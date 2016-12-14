Культурная жизнь Краеведческие чтения в Дубне

Организаторы — Музей археологии и краеведения города Дубны, Московский областной общественный фонд «Наследие», Музей истории науки и техники ОИЯИ. Краеведческие чтения состоятся 16-17 декабря в Дубне, в здании Дома ветеранов по адресу: ул. Флерова, д.8.Организаторы — Музей археологии и краеведения города Дубны, Московский областной общественный фонд «Наследие», Музей истории науки и техники ОИЯИ. Уточненная программа 16 декабря 2016 г. 14:30 — регистрация участников. 15:00 — начало чтений

Открытие краеведческих чтений. Вступительное слово. 14:30 — регистрация участников. 15:00 — начало чтенийОткрытие краеведческих чтений. Вступительное слово. 1. «История Дубны в воспоминаниях современников»

Ососкова И. З., кандидат исторических наук, доцент (Дубна)

2. «Дубненцы, Дубна в первую военную осень 1941 года»

Молчанов Е. М., главный редактор. Еженедельник «Дубна: наука, содружество, прогресс» (Дубна) 1. «История Дубны в воспоминаниях современников»Ососкова И. З., кандидат исторических наук, доцент (Дубна)2. «Дубненцы, Дубна в первую военную осень 1941 года»Молчанов Е. М., главный редактор. Еженедельник «Дубна: наука, содружество, прогресс» (Дубна) 3. «Война с плотинами»

Четвериков Л. Г., краевед (Дубна) 3. «Война с плотинами»Четвериков Л. Г., краевед (Дубна) 4. «Жизнь и быт немецкой семьи в пос. Иваньково (1946-1951 гг.): насилие советской системы или спасение будущего Германии?»

Прислонов Н. Н., преподаватель, доцент. Университет «Дубна», кафедра государственного и муниципального управления 4. «Жизнь и быт немецкой семьи в пос. Иваньково (1946-1951 гг.): насилие советской системы или спасение будущего Германии?»Прислонов Н. Н., преподаватель, доцент. Университет «Дубна», кафедра государственного и муниципального управления 5. «Проект ОИЯИ».

Расторгуев А. А., старший инженер ОИЯИ, Музей истории науки и техники ОИЯИ (Дубна) 5. «Проект ОИЯИ».Расторгуев А. А., старший инженер ОИЯИ, Музей истории науки и техники ОИЯИ (Дубна) 16:15-16:30 — перерыв 16:15-16:30 — перерыв 6.«Дубна в творчестве поэтов шестидесятников»

Орелович Л.Н., замдиректора ДК «Мир» (Дубна) 6.«Дубна в творчестве поэтов шестидесятников»Орелович Л.Н., замдиректора ДК «Мир» (Дубна) 7. «Дубна и атомный проект СССР»

Зиновьева Л. Л., частная школа рисования (Дубна) 7. «Дубна и атомный проект СССР»Зиновьева Л. Л., частная школа рисования (Дубна) 8. «Малоизвестные страницы истории предприятий Дубны»

Головкин А.В., краевед (Дубна) 8. «Малоизвестные страницы истории предприятий Дубны»Головкин А.В., краевед (Дубна) 9. «Памятные места, памятники, символика и туристические эмблемы Дубны (1956-2016)» 9. «Памятные места, памятники, символика и туристические эмблемы Дубны (1956-2016)» Воронин А. А., руководитель литературного объединения, краевед (Дубна)

10. «Результаты полевых археологических работ 2016 г.»

Пантелеева Л.В., сотрудник Музея археологии и краеведения г. Дубны, Петров Ф.Н., старший научный сотрудник Челябинского государственного историко-культурного центра «Аркаим» Воронин А. А., руководитель литературного объединения, краевед (Дубна)10. «Результаты полевых археологических работ 2016 г.»Пантелеева Л.В., сотрудник Музея археологии и краеведения г. Дубны, Петров Ф.Н., старший научный сотрудник Челябинского государственного историко-культурного центра «Аркаим» 17 декабря 2016 г. 10:30 – регистрация участников. 11:00 – начало чтений. 10:30 – регистрация участников. 11:00 – начало чтений. 1. «Кимрский сапожный промысел во второй половине XIX – начале XX вв. как основа территориального развития»

