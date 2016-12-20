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- Какого содержания?

- Для больного…

- Может, Библию?..

- Ну, он не настолько болен. Мои школьные годы (1960-е) пришлись на то время, когда книга была лучшим подарком. Книги дарили на день рождения, когда приходили или приезжали в гости. Дарили родным, друзьям, знакомым. Даже плакаты висели на стенах: “Книга - лучший подарок!”. Жили тогда бедно и подарить больше нечего было. Мои школьные годы (1960-е) пришлись на то время, когда книга была лучшим подарком. Книги дарили на день рождения, когда приходили или приезжали в гости. Дарили родным, друзьям, знакомым. Даже плакаты висели на стенах: “Книга - лучший подарок!”. Жили тогда бедно и подарить больше нечего было. Главное, чем они ценны, в них были шикарные цветные иллюстрации. Сейчас так уже не рисуют. Дарили книги про Незнайку, Робинзона Крузо, фантастику Александра Беляева и Ефремова. И всегда у меня лежала стопка непрочитанных книг – не успевал читать, так их было много. В школе к Почётной грамоте за хорошую учёбу тоже всегда прилагали книгу. Одну из первых я храню: Джанси Кимонко “Там, где бежит Сукпай”, перевод с удэгейского, 1964 г. С надписью: “За отличную учёбу ученику 4Г класса Воронину Саше. 29.12.1964. Директор: Сахаров Б.А. Учительница: Титова А.И. Печать школы № 8 города Дубны”. Главное, чем они ценны, в них были шикарные цветные иллюстрации. Сейчас так уже не рисуют. Дарили книги про Незнайку, Робинзона Крузо, фантастику Александра Беляева и Ефремова. И всегда у меня лежала стопка непрочитанных книг – не успевал читать, так их было много. В школе к Почётной грамоте за хорошую учёбу тоже всегда прилагали книгу. Одну из первых я храню: Джанси Кимонко “Там, где бежит Сукпай”, перевод с удэгейского, 1964 г. С надписью: “За отличную учёбу ученику 4Г класса Воронину Саше. 29.12.1964. Директор: Сахаров Б.А. Учительница: Титова А.И. Печать школы № 8 города Дубны”. Несмотря на все переезды и катаклизмы, несколько старых книг всё-таки сохранились у меня. “Анна Каренина” 1950 г. издания – её подарили маме подруги 10.05.1951 на 19-летие в Тамбове. “Евгений Онегин” 1958 г. издания – роман в стихах подарила мне тётя Валя Волкова 23.11.1964 тоже на день рождения. Обе книги с дарственными надписями. “День Мира” 1961 г. издания – её подарили папе в 1964 году от штаба гражданской обороны города. Это вторая книга про события в обычный день по всему миру – во вторник 27 сентября 1960 г. – 800 страниц. (Первую выпустил Горький А.М. про пятницу 27 сентября 1935 г.) На память о маме остался мне двухтомник “Краткая энциклопедия домашнего хозяйства” 1962 г. выпуска. Шикарное издание с рисунками, фотографиями и цветными вкладками. Было ещё несколько похожих книг по хозяйству и кулинарии, но их забрала сестра, уезжая на ПМЖ в Карелию после института. Несмотря на все переезды и катаклизмы, несколько старых книг всё-таки сохранились у меня. “Анна Каренина” 1950 г. издания – её подарили маме подруги 10.05.1951 на 19-летие в Тамбове. “Евгений Онегин” 1958 г. издания – роман в стихах подарила мне тётя Валя Волкова 23.11.1964 тоже на день рождения. Обе книги с дарственными надписями. “День Мира” 1961 г. издания – её подарили папе в 1964 году от штаба гражданской обороны города. Это вторая книга про события в обычный день по всему миру – во вторник 27 сентября 1960 г. – 800 страниц. (Первую выпустил Горький А.М. про пятницу 27 сентября 1935 г.) На память о маме остался мне двухтомник “Краткая энциклопедия домашнего хозяйства” 1962 г. выпуска. Шикарное издание с рисунками, фотографиями и цветными вкладками. Было ещё несколько похожих книг по хозяйству и кулинарии, но их забрала сестра, уезжая на ПМЖ в Карелию после института. Книги по школьной программе и толстые журналы мы брали в библиотеке. Я был записан всегда в двух библиотеках: в школьной и в городской. Свои библиотеки были во всех больших и важных городских организациях: в горкоме партии, в ОИЯИ, на ДМЗ, в СМУ-5, даже в общежитиях. Проблема была в другом – 70% этих книг были про политику. Поэтому даже в те годы хорошие книги давали почитать на одну ночь. А многие, как “Луку Мудищева” Баркова, “Графа Орлова” или “Баню” Толстого приходилось переписывать от руки. Не было их в печатном виде. Книги по школьной программе и