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Птицам нужна наша помощь! 
По инициативе минэкологии Подмосковья и ВООП стартовала акция «Покорми птиц!» В рамках акции проходит фотоконкурс «Покорми птиц!». Участники конкурса могут сделать фото или видео и разместить на своей странице в социальной сети с хештегом #покормиптиц. Авторы самых интересных снимков получат призы.

Зимние холода и снегопады приносят огромные трудности пернатым. По совету орнитологов, кормушки для птиц должны иметь крышу и бортики. В качестве корма лучше всего подойдут хлебные крошки, семечки подсолнуха.

16-01-2017
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