|
15.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Новогодний прием Главы города Дубна
|
23.12.2016
15:00
|
Годовой отчет Главы города, торжественная церемония вручения наград и почетных знаков выдающимся горожанам и предприятиям города, концерт творческих коллективов города. Количество участников: 80 человек. Предполагаемое количество зрителей: 500 человек.
|
16.
|
Центр национальных культур; г.о. Дубна ул.
Московская 6
|
Русская вечёрка в рамках празднования Нового года
|
23.12.2016
19-00 час.
|
В рамках клуба Русские традиции Новогодняя вечёрка. Хороводы, плясы, песни, чаепития и душевные беседы о русской культуре и народных праздниках.
Кол-во участников от 25-40 чел.
|
17.
|
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Дубны Московской области «Детская школа искусств «Рапсодия», 141980, г.Дубна, Московской области, ул. Попова, д. 9
|
Новогодние представления для детей
|
24-25.12.2016
|
Театрализованные утренники (возрастные группы от 2 до 11 лет) с привлечением родителей, преподавателей, старших школьников. Это новогодняя сказка, в которой дети и их родители спасают подарки Деда Мороза, выполняя задания Феи Затеи
Примерное количество участников и зрителей 350 человек
|
18.
|
Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна», г\о Дубна. Московской области, ул. Векслера, 22
|
1. Новогодний музыкальный спектакль «Щелкунчик» (подготовительные хоры ,)
|
24.12.2016
10:00
12.00
13.30
|
115 детей; 280 зрителей
|
19.
|
Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна», г\о Дубна. Московской области, ул. Векслера, 22
|
2. Елка «Здравствуй новый год»
|
24.12.2016
15:30
|
43 детей; 100 зрителей
|
20.
|
Центр национальных культур; г.о. Дубна ул.
Московская 6
|
Новый год Татарской национально-культурной
автономии.
|
24.12.2016
16-00 час.
|
Празднование Нового года ТНКА отличается большим количеством взрослых и детей. Готовится большая программа с конкурсами, играми, песнями на татарском и русском языках. Подводятся итоги года, вручаются подарки. Веселье сопровождается чаепитием с дегустацией национальной татарской кухни.
|
21.
|
Дом ветеранов
|
Новогодний карнавал поэтов Дубны
|
26.12.2016
16:00
|
50-55 чел.
|
22.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Новогоднее представление для участников творческих коллективов ДК «Октябрь»
|
26.12.2016
17:00
|
Интерактивная детская новогодняя программа с участием «Народного» театра-студии «Запасной выход» для детей-участников творческих коллективов ДК «Октябрь». Количество участников: 10 человек. Предполагаемое количество зрителей: 140 человек.
|
23.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Новогодний концерт для персонала Дубненской городской больницы и временно нетрудоспособных людей, находящихся в больнице
|
26.12.2016
12:00
|
Выездной концерт хора ветеранов «Сударушка» ДК «Октябрь», посвященный Новому Году, для сотрудников и больных Дубненской городской больницы. Количество участников: 15 человек. Предполагаемое количество зрителей: 100 человек.
|
24.
|
Дом ветеранов
|
Музыкально-поэтический клуб «Вдохновение» «Новогодний бал»
|
27.12.2016
13:00
|
35-40 чел.
|
25.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Новогоднее представление для участников творческих коллективов ДК «Октябрь»
|
27.12.2016
15:00
|
Интерактивная детская новогодняя программа с участием детского музыкального театра «Карамельки» для детей-участников творческих коллективов ДК «Октябрь». Количество участников: 10 человек. Предполагаемое количество зрителей: 140 человек.
|
26.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Новогодний концерт для ветеранов города
|
27.12.2016
13:00
|
Концерт хора ветеранов «Сударушка» ДК «Октябрь», посвященный Новому Году, для ветеранов города («Дом ветеранов»). Количество участников: 15 человек. Предполагаемое количество зрителей: 70 человек.
|
27.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Рождественский концерт на закрытии выставки творческого объединения «Коломбина»
|
27.12.2016
18:00
|
Рождественский концерт «Народного» академического хора и детского музыкального театра «Карамельки» ДК «Октябрь» на закрытии выставки творческого объединения «Коломбина» (Городской выставочный зал). Количество участников: 35 человек. Предполагаемое количество зрителей: 80 человек.
|
28.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Предновогодние вечера для взрослых «Серпантин новогодних затей»
|
28.12.2016
18:00
|
Театрализованное представление «Год Петуха», танцевальная программа, беспроигрышная лотерея, конкурсы. Количество участников: 20 человек. Предполагаемое количество зрителей: 200 человек.
|
29.
|
МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3
|
«Новогодние чудеса» –мастер-класс.
|
28.12.2016
13:00
|
Мастер-класс по изготовлению новогодних поделок, открыток из цветной бумаги. Мероприятие для младшего школьного возраста.