толстые журналы мы брали в библиотеке. Я был записан всегда в двух библиотеках: в школьной и в городской. Свои библиотеки были во всех больших и важных городских организациях: в горкоме партии, в ОИЯИ, на ДМЗ, в СМУ-5, даже в общежитиях. Проблема была в другом – 70% этих книг были про политику. Поэтому даже в те годы хорошие книги давали почитать на одну ночь. А многие, как “Луку Мудищева” Баркова, “Графа Орлова” или “Баню” Толстого приходилось переписывать от руки. Не было их в печатном виде. В 1970-1980-е годы началась охота за многотомными собраниями сочинений. Считалось престижным иметь ряды одинаковых корешков на полках. Самая блатная в нашей родне была тётя Валя Волкова – она сумками приносила книги из магазина (директор была её подругой). Но ей подсовывали обычно второстепенных писателей, хотя и с красивыми корешками. Я даже помню, как дядя Коля завёл толстую общую тетрадь, куда записывал все книги, чтобы не запутаться в них. Сейчас они пылятся у неё на полках, никто их ни разу так и не открыл. Моя мама тоже всегда переживала, что у неё мало классики и радовалась каждому новому трёхтомнику или пятитомнику. После её смерти в 2004 году 80% книг я отнёс в библиотеку и раздал друзьям, так как квартиру родителей мы продали. У меня у самого были все те же книги, что и у мамы. В 1970-1980-е годы началась охота за многотомными собраниями сочинений. Считалось престижным иметь ряды одинаковых корешков на полках. Самая блатная в нашей родне была тётя Валя Волкова – она сумками приносила книги из магазина (директор была её подругой). Но ей подсовывали обычно второстепенных писателей, хотя и с красивыми корешками. Я даже помню, как дядя Коля завёл толстую общую тетрадь, куда записывал все книги, чтобы не запутаться в них. Сейчас они пылятся у неё на полках, никто их ни разу так и не открыл. Моя мама тоже всегда переживала, что у неё мало классики и радовалась каждому новому трёхтомнику или пятитомнику. После её смерти в 2004 году 80% книг я отнёс в библиотеку и раздал друзьям, так как квартиру родителей мы продали. У меня у самого были все те же книги, что и у мамы. В 1980-е годы для получения дефицитной книги надо было сдать в пункт приёма 22 кг макулатуры. Иногда я даже возил в Москву тюки, так как работал в снабжении и два раза в неделю ездил на электричке в трест. В Москве были совсем другие названия книг, чем в Дубне. Потом с этим талоном идёшь в книжный и в специальном отделе выкупаешь нужную книгу. Смешно вспоминать, но сколько было радости и гордости, когда вожделенная книга становилась твоей. Сейчас этих писателей уже никто не покупает и не читает – Морис Дрюон, Дюма, Майн Рид, Фенимор Купер, Марк Твен, Джек Лондон. В 1980-е годы для получения дефицитной книги надо было сдать в пункт приёма 22 кг макулатуры. Иногда я даже возил в Москву тюки, так как работал в снабжении и два раза в неделю ездил на электричке в трест. В Москве были совсем другие названия книг, чем в Дубне. Потом с этим талоном идёшь в книжный и в специальном отделе выкупаешь нужную книгу. Смешно вспоминать, но сколько было радости и гордости, когда вожделенная книга становилась твоей. Сейчас этих писателей уже никто не покупает и не читает – Морис Дрюон, Дюма, Майн Рид, Фенимор Купер, Марк Твен, Джек Лондон. Книгу стихов Высоцкого “Нерв” я прочитал в научной библиотеке в Иванове сразу после её выхода в 1981 году – она была одна на всю область. До этого стихи Высоцкого нигде сборником не публиковались. Помню, сидел и переписывал стихи, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам. Когда писал диплом, то один раз даже съездил в Ленинскую библиотеку и работал там весь день. Какие книги заказывал, уже не помню, но сидел в том же большом зале, где снималась в кино “Москва слезам не верит” Ирина Муравьёва. Она туда пришла жениха-профессора искать. А курилку, где она строила глазки очкарикам, я не нашёл, может её там и не было – придумал режиссёр. Книгу стихов Высоцкого “Нерв” я прочитал в научной библиотеке в Иванове сразу после её выхода в 1981 году – она была одна на всю область. До этого стихи Высоцкого нигде сборником не публиковались. Помню, сидел и переписывал стихи, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам. Когда писал диплом, то один раз даже съездил в Ленинскую библиотеку и работал там весь день. Какие книги заказывал, уже не помню, но сидел в том же большом