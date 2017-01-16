Птицам нужна наша помощь!

По инициативе минэкологии Подмосковья и ВООП стартовала акция «Покорми птиц!» В рамках акции проходит фотоконкурс «Покорми птиц!». Участники конкурса могут сделать фото или видео и разместить на своей странице в социальной сети с хештегом #покормиптиц. Авторы самых интересных снимков получат призы.

Зимние холода и снегопады приносят огромные трудности пернатым. По совету орнитологов, кормушки для птиц должны иметь крышу и бортики. В качестве корма лучше всего подойдут хлебные крошки, семечки подсолнуха.