Культурная жизнь Городские «Краеведческие чтения» 16-17.12.2016 (Дом ветеранов, Флёрова, 8.) (Музей археологии и краеведения г. Дубны.) Памятные места, памятники, символика и туристические эмблемы г. Дубны за 60 лет(1956-2016) (правый берег). (Эмблемы, гербы, сувениры, значки, буклеты). Памятные места, памятники, символика и туристические эмблемы г. Дубны за 60 лет(1956-2016) (правый берег). (Эмблемы, гербы, сувениры, значки, буклеты). Для начала несколько пояснений о необычности нашего города - первые 30 лет в истории города широко пропагандировалась и освещалась только жизнь правобережной Дубны, где градообразующим предприятием был ОИЯИ. На первом гербе Дубны (30.09.1976) нет даже намёка на ракеты и самолёты. Хотя и на втором тоже ракет нет (2003). Жизнь Левобережья всегда была покрыта завесой тайны и слухов. При СССР эмблемой левого берега Дубны можно было сделать только детскую коляску, которую там выпускали. Первый документальный фильм о работе Гос МКБ “Радуга” был снят лишь в 2014 году. Для начала несколько пояснений о необычности нашего города - первые 30 лет в истории города широко пропагандировалась и освещалась только жизнь правобережной Дубны, где градообразующим предприятием был ОИЯИ. На первом гербе Дубны (30.09.1976) нет даже намёка на ракеты и самолёты. Хотя и на втором тоже ракет нет (2003). Жизнь Левобережья всегда была покрыта завесой тайны и слухов. При СССР эмблемой левого берега Дубны можно было сделать только детскую коляску, которую там выпускали. Первый документальный фильм о работе Гос МКБ “Радуга” был снят лишь в 2014 году. Для города с историей в 60 лет и населением 75 тысяч человек, вроде бы всё у нас есть: памятники, бюсты, памятные камни и доски, стелы и ротонды. В последние годы появились даже росписи стен (художник Борис Макаров). Проблема в том, что изменилось само время (мы уже не строим социализм и не ходим строем на демонстрации), появилось несколько новых поколений жителей, которые не физики и не делают ракеты – для них эти символы мало что значат. У молодёжи другая жизнь, другие интересы и приоритеты. Им нужны другие символы и эмблемы в городе. вроде бы всё у нас есть: памятники, бюсты, памятные камни и доски, стелы и ротонды. В последние годы появились даже росписи стен (художник Борис Макаров). Проблема в том, что изменилось само время (мы уже не строим социализм и не ходим строем на демонстрации), появилось несколько новых поколений жителей, которые не физики и не делают ракеты – для них эти символы мало что значат. У молодёжи другая жизнь, другие интересы и приоритеты. Им нужны другие символы и эмблемы в городе. Если гостя Дубны поводить по городу и потом спросить – чем знаменит город, чем поразил тебя, чем огорчил? Вряд ли он внятно сформулирует свои впечатления. Его мало что удивит. Нет на улицах ярких символов города или брендов, как сейчас говорят. Если гостя Дубны поводить по городу и потом спросить – чем знаменит город, чем поразил тебя, чем огорчил? Вряд ли он внятно сформулирует свои впечатления. Его мало что удивит. Нет на улицах ярких символов города или брендов, как сейчас говорят. Нет до сих пор ни эмблемы, ни символа наукограда в городе – ни на одной площади, ни на вокзалах. Нового герба города тоже нигде не видно – ни на въезде в город, ни на площадях, ни на улицах. Зачем тогда его принимали? Нет стенда с городами побратимами – никто о них не знает, даже названий городов никто не помнит. А из-за чего породнились и когда тем более. Нет до сих пор ни эмблемы, ни символа наукограда в городе – ни на одной площади, ни на вокзалах. Нового герба города тоже нигде не видно – ни на въезде в город, ни на площадях, ни на улицах. Зачем тогда его принимали? Нет стенда с городами побратимами – никто о них не знает, даже названий городов никто не помнит. А из-за чего породнились и когда тем более. Главная цель государственного воспитания граждан – привить гордость к своей стране. Родину мы все горячо любим с детства – это святое, а вот любовь к стране и государству надо прививать всю жизнь. И начинать надо с детства, с того места, где живёшь – с города, деревни. А что видят дети на улицах Дубны? Рекламные стенды торговцев и мазню на стенах – граффити хулиганов. Главная цель государственного воспитания граждан – привить гордость к своей стране. Родину мы все горячо любим с детства – это святое, а вот любовь к стране и государству надо прививать всю жизнь. И начинать надо с детства, с того места, где живёшь – с города, деревни. А что видят дети на улицах Дубны? Рекламные стенды торговцев и мазню на стенах – граффити хулиганов. Вот краткий обзор того, что я увидел на улицах города в сравнении – как было в СССР до 1991 г. и как есть сейчас. 1. Эмблемы города, оформление улиц, площадей зданий, колонн демонстрантов.