10-15 участников (3-4 зрителя)
|
30.
|
Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья»
Московская область, г. Дубна,
ул. Свободы, д. 20
|
Новогодний хоровод. Игровая программа на «Читай-полянке»
|
28.12.16
17.00
|
Чтение новогодних сказок и стихов. Конкурсы и игры.
18 чел.
|
31.
|
МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3
|
«Моя Первая Елка»
|
29.12.2016
18:00
|
Программа праздника включает в себя сменяющие друг друга красочные активности. Малыши вместе со взрослыми погрузятся в мир рождественских развлечений – танцы со Снегурочкой, жителями «новогоднего леса», игры в теплые волшебные снежки, танцы под снегопадом желаний, путешествие по новогодней елке и многое другое.
12 участников
|
32.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Предновогодние вечера для взрослых «Серпантин новогодних затей»
|
29.12.2016
18:00
|
Театрализованное представление «Год Петуха», танцевальная программа, беспроигрышная лотерея, конкурсы. Количество участников: 20 человек. Предполагаемое количество зрителей: 200 человек.
|
33.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Новогодние детские представления: спектакль «Снежная королева», интерактивная программа у новогодней елочки
|
02.01.2017
12:00, 15:00
|
Спектакль «Образцового» театра куклы, актера и маски «Поветруля» МАУ ДК «Октябрь» - «Снежная королева», интерактивная программа у новогодней елочке с участием «Народного» театра-студии «Запасной выход» МАУ ДК «Октябрь». Количество участников: 12 человек. Предполагаемое количество зрителей: 120 чел./представление.
|
34.
|
МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3
|
«Моя Первая Елка»
|
03.01.2017
18:00
|
Программа праздника включает в себя сменяющие друг друга красочные активности. Малыши вместе со взрослыми погрузятся в мир рождественских развлечений – танцы со Снегурочкой, жителями «новогоднего леса», игры в теплые волшебные снежки, танцы под снегопадом желаний, путешествие по новогодней елке и многое другое.
12 участников
|
35.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Новогодние детские представления: спектакль «Щелкунчик», интерактивная программа у новогодней елочки
|
03.01.2017
12:00, 15:00
|
Спектакль Московского областного государственного театра юного зрителя, рождественская сказка по мотивам произведений Э. Гофмана – «Щелкунчик», интерактивная программа у новогодней елочки. Количество участников: 20 человек. Предполагаемое количество зрителей: 350 чел./представление.
|
36.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Новогодняя елка Главы города: спектакль «Щелкунчик, интерактивная программа у новогодней елочки
|
03.01.2017
18:00
|
Поздравления от Главы города Дубна, спектакль Московского областного государственного театра юного зрителя, рождественская сказка по мотивам произведений Э. Гофмана – «Щелкунчик», интерактивная программа у новогодней елочки. Количество участников: 20 человек. Предполагаемое количество зрителей: 600 человек.
|
37.
|
Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья»
Московская область, г. Дубна,
ул. Свободы, д. 20
|
«Когда часы 12 бьют…». Новогодняя викторина.
|
03.01.17
12.00
|
Все про Деда Мороза, елку, праздничные традиции в интересных вопросах.
15 чел.
|
38.
|
Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья»
Московская область, г. Дубна,
ул. Свободы, д. 20
|
Мастер-класс Е.Бессоновой. Делаем обрядовые куклы
|
03.01.17
15.00-16.00
|
Мастерица Елена Бессонова поможет вам сделать подарок, который поразит ваших друзей и родных оригинальным исполнением ручной работы.
15 чел.
|
39.
|
Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья»
Московская область, г. Дубна,
ул. Свободы, д. 20
|
«Читай – полянка. Время сказочных приключений». «Рождественское чудо». Час рождественской поэзии. Семейная программа.
|
04.01.17
15.00-16.00
|
Представление лучших образцов детской рождественской поэзии.
