Подтвердили звание «Народный»

20 ноября во Дворце культуры «Октябрь» состоялся отчетный концерт академического хора ДК «Октябрь». Руководитель и дирижер – Марина Чайковская, концертмейстер Алиса Ковзалова.

Коллектив в очередной раз проходил творческий экзамен. Комиссия из министерства культуры Московской области во главе с председателем, главным хормейстером Государственного Академического Московского областного хора Ильей Мякишевым. В состав комиссии также вошли: член Союза композиторов, Заслуженный деятель искусств России Юрий Александрович Дунаев (Москва); руководитель «Народного коллектива» женская капелла, Почетный работник культуры г. Лобня Светлана Алексеевна Бойцова; руководитель «Образцового коллектива» Большого детского хора им. Е. Яворовской Алла Геннадьевна Яворовская (Дмитров, РДК «Созвездие»). Специалисты профессионально оценивали результаты работы дубненского коллектива.

Академический хор ДК «Октябрь» исполнил произведения «Рождественскую ораторию» И.С. Баха, духовные произведения, Т. Рэндала, П. Чеснокова, С. Дегтярева, хоровой цикл «Ладога» Г. Свиридова.

Вслед за академическим хором выступал коллектив-спутник: детский музыкальный театр «Карамельки». Созданный в 2010 году на базе ДК «Октябрь», ансамбль детского музыкального театра неоднократно становился лауреатами и дипломантами различных Всероссийских и областных вокальных конкурсов. В исполнении ансамбля зрители услышали «Ave verum» Моцарта, совместно с женским хором был исполнен «Фонтан Бахчисарайского дворца» (музыка Власова на стихи А. Пушкина). «Сицилийскую песнь» Л. Бетховена красиво украсила партия скрипки в исполнении Ларисы Пузанковой.

Разнообразная концертная программа включала в себя и русские народные песни, в которых солировали лауреаты международных и Всероссийских вокальных конкурсов Павел Новосельцев, Галина Курякова и Ирина Борисова.

Завершило выступление творческого коллектива Марины Чайковской произведениями Гришина на стихи Есенина «Ты запой» и И. Штрауса «Радостный вальс» в сопровождении ансамбля домристов под руководством Любови Волковой и вокального трио в составе П. Новосельцева, Н. Шурыгиной и И. Борисовой.

Вел концертную программу молодой и энергичный ведущий Иван Галкин.

Жюри высоко оценило результаты работы участников концерта. Академический хор Марины Чайковской в очередной раз подтвердил высокое звание «Народный» коллектив.