В СССР вся символика в городе в основном появлялась к праздникам и носила узко направленный характер – Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 7 ноября. На улицах вывешивались большие плакаты, растяжки, украшались витрины магазинов, в газетах печатались плакаты и фотомонтажи. В основном оформление носило политический оттенок – одобрение руководящей роли КПСС в построении развитого социализма. Плакаты о построении социализма и перевыполнении пятилеток висели везде и подолгу. В СССР вся символика в городе в основном появлялась к праздникам и носила узко направленный характер – Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 7 ноября. На улицах вывешивались большие плакаты, растяжки, украшались витрины магазинов, в газетах печатались плакаты и фотомонтажи. В основном оформление носило политический оттенок – одобрение руководящей роли КПСС в построении развитого социализма. Плакаты о построении социализма и перевыполнении пятилеток висели везде и подолгу. На демонстрациях 1 мая и 7 ноября каждая крупная организация украшала своей эмблемой идущий впереди колонны демонстрантов автомобиль или мотоцикл. По этой эмблеме можно было понять, что производит или чем занимается предприятие: ОИЯИ, Тензор, Атолл, СМУ-5, завод ЖБИ и ДК, МСЧ-9, ОРС. Демонстранты несли транспаранты с лозунгами и портреты членов Политбюро. На демонстрациях 1 мая и 7 ноября каждая крупная организация украшала своей эмблемой идущий впереди колонны демонстрантов автомобиль или мотоцикл. По этой эмблеме можно было понять, что производит или чем занимается предприятие: ОИЯИ, Тензор, Атолл, СМУ-5, завод ЖБИ и ДК, МСЧ-9, ОРС. Демонстранты несли транспаранты с лозунгами и портреты членов Политбюро. Всё это предназначалось только для руководства города и почётных жителей, стоящих на трибуне. А они и так знали, чем занимаются городские предприятия. Поэтому никаких излишеств и особенных эмблем не было – всё просто и лаконично. Два раза в год покрасовались и забыли. Всё это предназначалось только для руководства города и почётных жителей, стоящих на трибуне. А они и так знали, чем занимаются городские предприятия. Поэтому никаких излишеств и особенных эмблем не было – всё просто и лаконично. Два раза в год покрасовались и забыли. Из постоянных украшений улиц на правом берегу с детства мне запомнилось огромное знамя с портретом Ленина на площади Мира, бетонная стела с физиком на Новом шоссе у вокзала (автор Кузнецов), железная эмблема города в сквере у ж/д переезда на Чёрной речке (автор Ю.И.Сосин), Доска Почёта и 10 мозаик Нади Леже у ДК “Мир”. Из постоянных украшений улиц на правом берегу с детства мне запомнилось огромное знамя с портретом Ленина на площади Мира, бетонная стела с физиком на Новом шоссе у вокзала (автор Кузнецов), железная эмблема города в сквере у ж/д переезда на Чёрной речке (автор Ю.И.Сосин), Доска Почёта и 10 мозаик Нади Леже у ДК “Мир”. Остались с советских времён более восьми постоянных украшений стен в городе: - надпись из кирпича “Атом не солдат – атом рабочий!” – ул. Сахарова (50 лет ВЛКСМ).

- надпись красным кирпичом по силикатному “Миру мир” – на доме № 7 ул. Блохинцева.

- рисунок на торце магазина у гостиницы “Дубна” – русский, китаец и негр жмут друг другу руки и надпись: “Мир Труд Свобода Равенство Братство Счастье”.

- на торце гостиницы “Дубна” металлический знак-символ.

- большая мозаика на торце здания завода “Тензор” – чертёжник с чертёжницей летают по конструкторскому бюро в стиле Марка Шагала.

- на боковой стене бассейна “Архимед” – железная эмблема, напоминающая розу ветров, а внутри мозаика – Посейдон с трезубцем. Над входом тоже овальная мозаика – пловец.

В 2000-е годы добавились:

- часы-котильон (колокола) на стене хоровой студии мальчиков (ул. Векслера).

