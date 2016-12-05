«Комнаты Воинской Славы» открылась в библиотеке семейного чтения

3 декабря в библиотеке семейного чтения (1 этаж, детский абонемент) состоялась торжественная церемония открытия «Комнаты Воинской Славы». Участники военно-поискового объединения «Наукоград Дубна» представили различные артефакты времен Великой Отечественной Войны (есть советский и немецкий стенды). Среди экспонатов: каски, патроны, предметы быта, обмундирование. Это результат пятилетней работы на раскопках в местах сражений ВОВ, которые проходили преимущественно подо Ржевом и в Ленинградской области.

Мероприятие было приурочено к празднованию Дня неизвестного солдата и 75-летию Битвы под Москвой, – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами. «Комната воинской славы» будет работать на постоянной основе. Расписание можно узнать у сотрудников библиотеки.

Дубненский поисковый отряд был создан Александром Поповым. Александр – участник боевых действий на Северном Кавказе (Чечня), в поисковом движении с 2009 года. До переезда семьи в Дубну (это произошло полтора года назад) он был бойцом отряда Архангельской области. Его идея создать поисковый отряд в Дубне нашла поддержку у председателей дубненских отделений Всероссийской общественной организации «Боевое братство» и ВОО Союза десантников России.

Отряд был официально зарегистрирован в составе Московской областной молодежной общественной организации военно-патриотического поискового объединения «Плацдарм». Это крупнейшая поисковая организация Подмосковья, которая занимается проведением поисковых работ с целью обнаружения и перезахоронения останков павших солдат и офицеров Красной армии в периоды 1939-1940 и 1941-1945 годов.

Деятельность объединения регламентируется законом об увековечении памяти павших защитников Отечества. Кроме того, в его задачу входит и военно-патриотическое воспитание молодежи. В настоящее время объединение насчитывает тринадцать отрядов, у дубненского как раз номер 13. На сегодняшний день в составе дубненского отряда 13 человек. 17 февраля ВПО «Наукоград Дубна» исполнится 5 лет.