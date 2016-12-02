Дирижер Дубненского симфонического оркестра удостоен высокой награды

В рамках 30-летия Международного Союза Музыкальных Деятелей в торжественной обстановке Юбилейного съезда художественный руководитель и главный дирижер Дубненского симфонического оркестра Евгений Ставинский был удостоен диплома и серебряной медали «За выдающийся вклад в развитие музыкального искусства». Также среди награжденных такие выдающиеся российские дирижёры как Владимир Федосеев, Юрий Симонов, Владимир Минин, Александр Лазарев, известные деятели культуры: Тамара Синявская, Маквала Касрашвили, Иосиф Кобзон, Александр Градский и др.

Эта награда − не только высокая оценка обширной концертно-просветительской деятельности, которую проводит Дубненский симфонический оркестр в наукограде, в области, в стране, но и признание Дубны как города больших культурных достижений и традиций.

Содружество Дубненского симфонического оркестра с Международным Союзом Музыкальных Деятелей продолжается уже больше 25 лет. В 1992 году Союз, возглавляемый в то время народной артисткой СССР Ириной Архиповой, принял под покровительство первые международные фестивали классической музыки «Звучание души», которые были организованы в Дубне Дубненским симфоническим оркестром, и обеспечил участие в нём многих российских коллективов и коллективов стран ближнего Зарубежья.

В 1993 году руководители Дубненского симфонического оркестра Людмила Федоровна и Евгений Михайлович Ставинские были приняты в члены Союза и с тех пор плодотворное взаимодействие продолжается в разнообразных формах.

Сегодня президентом Международного Союза Музыкальных Деятелей является заслуженный деятель искусств Российской Федерации, ректором Московской консерватории, профессор Александр Соколов. Он прекрасно знает наш коллектив, который регулярно выступает в залах консерватории как с собственными программами. так и в качестве исполнителя сочинений преподавателей и студентов кафедры композиции.