- металлические фигуры на здании ЗАГСа на ЧР (внутри тоже фигуры есть).

- название университета и слева от него знак – всё сделано из металла (1994). В последнее время появились: стела на канале перед постом ГАИ, паровоз у ж/д вокзала на БВ (почему-то с российским гербом), 5 самолётов, ракеты, одна колонна (на площади Мира) и третья ротонда на набережной. В последнее время появились: стела на канале перед постом ГАИ, паровоз у ж/д вокзала на БВ (почему-то с российским гербом), 5 самолётов, ракеты, одна колонна (на площади Мира) и третья ротонда на набережной. Эмблемы предприятий – можно увидеть на картах Дубны, в телефонных справочниках, на буклетах и просто в интернете. (ОИЯИ, университет, экономич. зона, торгово-пром. палата и т.д.) В городе их почти нет. (Экомебель, ЛВЭ) – можно увидеть на картах Дубны, в телефонных справочниках, на буклетах и просто в интернете. (ОИЯИ, университет, экономич. зона, торгово-пром. палата и т.д.)(Экомебель, ЛВЭ) 2. О памятниках в широком смысле этого слова – всего я насчитал 65 самых разных в городе. Из них бюстов – 9, фигур человека в полный рост – 10 (на двух по 2 человека – Понтекорво-Джелепов, Ленин-Горький), из 10 – 4 памятника Ленину, животных – 4 (лисёнок, медведь на мотоцикле (ясли № 29 “Огонёк”), учёный кот Вяземского, кот у “Камелота”), памятных камней – 8, поминальных крестов – 2, памятных стел – 5, сказочных героев 3 (Русалка и Баба-Яга в парке, у входа в ресторан “Камелот” на 30-тке). – всего я насчиталсамых разных в городе. Из них бюстов – 9, фигур человека в полный рост – 10 (на двух по 2 человека – Понтекорво-Джелепов, Ленин-Горький), из 10 – 4 памятника Ленину, животных – 4 (лисёнок, медведь на мотоцикле (ясли № 29 “Огонёк”), учёный кот Вяземского, кот у “Камелота”), памятных камней – 8, поминальных крестов – 2, памятных стел – 5, сказочных героев 3 (Русалка и Баба-Яга в парке, у входа в ресторан “Камелот” на 30-тке). (Один крест в лесу у ЛВЭ с 27.08.2006. Второй в деревянной церкви на 30-тке.)

(В городе осталось четыре памятника Ленину (канал, школа № 3, бывший плац ВВСКУ на территории университета), ещё один памятник в ЛВЭ (там Ленин стоит у балюстрады с Максимом Горьким). Куда исчезли многочисленные бюсты вождя, стоявшие во многих учреждениях – неизвестно). (Один крест в лесу у ЛВЭ с 27.08.2006. Второй в деревянной церкви на 30-тке.)(В городе осталось четыре памятника Ленину (канал, школа № 3, бывший плац ВВСКУ на территории университета), ещё один памятник в ЛВЭ (там Ленин стоит у балюстрады с Максимом Горьким). Куда исчезли многочисленные бюсты вождя, стоявшие во многих учреждениях – неизвестно). НЕТ у нас памятников – строителям, ракетчикам, медикам, энергетикам, военным строителям, учителям и т.д. – строителям, ракетчикам, медикам, энергетикам, военным строителям, учителям и т.д. Есть другая память о городе – в таблице Менделеева. Элемент № 105 – назван Дубний в честь города, № 115 - Московий в честь области, где находится Дубна. И два элемента в честь наших физиков: № 114 – Флеровий (Георгий Флёров) и № 118 – Оганессон (Юрий Оганесян).

Менделеев тоже наш земляк и даже пролетал над нашими местами на воздушном шаре: из Клина в Спас-Угол. Элемент № 105 – назван Дубний в честь города, № 115 - Московий в честь области, где находится Дубна. И два элемента в честь наших физиков: № 114 – Флеровий (Георгий Флёров) и № 118 – Оганессон (Юрий Оганесян).Менделеев тоже наш земляк и даже пролетал над нашими местами на воздушном шаре: из Клина в Спас-Угол. 3. Бюсты: На улицах города стоят 9 шт – Боголюбову Н.Н., Флёрову Г.Н., Блохинцеву Д.И. (08.06.2000), Курчатову И. В. (и один в ЛЯПе), Векслеру (в ЛВЭ), Журавлёву П.А. (в сквере его имени на БВ), Березняку А.Я. (на территории завода), Менделееву Д.И. на набережной. На улицах города стоят 9 шт – Боголюбову Н.Н., Флёрову Г.Н., Блохинцеву Д.И. (08.06.2000), Курчатову И. В. (и один в ЛЯПе), Векслеру (в ЛВЭ), Журавлёву П.А. (в сквере его имени на БВ), Березняку А.Я. (на территории завода), Менделееву Д.И. на набережной. 4. Стелы – 5 шт. - “Мирный атом” – “Голый физик” (1964-2002) новый 24.07.2010. - Два штыка с надписью “Дубна” у поста ГАИ на Дмитровском шоссе (1980). (Автор – Сосин Ю.И.)

