, чтоб не хихикал. На фото:

1. Александр Гетьман и Александра Жиронкина

2. И. Квасов, С. Пизик, А. Коршунова, Б. Бикбова,

В. Комарова, С. Папазова, И. Алексеева В качестве дружеского шаржа и характеристики творчества Сергей Гор получил строки дубненской поэтессы Валентины Комаровой:На что поэтесса получила ответ пародиста:На фото:1. Александр Гетьман и Александра Жиронкина2. И. Квасов, С. Пизик, А. Коршунова, Б. Бикбова,В. Комарова, С. Папазова, И. Алексеева Руководитель ЛИТО Дубны Александр Воронин

Фото автора Руководитель ЛИТО Дубны Александр ВоронинФото автора

В Мой Мир Share