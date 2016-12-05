Культурная жизнь Поэтический вечер 16 декабря 2016 года Молодежный парламент при Совете депутатов города Дубны совместно с городской библиотекой Семейного чтения города Дубны (р-н Большая Волга, взрослый отдел) организуют поэтический вечер, посвященный 75-летию Битвы под Москвой. В мероприятии примут участие активная молодежь образовательных учреждений города Дубны, исполнив произведения патриотической тематики. В мероприятии примут участие активная молодежь образовательных учреждений города Дубны, исполнив произведения патриотической тематики. Желающим принять участие необходимо до 09 декабря направить заявку в отдел молодежной политики Администрации города Дубны (e-mail: odm_dubna@mail.ru), указав фамилию, имя, отчество, учреждение, класс (курс), название исполняемого произведения. Каждому участнику даётся время исполнения: 5-7 минут. Желающим принять участие необходимо до 09 декабря направить заявку в отдел молодежной политики Администрации города Дубны (e-mail: odm_dubna@mail.ru), указав фамилию, имя, отчество, учреждение, класс (курс), название исполняемого произведения. Каждому участнику даётся время исполнения: 5-7 минут. Начало мероприятия в 18.00 час. Начало мероприятия в 18.00 час. Приглашаются все желающие.



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