- Старый герб города на улице Сахарова.

- железная перед въездом на ЛВЭ.

- стела “Почётные граждане города” на площади Мира (бывшая Доска почёта). 5. Памятные доски – их в городе больше 40: на домах, учреждениях, школах, ГПТУ, на бассейне, на университете, на закрытых территориях заводов и ОИЯИ. – 5 шт. - “Мирный атом” – “Голый физик” (1964-2002) новый 24.07.2010.– их в городе больше 40: на домах, учреждениях, школах, ГПТУ, на бассейне, на университете, на закрытых территориях заводов и ОИЯИ. Леониду Якутину – единственная доска дубненскому поэту на доме, где жил.

Высоцкому на ДК «Мир». Березняку, Фёдорову, Савельеву на домах на 30-тке.

Физикам на зданиях на площадках ОИЯИ, где они работали: ЛТФ – Боголюбову Н.Н.,

- ЛНФ – Франку и Шапиро. – в ЛЯРе – Тяпкину А.А. На фотолаборатории – доска Туманову Ю.

В 2016 на всех улицах, названых в честь физиков повешены информационные доски – в честь кого названа улица. (Боголюбов, Векслер, Франк, Балдин, Мещеряков, Флёров, Вернов, Попов). На улице Давида Натановича Белла ещё и домов нет – некуда доску вешать.



В ОИЯИ аллеи тоже названы в честь учёных – на каждой стоит табличка – в честь кого названа. Леониду Якутину – единственная доска дубненскому поэту на доме, где жил.Высоцкому на ДК «Мир». Березняку, Фёдорову, Савельеву на домах на 30-тке.Физикам на зданиях на площадках ОИЯИ, где они работали: ЛТФ – Боголюбову Н.Н.,- ЛНФ – Франку и Шапиро. – в ЛЯРе – Тяпкину А.А. На фотолаборатории – доска Туманову Ю.В 2016 на всех улицах, названых в честь физиков повешены информационные доски – в честь кого названа улица. (Боголюбов, Векслер, Франк, Балдин, Мещеряков, Флёров, Вернов, Попов). На улице Давида Натановича Белла ещё и домов нет – некуда доску вешать.тоже названы в честь учёных – на каждой стоит табличка – в честь кого названа. В честь героев и погибших на школах города и университете повесили памятные доски: Кравченко, Толстову, Кукушкину, Рубайло Н.П., Щитову К.В., Кокшарову Е.В.. на школах города и университете повесили памятные доски: Кравченко, Толстову, Кукушкину, Рубайло Н.П., Щитову К.В., Кокшарову Е.В.. На СПТУ-95 – доска в память директора Берёзкина. На бассейне “Архимед” – Нехаевскому. На ПТУ-67 – Федюрко Н.И. На СПТУ-95 – доска в память директора Берёзкина. На бассейне “Архимед” – Нехаевскому. На ПТУ-67 – Федюрко Н.И. 6. Память. Школам, гимназиям, лицеям и библиотекам города присваиваются имена учёных: - гимназия № 8 – имени Боголюбова Н.Н.

- школа № 1 – имени А.Я. Березняка.

- лицей № 6 – с 1996 г. имени Г.Н. Флёрова.

- библиотека ОМК – имени Блохинцева Д.И. (“Блохинка”) Некоторым рукотворным природным объектам тоже присвоены имена: - набережная носит имя Менделеева и комсомола.

- сквер на БВ имени Павла Журавлёва – первого директора “Тензора”.

- искусственный холм в лесу называют – пик Тяпкина.