Елагина М.Ю., аспирантка, кафедра государственного и муниципального управления. Прислонов Н.Н., преподаватель, доцент. Университет «Дубна» 1. «Кимрский сапожный промысел во второй половине XIX – начале XX вв. как основа территориального развития»Елагина М.Ю., аспирантка, кафедра государственного и муниципального управления. Прислонов Н.Н., преподаватель, доцент. Университет «Дубна» 2. «Быт и экономическое положение детей-ремесленников в России в конце XIX – начале XX вв. (на примере Тверской и Костромской губерний)»

Крылова А.А., специалист центра детского творчества, Прислонов Н.Н., преподаватель, доцент, Университет «Дубна» 2. «Быт и экономическое положение детей-ремесленников в России в конце XIX – начале XX вв. (на примере Тверской и Костромской губерний)»Крылова А.А., специалист центра детского творчества, Прислонов Н.Н., преподаватель, доцент, Университет «Дубна» 3. «Влияние первой мировой войны на состояние и развитие ремесленного производства в Тверской губернии»

Буланова А.А., Прислонов Н.Н., преподаватель, доцент, Университет «Дубна», кафедра государственного и муниципального управления 3. «Влияние первой мировой войны на состояние и развитие ремесленного производства в Тверской губернии»Буланова А.А., Прислонов Н.Н., преподаватель, доцент, Университет «Дубна», кафедра государственного и муниципального управления 4. «Развитие почтового дела как результат Земской реформы 1864 г. (на примере Богородского уезда Московской губернии и Корчевского уезда Тверской губернии)»

Андриеш А. В., студентка 4-го курса. Университет «Дубна», кафедра государственного и муниципального управления 4. «Развитие почтового дела как результат Земской реформы 1864 г. (на примере Богородского уезда Московской губернии и Корчевского уезда Тверской губернии)»Андриеш А. В., студентка 4-го курса. Университет «Дубна», кафедра государственного и муниципального управления 5. «Из века XIX в век XX. История одной тверской семьи»

Робук В. Н., краевед, член Тверского краеведческого общества (Дубна) 5. «Из века XIX в век XX. История одной тверской семьи»Робук В. Н., краевед, член Тверского краеведческого общества (Дубна) 6. «О городке («подкомандировке») Волгостроя вблизи аварийных ворот канала Волга-Москва».

Медведь С. К., учащийся, средняя школа №7 г. Дубны 6. «О городке («подкомандировке») Волгостроя вблизи аварийных ворот канала Волга-Москва».Медведь С. К., учащийся, средняя школа №7 г. Дубны 12:30-12:45 — перерыв 12:30-12:45 — перерыв 7. «Местное самоуправление в Дубне: первые шаги»

Рохлецова А.А., студентка 3-го курса, Университет «Дубна», кафедра государственного и муниципального управления. Прислонов Н.Н., преподаватель, доцент 7. «Местное самоуправление в Дубне: первые шаги»Рохлецова А.А., студентка 3-го курса, Университет «Дубна», кафедра государственного и муниципального управления. Прислонов Н.Н., преподаватель, доцент 8. «Сообщение о Талдомской исправительно-трудовой колонии (ИТК-6) в деревне Липино 1942-1952 гг.»

Натаров Е. Ю., исследователь. Научно-информационный и просветительный центр (НИПЦ) «Мемориал» (Москва). 8. «Сообщение о Талдомской исправительно-трудовой колонии (ИТК-6) в деревне Липино 1942-1952 гг.»Натаров Е. Ю., исследователь. Научно-информационный и просветительный центр (НИПЦ) «Мемориал» (Москва). 9. «Образ канала Москва-Волга (им. Москвы) в краеведческой литературе и путеводителях сталинского времени»

Гнилорыбов П. А., начальник лаборатории по исследованию урбанистических процессов. Фонд содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» (Москва) 9. «Образ канала Москва-Волга (им. Москвы) в краеведческой литературе и путеводителях сталинского времени»Гнилорыбов П. А., начальник лаборатории по исследованию урбанистических процессов. Фонд содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» (Москва) 10. Презентация проекта «Стройка века: история и наследие Канала им. Москвы (1937-2017)»

Шилова М. В., исследователь проекта «Топография террора. Москва», бакалавр журналистики (НИУ ВШЭ). «Международный мемориал» (Москва)

Подведение итогов.



10. Презентация проекта «Стройка века: история и наследие Канала им. Москвы (1937-2017)»Шилова М. В., исследователь проекта «Топография террора. Москва», бакалавр журналистики (НИУ ВШЭ). «Международный мемориал» (Москва)Подведение итогов. В Мой Мир Share