Интеллектуальные игры в Дубне

18 декабря 2016 года в школе №7 г. Дубны состоится IV тур игры «Что? Где? Когда?». Традиционно приглашаются школьники (ШРеК) на регистрацию в 10.30. Игра у взрослых (МКМ) начнётся сразу после школьного тура, ориентировочно в 12.50 час.

После игры «Что? Где? Когда?» для всех желающих пройдёт Чемпионат Дубны по «Спортивной Своей Игре» (СИ). Всем желающим поучаствовать в этом мероприятии необходимо оставить заявку в комментариях на сайте: https://vk.com/chgkdubna.

Примерный план игры:

14.30 окончание игр МКМ, регистрация на «Свою игру».15.00 час. – начало игры СИ.

Могут участвовать все желающие.

Финансовые условия участия:

1) При количестве участников 18 или больше каждый участник делает игровой взнос в размере 70 рублей.

2) Если количество играющих будет меньше 18, то игровой взнос каждого участника составит 1260:N рублей, где N- количество участников.

Игра организуется по рекомендованной Организаторами «Пятого Кубка Мира по ССИ» схеме и будет зависеть от количества участников. Победитель этого турнира будет объявлен Чемпионом Дубны по «Спортивной Своей Игре» и, при его желании, может участвовать в следующем этапе «Кубка Мира» соревнуясь on-line с сильнейшими игроками других площадок. Окончание игры в 18.00 час.

Список участников:

1. Горбачев В.В. 2. Боровков П.Д. 3. Саркисов А.Р. 4. Бабина У.В. 5. Нефёдов В.Ю. 6. Тихомирова К.М. 7. Кретова Е.В. 8. Гулякин Д. 9. Рудаков А.А. 10. Титова Н.С.