- парк у ДМЗ –“Авиастроителей”, первое название имени Сергея Белиловского (директора ДМЗ) не прижилось. У многих объектов есть свои НАРОДНЫЕ названия. Об этом интересно и много уже писали Беляев А. с Расторгуевым А. (ЧУМ, БУМ, Пупок, Китайская стена и т.п.) Школам, гимназиям, лицеям и библиотекам города присваиваются имена учёных:У многих объектов есть свои НАРОДНЫЕ названия. Об этом интересно и много уже писали Беляев А. с Расторгуевым А. (ЧУМ, БУМ, Пупок, Китайская стена и т.п.) 7. Значки, сувениры, магнитики, буклеты, карты Дубны. (кружки, часы, майки) (кружки, часы, майки) С этим в городе проблем нет - продаются в киосках, магазинах, фотоателье, в гостинице.

Всех видов форм и из разных материалов. С этим в городе проблем нет - продаются в киосках, магазинах, фотоателье, в гостинице.Всех видов форм и из разных материалов. На печатях предприятий тоже есть свои символы. В ОИЯИ – синхрофазотрон, в СМУ-5 – кран был. В ОИЯИ – синхрофазотрон, в СМУ-5 – кран был. 8. Отдельно надо сказать об ошибках краеведов и тех, кто пишет историю Дубны: - на юбилейной карте Дубны 2005 года “Наукоград Дубна 50 лет” я насчитал более 20 ошибок и неточностей. (Издана в нашем университете – агенство деловой информации “Подмосковье”, офис 401.) - на юбилейной карте Дубны 2005 года “Наукоград Дубна 50 лет” я насчитал более 20 ошибок и неточностей. (Издана в нашем университете – агенство деловой информации “Подмосковье”, офис 401.) - в путеводителе по Дубне (авторы Жидкова Л. и Теряева Н.Ю.) тоже больше 20 ошибок – о них Фёдор Петров написал заметку в газету.

- новый герб города – с расколотым пополам Дубом – многие писали статьи, что не росли никогда дубы в наших болотах – не тот символ для города выбрали. Я тоже в нескольких статьях об этом писал.

- многие события имеют несколько противоречивых дат (когда посадили яблоневую аллею, когда сдали ДК “Мир”, бассейн “Архимед” и т.п. Никто толком не помнит и архивов нет.) - в путеводителе по Дубне (авторы Жидкова Л. и Теряева Н.Ю.) тоже больше 20 ошибок – о них Фёдор Петров написал заметку в газету.- новый герб города – с расколотым пополам Дубом – многие писали статьи, что не росли никогда дубы в наших болотах – не тот символ для города выбрали. Я тоже в нескольких статьях об этом писал.- многие события имеют несколько противоречивых дат (когда посадили яблоневую аллею, когда сдали ДК “Мир”, бассейн “Архимед” и т.п. Никто толком не помнит и архивов нет.) И несколько слов в заключение. О ТУРИЗМЕ - С точки зрения привлечения туристов – по количеству ярких достопримечательностей – Дубна проигрывает многим городам даже в Подмосковье. Существующие СЕРЬЁЗНЫЕ памятники не всем интересны и не всех привлекают. Большинству гостей города и туристов фигуры физиков малоинтересны и ничего нового не дают в плане положительных эмоций. Человеческая натура так устроена, что её надо удивить, поразить, шокировать – а для этого и памятники, и легенды должны быть соответствующие. Нужны памятники кумирам, национальным героям, сказочным и литературным персонажам. И не просто памятники, а композиции из сказок, былин, книг, кинофильмов. Что мы и наблюдаем в последние годы во многих городах. (В Дубне в сказочном стиле оформлен только вход в кафе “Камелот” на Тридцатке - бывшая фабрика-кухня.) О ТУРИЗМЕ - С точки зрения привлечения туристов – по количеству ярких достопримечательностей – Дубна проигрывает многим городам даже в Подмосковье. Существующие СЕРЬЁЗНЫЕ памятники не всем интересны и не всех привлекают. Большинству гостей города и туристов фигуры физиков малоинтересны и ничего нового не дают в плане положительных эмоций. Человеческая натура так устроена, что её надо удивить, поразить, шокировать – а для этого и памятники, и легенды должны быть соответствующие. Нужны памятники кумирам, национальным героям, сказочным и литературным персонажам. И не просто памятники, а композиции из сказок, былин, книг, кинофильмов. Что мы и наблюдаем в последние годы во многих городах. (В Дубне в сказочном стиле оформлен только вход в кафе “Камелот” на Тридцатке - бывшая фабрика-кухня.) О СКАЗКАХ - До сих пор Дубна не заняла своё место и на Сказочной карте России – нет у нас своего сказочного персонажа, как во многих других городах, который работал бы на местную туриндустрию и развлекал жителей. Я об этом написал несколько статей – они есть в Интернете. Одна была дважды опубликована в местной печати: в “Площади мира” и в “Дубненском наследии”. Но нет энтузиастов, кто бы занялся этим. Я предложил сделать брендом Дубны русскую красавицу-царевну. Дубна – молодая и женского рода. И поставить везде ей памятники, как бывшей лягушке из наших болот. О СКАЗКАХ - До сих пор Дубна не заняла своё место и на Сказочной карте России – нет у нас своего сказочного персонажа, как во многих других городах, который работал бы на местную туриндустрию и развлекал жителей. Я об этом написал несколько статей – они есть в Интернете. Одна была дважды опубликована в местной печати: в “Площади мира” и в “Дубненском наследии”. Но нет энтузиастов, кто бы занялся этим. Я предложил сделать брендом Дубны русскую красавицу-царевну. Дубна – молодая и женского рода. И поставить везде ей памятники, как бывшей лягушке из наших болот. ГЕРБ и ГИМН - Есть у меня статьи и о гербе с гимном, принятых в спешке. Гимн блёклый и незапоминающийся – никто не помнит его слов и не поёт. В гербе тоже всего понакручено, что не говорит о прямой жизни города. Уже пошли шутки: дубовый веник в бане – это засушенный символ города.