зале, где снималась в кино “Москва слезам не верит” Ирина Муравьёва. Она туда пришла жениха-профессора искать. А курилку, где она строила глазки очкарикам, я не нашёл, может её там и не было – придумал режиссёр. В 2000-е годы стало возможно купить или заказать любую нужную книгу. Хочешь прочитай её в интернете, хочешь скачай в аудио исполнении и слушай через наушники или динамики. Молодые везде ходят с наушниками. Нашему поколению это кажется дикостью и началом вырождения нации. Лично для меня самое лучшее чтение до сих пор – на диване после обеда в выходной или вечером после ужина в будни. Когда раньше часто ездил в поездах и электричках, то без книги было совсем тоскливо. Весь вагон сидел и читал. В 2000-е годы стало возможно купить или заказать любую нужную книгу. Хочешь прочитай её в интернете, хочешь скачай в аудио исполнении и слушай через наушники или динамики. Молодые везде ходят с наушниками. Нашему поколению это кажется дикостью и началом вырождения нации. Лично для меня самое лучшее чтение до сих пор – на диване после обеда в выходной или вечером после ужина в будни. Когда раньше часто ездил в поездах и электричках, то без книги было совсем тоскливо. Весь вагон сидел и читал. В 2011 году народ сумками понёс старые книги в библиотеки. Кто-то делает евроремонт, у некоторых аллергия на пыль, у кого-то родители умерли, а выбрасывать книги жалко – вот и несут в очаг культуры. А там они лежат горой в кладовке. Хорошие, видимо, всё же отбирают на полки, а оставшиеся предлагают всем желающим – берите даром. Да и сами библиотеки тоже списывают свои книги. Когда проводят какие-то творческие вечера, то гостям тоже дарят в качестве сувениров книги. Возможно, из тех же запасов. В 2011 году народ сумками понёс старые книги в библиотеки. Кто-то делает евроремонт, у некоторых аллергия на пыль, у кого-то родители умерли, а выбрасывать книги жалко – вот и несут в очаг культуры. А там они лежат горой в кладовке. Хорошие, видимо, всё же отбирают на полки, а оставшиеся предлагают всем желающим – берите даром. Да и сами библиотеки тоже списывают свои книги. Когда проводят какие-то творческие вечера, то гостям тоже дарят в качестве сувениров книги. Возможно, из тех же запасов. В последние годы покупаю только словари и справочники. Квинтэссенцию жизненной мудрости. На обычную макулатуру жалко денег, времени и места – негде хранить горы книг. Был бы у меня трёхэтажный особняк, тогда другое дело. Хотя любимых авторов иногда покупаю для души. Сергей Довлатов, Юлиан Семёнов, Владимир Высоцкий, Василий Белов, Василий Шукшин, Валентин Пикуль, Михаил Задорнов, Борис Акунин и др. Даже подержать в руках хорошую книгу – уже радость для меня. В последние годы покупаю только словари и справочники. Квинтэссенцию жизненной мудрости. На обычную макулатуру жалко денег, времени и места – негде хранить горы книг. Был бы у меня трёхэтажный особняк, тогда другое дело. Хотя любимых авторов иногда покупаю для души. Сергей Довлатов, Юлиан Семёнов, Владимир Высоцкий, Василий Белов, Василий Шукшин, Валентин Пикуль, Михаил Задорнов, Борис Акунин и др. Даже подержать в руках хорошую книгу – уже радость для меня. О церковных и древних книгах надо писать отдельный рассказ. Про древние книги, хранящие мудрость веков, иногда снимают кино. Есть свитки, папирусы, книги на коже, украшенные драгоценными камнями. Я видел такие книги в музеях Кремля. Про берестяные грамоты и глиняные шумерские таблички тоже много написано. А вот Влесову (или Велесову) книгу на деревянных дощечках потеряли. Так же жалко и оригинал “Слова о полку Игореве”, сгоревший в Москве в 1812 году. Граф Мусин-Пушкин для нас такой же Герострат. Спасал свою шкуру, а книги и рукописи бесценные бросил в Москве. О церковных и древних книгах надо писать отдельный рассказ. Про древние книги, хранящие мудрость веков, иногда снимают кино. Есть свитки, папирусы, книги на коже, украшенные драгоценными камнями. Я видел такие книги в музеях Кремля. Про берестяные грамоты и глиняные шумерские таблички тоже много написано. А вот Влесову (или Велесову) книгу на деревянных дощечках потеряли. Так же жалко и оригинал “Слова о полку Игореве”, сгоревший в Москве в 1812 году. Граф Мусин-Пушкин для нас такой же Герострат. Спасал свою шкуру, а книги и рукописи бесценные бросил в Москве. Дошли до нас и выражения о чтении книг: от корки до корки, от доски до доски.

