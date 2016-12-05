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Поэтический вечер 
16 декабря 2016 года Молодежный парламент при Совете депутатов города Дубны совместно с городской библиотекой Семейного чтения города Дубны (р-н Большая Волга, взрослый отдел) организуют поэтический вечер, посвященный 75-летию Битвы под Москвой.

В мероприятии примут участие активная молодежь образовательных учреждений города Дубны, исполнив произведения патриотической тематики.

Желающим принять участие необходимо до 09 декабря направить заявку в отдел молодежной политики Администрации города Дубны (e-mail: odm_dubna@mail.ru), указав фамилию, имя, отчество, учреждение, класс (курс), название исполняемого произведения. Каждому участнику даётся время исполнения: 5-7 минут.

Начало мероприятия в 18.00 час.

Приглашаются все желающие.

05-12-2016
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