А жители: дубы стоеросовые, дуболомы, дубаки, лесорубы, сплавщики леса и т.п. ЭМБЛЕМА города – старая – синхрофазотрон с атомами. ГЕРБ и ГИМН - Есть у меня статьи и о гербе с гимном, принятых в спешке. Гимн блёклый и незапоминающийся – никто не помнит его слов и не поёт. В гербе тоже всего понакручено, что не говорит о прямой жизни города.ЭМБЛЕМА города – старая – синхрофазотрон с атомами. Сила эмблем (или брендов) в том, что какой символ мы поставим на улицах города – так по нему нас и будут называть-воспринимать – жители, дети, гости города, туристы. Город надо любить за что-то конкретное – нельзя любить пустоту. Одной красивой природы сейчас уже мало. Сила эмблем (или брендов) в том, что какой символ мы поставим на улицах города – так по нему нас и будут называть-воспринимать – жители, дети, гости города, туристы. Город надо любить за что-то конкретное – нельзя любить пустоту. Одной красивой природы сейчас уже мало. Пока вместо символов Дубны молодёжь рисует на стенах какие-то каракули – граффити. Пока вместо символов Дубны молодёжь рисует на стенах какие-то каракули – граффити. Во всех песнях и стихах о Дубне – восхваляют обычно природу – воду, лес, солнце, ветер, цветы. (Слава Богу, у местных поэтов никогда не было и нет стихов о столетних дубах с герба – никто их никогда в Дубне не видел.) Нет песен о конкретных людях: физиках, ракетчиках, о строителях, водниках, пора уже и о таблице Менделеева написать. Мне такие тексты пока не встречались. Хотя о Дубне написано много всего, но не ярко и не образно. (Нужна песня типа “Как упоительны в России вечера”.) – восхваляют обычно природу – воду, лес, солнце, ветер, цветы. (Слава Богу, у местных поэтов никогда не было и нет стихов о столетних дубах с герба – никто их никогда в Дубне не видел.) Нет песен о конкретных людях: физиках, ракетчиках, о строителях, водниках, пора уже и о таблице Менделеева написать. Мне такие тексты пока не встречались. Хотя о Дубне написано много всего, но не ярко и не образно. (Нужна песня типа “Как упоительны в России вечера”.) До сих пор у нас нет ни одной улицы в честь великих поэтов и писателей. Это тоже говорит о многом. (Три переулка в частном секторе: Пушкин, Некрасов, Шевченко и аллея Высоцкого – не в счёт, это не улицы и не проспекты.) До сих пор у нас нет ни одной улицы в честь великих поэтов и писателей. Это тоже говорит о многом. (Три переулка в частном секторе: Пушкин, Некрасов, Шевченко и аллея Высоцкого – не в счёт, это не улицы и не проспекты.) Вот в этих направлениях нам всем и надо продолжать работать. Вот в этих направлениях нам всем и надо продолжать работать. Воронин Александр, дубненский старожил, краевед Воронин Александр, дубненский старожил, краевед

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