Да и анекдотов про книги и читателей столько, что все не перечитаешь и не перерасскажешь. Дошли до нас и выражения о чтении книг: от корки до корки, от доски до доски.Да и анекдотов про книги и читателей столько, что все не перечитаешь и не перерасскажешь. 1. Что чаще всего спрашивают ученики в школьных библиотеках.

А. Гончаров «Облом». Л. Толстой «Война эмиров». М. Лермонтов «Героин нашего времени». А. Пушкин «Отметель». Н. Островский «Как закалялся Сталин».

М. Шолохов «Тихий Дон Педро». В. Маяковский «Стихи о советском пластыре».

Н. Гоголь «Мёртвые душат». В. Шекспир «От тела». 1. Что чаще всего спрашивают ученики в школьных библиотеках.А. Гончаров «Облом». Л. Толстой «Война эмиров». М. Лермонтов «Героин нашего времени». А. Пушкин «Отметель». Н. Островский «Как закалялся Сталин».М. Шолохов «Тихий Дон Педро». В. Маяковский «Стихи о советском пластыре».Н. Гоголь «Мёртвые душат». В. Шекспир «От тела». 2. Приходит новый русский в книжный магазин и говорит: - Дайте мне латино-pусский словарь. - А зачем вам? - Да вот с пацанами в Латинскую Америку собрались. 2. Приходит новый русский в книжный магазин и говорит: - Дайте мне латино-pусский словарь. - А зачем вам? - Да вот с пацанами в Латинскую Америку собрались. Александр Воронин



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