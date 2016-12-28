ДК «Октябрь» - 50!

В воскресенье 25 декабря во ДК «Октябрь» состоялась заключительная часть юбилейного проекта-трилогии под названием «Виват Дворец!», посвященная 50-летию ДК «Октябрь».Перед началом концерта в фойе ДК выступали Николай Озеров, Иван и Анастасия Шляпины. Фотостудия «Образ» (рук. В.В. Новожилов) и студия современной живописи (рук. В.Н. Шмагин) представили свои работы.

В первой части концертной программы зрителям представили праздничные номера, посвященные Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, сменяли друг друга подобно яркому калейдоскопу. Все в лучших традициях культовой комедии «Карнавальная ночь». Открыл праздничное мероприятие зажигательный номер в исполнении шоу-балета «Русский стиль» (г. Кимры). Яркими и запоминающимися были выступления танцевального коллектива «Калинка», коллектива эстрадного танца «Настроение», детского хора «Подснежник», вокально-эстрадного коллектива «Зажигай», «народного» академического хора и солистов Натальи Шурыгиной и Павла Новосельцева. Неповторимого народного колорита добавили номера в исполнении детского фольклорного ансамбля «Вербочка», фольклорного ансамбля «Смородина», «народного» хора ветеранов «Русская песня». Не обошлось и без придирчивого проверяющего, в роль которого блестяще вжился руководитель «Образцового» театра куклы, актера и маски «Поветруля» Андрей Бергман.

Нельзя не отметить юных артистов: маленьких участников детского музыкального театра «Карамельки», коллектива современного танца «Детство», хореографического коллектива «Каблучок».

Блестяще реализовать задуманное и воплотить яркое сценическое действо в жизнь удалось благодаря работе художественного руководителя Дворца культуры «Октябрь» Алексея Нестеренко.

«Уже полвека артисты Дворца помогают дубненцам ярко и незабываемо провести год, готовят для нас с вами яркие и незабываемые праздничные программы: проводят новогодние сказки, концерты в честь 23 февраля, 8 марта, представления на Масленицу, торжественные программы на 9 мая, День города... Поздравляю с праздником артистов ДК, настоящих профессионалов своего дела, которые действительно умеют дарить настроение! Новых творческих планов, неиссякаемого творчества, реализации самых смелых замыслов и благодарных зрителей!» – сказал в своём выступлении Вячеслав Мухин.