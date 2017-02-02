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Фестиваль патриотической песни 
Городской творческий фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» — ежегодное мероприятие для подростков и молодежи Дубны, проводимое отделом молодежной политики управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г.Дубны.

Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание подрастающего поколения, выявление, поддержка молодых талантов города. Фестиваль содействует воспитанию нравственных и эстетических качеств подрастающего поколения, популяризации патриотической песни, обмену творческим опытом, расширению культурных связей между учащимися, коллективами города.

Организаторами фестиваля выступают отдел молодежной политики УФКСиДМ, ДК «Октябрь».

Традиционно творческие коллективы и солисты исполняют песни военных лет, произведения, прославляющие героев, и песни, отражающие величие нашей страны в целом.

В городском фестивале принимают участие более 100 человек. Это школьники и студенты, воспитанники учреждений дополнительного образования.

Самые талантливые и активные исполнители после участия в городском фестивале в течение года направляются на областные патриотические мероприятия, где представляют наш город.

Желающим принять участие в городском фестивале необходимо до 10 февраля направить в отдел молодежной политики УФКСиДМ Администрации г.Дубны заявку на адрес электронной почты: odm_dubna@mail.ru.

Фестиваль пройдет 16 февраля в ДК «Октябрь».

Начало в 15.00 часов

02-02-2017
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