12 чел.
|
40.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Новогодние детские представления: спектакль «Щелкунчик», интерактивная программа у новогодней елочки
|
04.01.2017
12:00, 15:00
|
Спектакль Московского областного государственного театра юного зрителя, рождественская сказка по мотивам произведений Э. Гофмана – «Щелкунчик», интерактивная программа у новогодней елочки. Количество участников: 20 человек. Предполагаемое количество зрителей: 350 чел./представление.
|
41.
|
МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3
|
«По следам Деда Мороза» – библиоквест (игра-квест).
|
04.01.2017
12:00
|
Сюжетная игра квест. 2-3 команды соревнуются по поиску главного подарка от Деда Мороза, который нужно будет найти в помещении библиотеки с помощью загадок, головоломок, подсказок, основанных на новогодних сказках, стихах, пословицах и др. Возраст участников 7-12 лет.
От 4 участников.
|
42.
|
МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3
|
Рождественская корзинка: Детская программа.
|
05.01.2017
12:00
|
На новогодних каникулах ждем своих друзей-детей в сказку окунуться, к чуду прикоснуться. Лепим, рисуем, мастерим рождественские подарки. Рассказываем о самом главном: «РождествеХристове». Читаемстихи. Собираем рождественскую корзинку добрых дел.
Примерное количество – 10-15 человек.
|
43.
|
МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3
|
«Рождественская открытка» – мастер-класс.
|
05.01.2017
12:00
|
Мастер-класс для детей от 3 до 15 лет, по изготовлению рождественских открыток, поделок.
От 4 участников.
|
44.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Рождественский концерт для ветеранов города
|
05.01.2017
13:00
|
Рождественский концерт хора ветеранов «Сударушка» ДК «Октябрь» для ветеранов города. Количество участников: 15 человек. Предполагаемое количество зрителей: 70 человек.
|
45.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Новогодние детские представления: спектакль «Снежная королева», интерактивная программа у новогодней елочки
|
05.01.2017
12:00, 15:00
|
Спектакль «Образцового» театра куклы, актера и маски «Поветруля» МАУ ДК «Октябрь» - «Снежная королева», интерактивная программа у новогодней елочке с участием «Народного» театра-студии «Запасной выход» МАУ ДК «Октябрь». Количество участников: 12 человек. Предполагаемое количество зрителей: 120 чел./представление.
|
46.
|
Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья»
Московская область, г. Дубна,
ул. Свободы, д. 20
|
«Наш любимый Новый год». Мультпарад. Семейная программа.
|
05.01.17
13.00-15.00
|
Фестиваль новогодних мультфильмов
20 чел.
|
47.
|
Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья»
Московская область, г. Дубна,
ул. Свободы, д. 20
|
Рождественский концерт. В программе солисты дворца культуры “Колос» города Талдом
|
05.01.17
14.00
|
Стихи и песни ,посвященные Рождеству
60 чел.
|
48.
|
Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья»
Московская область, г. Дубна,
ул. Свободы, д. 20
|
Киноклуб «В кадре и за кадром». Художественный фильм «Рождественские каникулы»
|
05.01.17
15.00
|
Показ художественного фильма со вступительным словом и комментариями
15 чел.
|
49.
|
Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Муниципальная библиотека Левобережья»
Московская область, г. Дубна,
ул. Свободы, д. 20
|
Мастер-класс Е.Бессоновой. Делаем интерьерных кукол
|
06.01.17
15.00-16.00
|
Мастерица Елена Бессонова поможет вам сделать подарок, который поразит ваших друзей и родных оригинальным исполнением ручной работы.
15 чел.
|
50.
|
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Дубны Московской области «Детская школа искусств «Рапсодия», 141980, г.Дубна, Московской области, ул. Попова, д. 9
|
Рождественские концерты в больницах и социальных учреждениях города
|
6,7 и 10.01.2017
|
Рождественские концерты учащихся ДШИ «Рапсодия» в социальных учреждениях города и больницах.
Примерное количество участников и зрителей: 45 учеников, 70 зрителей
|
51.
|
МАУ ДК «Октябрь»
Г.о. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
|
Уличное массовое гуляние «Рождество»
|
07.01.2017
13:00
|
Кукольный спектакль, приветствия и поздравления от Администрации города и представителей православной церкви, концерт творческих коллективов, игровая программа для детей. Количество участников: 75 человек. Предполагаемое количество зрителей: 700 человек.
|
52.
|
МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», г.о. Дубна, ул.9 Мая, д. 3
|
Вспоминая Рождество. Песни разных времен и народов.
|
14.01.2017
15:00
|
Творческий вечер дуэта Артема и Марины Куфтиных. В программе песни разных времен и народов. Произведения под аккомпанемент – гитара, флейты.
Примерное количество слушателей – 25 человек.