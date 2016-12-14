Краеведческие чтения состоятся 16-17 декабря в Дубне, в здании Дома ветеранов по адресу: ул. Флерова, д.8.
Организаторы — Музей археологии и краеведения города Дубны, Московский областной общественный фонд «Наследие», Музей истории науки и техники ОИЯИ.
Уточненная программа
16 декабря 2016 г.
14:30 — регистрация участников. 15:00 — начало чтений
Открытие краеведческих чтений. Вступительное слово.
1. «История Дубны в воспоминаниях современников»
Ососкова И. З., кандидат исторических наук, доцент (Дубна)
2. «Дубненцы, Дубна в первую военную осень 1941 года»
Молчанов Е. М., главный редактор. Еженедельник «Дубна: наука, содружество, прогресс» (Дубна)
3. «Война с плотинами»
Четвериков Л. Г., краевед (Дубна)
4. «Жизнь и быт немецкой семьи в пос. Иваньково (1946-1951 гг.): насилие советской системы или спасение будущего Германии?»
Прислонов Н. Н., преподаватель, доцент. Университет «Дубна», кафедра государственного и муниципального управления
5. «Проект ОИЯИ».
Расторгуев А. А., старший инженер ОИЯИ, Музей истории науки и техники ОИЯИ (Дубна)
16:15-16:30 — перерыв
6.«Дубна в творчестве поэтов шестидесятников»
Орелович Л.Н., замдиректора ДК «Мир» (Дубна)
7. «Дубна и атомный проект СССР»
Зиновьева Л. Л., частная школа рисования (Дубна)
8. «Малоизвестные страницы истории предприятий Дубны»
Головкин А.В., краевед (Дубна)
9. «Памятные места, памятники, символика и туристические эмблемы Дубны (1956-2016)»
Воронин А. А., руководитель литературного объединения, краевед (Дубна)
10. «Результаты полевых археологических работ 2016 г.»
Пантелеева Л.В., сотрудник Музея археологии и краеведения г. Дубны, Петров Ф.Н., старший научный сотрудник Челябинского государственного историко-культурного центра «Аркаим»
17 декабря 2016 г.
10:30 – регистрация участников. 11:00 – начало чтений.
1. «Кимрский сапожный промысел во второй половине XIX – начале XX вв. как основа территориального развития»
Елагина М.Ю., аспирантка, кафедра государственного и муниципального управления. Прислонов Н.Н., преподаватель, доцент. Университет «Дубна»
2. «Быт и экономическое положение детей-ремесленников в России в конце XIX – начале XX вв. (на примере Тверской и Костромской губерний)»
Крылова А.А., специалист центра детского творчества, Прислонов Н.Н., преподаватель, доцент, Университет «Дубна»
3. «Влияние первой мировой войны на состояние и развитие ремесленного производства в Тверской губернии»
Буланова А.А., Прислонов Н.Н., преподаватель, доцент, Университет «Дубна», кафедра государственного и муниципального управления
4. «Развитие почтового дела как результат Земской реформы 1864 г. (на примере Богородского уезда Московской губернии и Корчевского уезда Тверской губернии)»
Андриеш А. В., студентка 4-го курса. Университет «Дубна», кафедра государственного и муниципального управления
5. «Из века XIX в век XX. История одной тверской семьи»
Робук В. Н., краевед, член Тверского краеведческого общества (Дубна)
6. «О городке («подкомандировке») Волгостроя вблизи аварийных ворот канала Волга-Москва».
Медведь С. К., учащийся, средняя школа №7 г. Дубны
12:30-12:45 — перерыв
7. «Местное самоуправление в Дубне: первые шаги»
Рохлецова А.А., студентка 3-го курса, Университет «Дубна», кафедра государственного и муниципального управления. Прислонов Н.Н., преподаватель, доцент
8. «Сообщение о Талдомской исправительно-трудовой колонии (ИТК-6) в деревне Липино 1942-1952 гг.»
Натаров Е. Ю., исследователь. Научно-информационный и просветительный центр (НИПЦ) «Мемориал» (Москва).
9. «Образ канала Москва-Волга (им. Москвы) в краеведческой литературе и путеводителях сталинского времени»
Гнилорыбов П. А., начальник лаборатории по исследованию урбанистических процессов. Фонд содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» (Москва)
10. Презентация проекта «Стройка века: история и наследие Канала им. Москвы (1937-2017)»
Шилова М. В., исследователь проекта «Топография террора. Москва», бакалавр журналистики (НИУ ВШЭ). «Международный мемориал» (Москва)
Подведение итогов.
14-12-2016