«Серебряная псалтирь» в гостях у библиотеки

14 января в городской библиотеке семейного чтения на Большой Волге прошла традиционная январская встреча с участниками фестиваля искусств «Серебряная псалтирь». В этом году к нам в гости пришли лауреаты Х111 фестиваля Ольга Мириджанашвили и Вадим Михедов. Оба они жители Москвы. Гостей представила директор фестиваля Елена Злобина.

Ольга Мириджанашвили прекрасный детский поэт, рассказчик и бард, половину песен сама пела под гитару, половину вместе с Вадимом Михедовым. Ольга сразу покорила зрителей своим оптимизмом и жизнерадостностью: каждое прочитанное стихотворение она сопровождала или показом детских игрушек или звучанием колокольчиков, свистушек. На импровизированной сцене на столике стояли фигурки Деда Мороза, ангела, вырезанного из бумаги, петуха и прочих зверушек и сказочных героев. У многих авторских стихотворений Ольги были интересные истории создания, которые она живо и с интересом рассказывала залу.

Сами стихи были так необычны и увлекательны, что никого не оставляли равнодушными. Наверно потому, что автор работает в детском садике с детьми и это ежедневное общение с маленькими фантазёрами и выдумщиками, отразилось и на её отношении к жизни. Все стихи полны оптимизма, радости и веры в доброту.

Во время нескольких совместных с Вадимом песен, Ольга раздавала зрителям в зале колокольчики, погремушки и маракасы. Весь зал участвовал в совместном музыкальном представлении. Особенно радовались этому маленькие дети, пришедшие с мамами послушать детские стихи и песни. Весь творческий вечер в зале была тёплая душевная атмосфера, шёл постоянный диалог между автором и зрителями.

Вадим Михедов в течение вечера и один исполнил несколько песен на стихи известных поэтов. Завершили своё выступление Ольга с Вадимом песней Булата Окуджавы и пообещали в скором будущем приехать к нам с новой творческой программой. Очень много своих стихов Ольга Мириджанашвили просто не успела прочитать из-за нехватки времени.

Работники библиотеки от имени всех присутствующих вручили артистам и директору фестиваля Елене Злобиной букеты белых хризантем, поблагодарили за интересный и познавательный вечер, пожелали новых творческих удач.

Воронин Александр