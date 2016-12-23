Культурная жизнь Новогодние и рождественские мероприятия в Дубне 15. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Новогодний прием Главы города Дубна 23.12.2016 15:00 Годовой отчет Главы города, торжественная церемония вручения наград и почетных знаков выдающимся горожанам и предприятиям города, концерт творческих коллективов города. Количество участников: 80 человек. Предполагаемое количество зрителей: 500 человек. 16. Центр национальных культур; г.о. Дубна ул. Московская 6 Русская вечёрка в рамках празднования Нового года 23.12.2016 19-00 час. В рамках клуба Русские традиции Новогодняя вечёрка. Хороводы, плясы, песни, чаепития и душевные беседы о русской культуре и народных праздниках. Кол-во участников от 25-40 чел. 17. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Дубны Московской области «Детская школа искусств «Рапсодия», 141980, г.Дубна, Московской области, ул. Попова, д. 9 Новогодние представления для детей 24-25.12.2016 Театрализованные утренники (возрастные группы от 2 до 11 лет) с привлечением родителей, преподавателей, старших школьников. Это новогодняя сказка, в которой дети и их родители спасают подарки Деда Мороза, выполняя задания Феи Затеи Примерное количество участников и зрителей 350 человек 18. Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна», г\о Дубна. Московской области, ул. Векслера, 22 1. Новогодний музыкальный спектакль «Щелкунчик» (подготовительные хоры ,) 24.12.2016 10:00 12.00 13.30 115 детей; 280 зрителей 19. Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна», г\о Дубна. Московской области, ул. Векслера, 22 2. Елка «Здравствуй новый год» 24.12.2016 15:30 43 детей; 100 зрителей 20. Центр национальных культур; г.о. Дубна ул. Московская 6 Новый год Татарской национально-культурной автономии. 24.12.2016 16-00 час. Празднование Нового года ТНКА отличается большим количеством взрослых и детей. Готовится большая программа с конкурсами, играми, песнями на татарском и русском языках. Подводятся итоги года, вручаются подарки. Веселье сопровождается чаепитием с дегустацией национальной татарской кухни. 21. Дом ветеранов Новогодний карнавал поэтов Дубны 26.12.2016 16:00 50-55 чел. 22. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Новогоднее представление для участников творческих коллективов ДК «Октябрь» 26.12.2016 17:00 Интерактивная детская новогодняя программа с участием «Народного» театра-студии «Запасной выход» для детей-участников творческих коллективов ДК «Октябрь». Количество участников: 10 человек. Предполагаемое количество зрителей: 140 человек. 23. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Новогодний концерт для персонала Дубненской городской больницы и временно нетрудоспособных людей, находящихся в больнице 26.12.2016 12:00 Выездной концерт хора ветеранов «Сударушка» ДК «Октябрь», посвященный Новому Году, для сотрудников и больных Дубненской городской больницы. Количество участников: 15 человек. Предполагаемое количество зрителей: 100 человек. 24. Дом ветеранов Музыкально-поэтический клуб «Вдохновение» «Новогодний бал» 27.12.2016 13:00 35-40 чел. 25. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Новогоднее представление для участников творческих коллективов ДК «Октябрь» 27.12.2016 15:00 Интерактивная детская новогодняя программа с участием детского музыкального театра «Карамельки» для детей-участников творческих коллективов ДК «Октябрь». Количество участников: 10 человек. Предполагаемое количество зрителей: 140 человек. 26. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Новогодний концерт для ветеранов города 27.12.2016 13:00 Концерт хора ветеранов «Сударушка» ДК «Октябрь», посвященный Новому Году, для ветеранов города («Дом ветеранов»). Количество участников: 15 человек. Предполагаемое количество зрителей: 70 человек. 27. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Рождественский концерт на закрытии выставки творческого объединения «Коломбина» 27.12.2016 18:00 Рождественский концерт «Народного» академического хора и детского музыкального театра «Карамельки» ДК «Октябрь» на закрытии выставки творческого объединения «Коломбина» (Городской выставочный зал). Количество участников: 35 человек. Предполагаемое количество зрителей: 80 человек. 28. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Предновогодние вечера для взрослых «Серпантин новогодних затей» 28.12.2016 18:00 Театрализованное представление «Год Петуха», танцевальная программа, беспроигрышная лотерея, конкурсы. Количество участников: 20 человек. Предполагаемое количество зрителей: 200 человек. 29. МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3 «Новогодние чудеса» –мастер-класс. 28.12.2016 13:00 Мастер-класс по изготовлению новогодних поделок, открыток из цветной бумаги. Мероприятие для младшего школьного возраста. 10-15 участников (3-4 зрителя) 30. Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья» Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, д. 20 Новогодний хоровод. Игровая программа на «Читай-полянке» 28.12.16 17.00 Чтение новогодних сказок и стихов. Конкурсы и игры. 18 чел. 31. МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3 «Моя Первая Елка» 29.12.2016 18:00 Программа праздника включает в себя сменяющие друг друга красочные активности. Малыши вместе со взрослыми погрузятся в мир рождественских развлечений – танцы со Снегурочкой, жителями «новогоднего леса», игры в теплые волшебные снежки, танцы под снегопадом желаний, путешествие по новогодней елке и многое другое. 12 участников 32. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Предновогодние вечера для взрослых «Серпантин новогодних затей» 29.12.2016 18:00 Театрализованное представление «Год Петуха», танцевальная программа, беспроигрышная лотерея, конкурсы. Количество участников: 20 человек. Предполагаемое количество зрителей: 200 человек. 33. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Новогодние детские представления: спектакль «Снежная королева», интерактивная программа у новогодней елочки 02.01.2017 12:00, 15:00 Спектакль «Образцового» театра куклы, актера и маски «Поветруля» МАУ ДК «Октябрь» - «Снежная королева», интерактивная программа у новогодней елочке с участием «Народного» театра-студии «Запасной выход» МАУ ДК «Октябрь». Количество участников: 12 человек. Предполагаемое количество зрителей: 120 чел./представление. 34. МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3 «Моя Первая Елка» 03.01.2017 18:00 Программа праздника включает в себя сменяющие друг друга красочные активности. Малыши вместе со взрослыми погрузятся в мир рождественских развлечений – танцы со Снегурочкой, жителями «новогоднего леса», игры в теплые волшебные снежки, танцы под снегопадом желаний, путешествие по новогодней елке и многое другое. 12 участников 35. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Новогодние детские представления: спектакль «Щелкунчик», интерактивная программа у новогодней елочки 03.01.2017 12:00, 15:00 Спектакль Московского областного государственного театра юного зрителя, рождественская сказка по мотивам произведений Э. Гофмана – «Щелкунчик», интерактивная программа у новогодней елочки. Количество участников: 20 человек. Предполагаемое количество зрителей: 350 чел./представление. 36. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Новогодняя елка Главы города: спектакль «Щелкунчик, интерактивная программа у новогодней елочки 03.01.2017 18:00 Поздравления от Главы города Дубна, спектакль Московского областного государственного театра юного зрителя, рождественская сказка по мотивам произведений Э. Гофмана – «Щелкунчик», интерактивная программа у новогодней елочки. Количество участников: 20 человек. Предполагаемое количество зрителей: 600 человек. 37. Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья» Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, д. 20 «Когда часы 12 бьют…». Новогодняя викторина. 03.01.17 12.00 Все про Деда Мороза, елку, праздничные традиции в интересных вопросах. 15 чел. 38. Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья» Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, д. 20 Мастер-класс Е.Бессоновой. Делаем обрядовые куклы 03.01.17 15.00-16.00 Мастерица Елена Бессонова поможет вам сделать подарок, который поразит ваших друзей и родных оригинальным исполнением ручной работы. 15 чел. 39. Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья» Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, д. 20 «Читай – полянка. Время сказочных приключений». «Рождественское чудо». Час рождественской поэзии. Семейная программа. 04.01.17 15.00-16.00 Представление лучших образцов детской рождественской поэзии. 12 чел. 40. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Новогодние детские представления: спектакль «Щелкунчик», интерактивная программа у новогодней елочки 04.01.2017 12:00, 15:00 Спектакль Московского областного государственного театра юного зрителя, рождественская сказка по мотивам произведений Э. Гофмана – «Щелкунчик», интерактивная программа у новогодней елочки. Количество участников: 20 человек. Предполагаемое количество зрителей: 350 чел./представление. 41. МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3 «По следам Деда Мороза» – библиоквест (игра-квест). 04.01.2017 12:00 Сюжетная игра квест. 2-3 команды соревнуются по поиску главного подарка от Деда Мороза, который нужно будет найти в помещении библиотеки с помощью загадок, головоломок, подсказок, основанных на новогодних сказках, стихах, пословицах и др. Возраст участников 7-12 лет. От 4 участников. 42. МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3 Рождественская корзинка: Детская программа. 05.01.2017 12:00 На новогодних каникулах ждем своих друзей-детей в сказку окунуться, к чуду прикоснуться. Лепим, рисуем, мастерим рождественские подарки. Рассказываем о самом главном: «РождествеХристове». Читаемстихи. Собираем рождественскую корзинку добрых дел. Примерное количество – 10-15 человек. 43. МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3 «Рождественская открытка» – мастер-класс. 05.01.2017 12:00 Мастер-класс для детей от 3 до 15 лет, по изготовлению рождественских открыток, поделок. От 4 участников. 44. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Рождественский концерт для ветеранов города 05.01.2017 13:00 Рождественский концерт хора ветеранов «Сударушка» ДК «Октябрь» для ветеранов города. Количество участников: 15 человек. Предполагаемое количество зрителей: 70 человек. 45. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Новогодние детские представления: спектакль «Снежная королева», интерактивная программа у новогодней елочки 05.01.2017 12:00, 15:00 Спектакль «Образцового» театра куклы, актера и маски «Поветруля» МАУ ДК «Октябрь» - «Снежная королева», интерактивная программа у новогодней елочке с участием «Народного» театра-студии «Запасной выход» МАУ ДК «Октябрь». Количество участников: 12 человек. Предполагаемое количество зрителей: 120 чел./представление. 46. Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья» Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, д. 20 «Наш любимый Новый год». Мультпарад. Семейная программа. 05.01.17 13.00-15.00 Фестиваль новогодних мультфильмов 20 чел. 47. Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья» Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, д. 20 Рождественский концерт. В программе солисты дворца культуры “Колос» города Талдом 05.01.17 14.00 Стихи и песни ,посвященные Рождеству 60 чел. 48. Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья» Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, д. 20 Киноклуб «В кадре и за кадром». Художественный фильм «Рождественские каникулы» 05.01.17 15.00 Показ художественного фильма со вступительным словом и комментариями 15 чел. 49. Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья» Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, д. 20 Мастер-класс Е.Бессоновой. Делаем интерьерных кукол 06.01.17 15.00-16.00 Мастерица Елена Бессонова поможет вам сделать подарок, который поразит ваших друзей и родных оригинальным исполнением ручной работы. 15 чел. 50. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Дубны Московской области «Детская школа искусств «Рапсодия», 141980, г.Дубна, Московской области, ул. Попова, д. 9 Рождественские концерты в больницах и социальных учреждениях города 6,7 и 10.01.2017 Рождественские концерты учащихся ДШИ «Рапсодия» в социальных учреждениях города и больницах. Примерное количество участников и зрителей: 45 учеников, 70 зрителей 51. МАУ ДК «Октябрь» Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 Уличное массовое гуляние «Рождество» 07.01.2017 13:00 Кукольный спектакль, приветствия и поздравления от Администрации города и представителей православной церкви, концерт творческих коллективов, игровая программа для детей. Количество участников: 75 человек. Предполагаемое количество зрителей: 700 человек. 52. МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3 Вспоминая Рождество. Песни разных времен и народов. 14.01.2017 15:00 Творческий вечер дуэта Артема и Марины Куфтиных. В программе песни разных времен и народов. Произведения под аккомпанемент – гитара, флейты. Примерное количество слушателей – 25 человек. 53. Центр национальных культур; г.о. Дубна ул. Московская 6 5. Русская вечёрка в рамках празднования Святок. 15.01.2017 15-00 час. Русская вечёрка празднует Святки! Веселье, хороводы, песни и плясы, яркие костюмы -все это отличает праздничную вечёрку от каждодневной. Кол-во участников от 25-40 чел.

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