Культурная жизнь Первая слава Увы, уж не прочесть стихов со стула...

Владимир Вишневский

И я хлебнул из чаши славы,

Прильнув губами жадно к ней;

Не знаю слаще я отравы

И нет наркотика сильней.

Игорь Губерман Когда я был маленький, то дед Иван Кузьмич долгими вечерами в деревне учил меня матерным стихам, а я с удовольствием, громко и с выражением читал их потом гостям. Когда гости уже хорошо выпили, закусили, устали спорить о политике и о колхозной жизни, то начинали скучать. И тут звали меня - городского, в коротких штанишках и в сандалиях с дырочками. Я вставал на табуретку, чтобы всем было хорошо видно и выдавал опусы, разученные с дедом. Когда я был маленький, то дед Иван Кузьмич долгими вечерами в деревне учил меня матерным стихам, а я с удовольствием, громко и с выражением читал их потом гостям. Когда гости уже хорошо выпили, закусили, устали спорить о политике и о колхозной жизни, то начинали скучать. И тут звали меня - городского, в коротких штанишках и в сандалиях с дырочками. Я вставал на табуретку, чтобы всем было хорошо видно и выдавал опусы, разученные с дедом. Гостям особенно нравилось, когда я, как Ленин, вытягивал вперёд руку и крыл их матом. Потом все бросались с поздравлениями - обнимали, целовали, совали в руки и в карманы конфеты со стола. Я стеснялся такой славы, краснел и смотрел в пол. Но через десять минут обо мне благополучно забывали, за столом опять начинался пьяный шум и гвалт, а я тихонько выходил на улицу и хвастался перед деревенскими друзьями целыми карманами конфет. Это были мои первые гонорары, заработанные талантом чтеца. Если друзей на улице не было, то я кормил конфетами собаку деда – хитрого черно-белого пса Жульку. Гостям особенно нравилось, когда я, как Ленин, вытягивал вперёд руку и крыл их матом. Потом все бросались с поздравлениями - обнимали, целовали, совали в руки и в карманы конфеты со стола. Я стеснялся такой славы, краснел и смотрел в пол. Но через десять минут обо мне благополучно забывали, за столом опять начинался пьяный шум и гвалт, а я тихонько выходил на улицу и хвастался перед деревенскими друзьями целыми карманами конфет. Это были мои первые гонорары, заработанные талантом чтеца. Если друзей на улице не было, то я кормил конфетами собаку деда – хитрого черно-белого пса Жульку. Иногда за столом сидели и приехавшие в отпуск мама с папой. Они тоже смеялись со всеми и гордились своим сыном. Только потом, кто-нибудь из них тихонько объяснял мне, что эти стихи нигде больше рассказывать нельзя и лучше совсем забыть их, так как они не очень хорошие. Особенно не надо читать их в садике на утренниках, когда мы приедем обратно в город. Иногда за столом сидели и приехавшие в отпуск мама с папой. Они тоже смеялись со всеми и гордились своим сыном. Только потом, кто-нибудь из них тихонько объяснял мне, что эти стихи нигде больше рассказывать нельзя и лучше совсем забыть их, так как они не очень хорошие. Особенно не надо читать их в садике на утренниках, когда мы приедем обратно в город. Самый безобидный стишок был про охоту: Три охотника ходили и убили воробья.

Три недели мясо ели и осталось до х... Дед с четырнадцати лет остался без матери и всю жизнь очень много работал от зари до ночи. Но тяжёлая жизнь не сломала его, не сделала злым, завистливым, жадным. Он всегда сам любил пошутить, рассказать интересную историю и ценил, когда это делали другие. Моего старшего двоюродного брата, который жил у них в деревне до пятого класса, он тоже учил всяким жизненным премудростям. Да брат и сам, наблюдая за дедом, перенимал его манеру общения. Он всегда был заводилой в деревне и лично придумывал всем обидные клички и смешные прозвища. Тётя Мира Чижова вспоминала, как он лет в пять важно заходил в коровник, где шла дойка, закладывал руки за спину и покрикивал на доярок, подражая деду, работавшему в то время заведующим фермой: “- Пошевеливайтесь, бляди! Пошевеливайтесь, бляди!” Самый безобидный стишок был про охоту:Дед с четырнадцати лет остался без матери и всю жизнь очень много работал от зари до ночи. Но тяжёлая жизнь не сломала его, не сделала злым, завистливым, жадным. Он всегда сам любил пошутить, рассказать интересную историю и ценил, когда это делали другие. Моего старшего двоюродного брата, который жил у них в деревне до пятого класса, он тоже учил всяким жизненным премудростям. Да брат и сам, наблюдая за дедом, перенимал его манеру общения. Он всегда был заводилой в деревне и лично придумывал всем обидные клички и смешные прозвища. Тётя Мира Чижова вспоминала, как он лет в пять важно заходил в коровник, где шла дойка, закладывал руки за спину и покрикивал на доярок, подражая деду, работавшему в то время заведующим фермой: “- Пошевеливайтесь, бляди! Пошевеливайтесь, бляди!” И таких смешных эпизодов в нашей деревенской жизни было предостаточно. Если бы колхозники не шутили и не смеялись над собой, то от их беспросветной жизни впору было бы только пойти и повеситься где-нибудь на скотном дворе. Об этом хорошо говорит сатирик Михаил Задорнов в своих телевизионных концертах – когда мы смеёмся над своими бедами, они отступают и не так сильно мешают нам жить. До славы Задорнова мне далеко, но я горжусь тем, что тоже был популярен в детстве в пределах своей деревни. И таких смешных эпизодов в нашей деревенской жизни было предостаточно. Если бы колхозники не шутили и не смеялись над собой, то от их беспросветной жизни впору было бы только пойти и повеситься где-нибудь на скотном дворе. Об этом хорошо говорит сатирик Михаил Задорнов в своих телевизионных концертах – когда мы смеёмся над своими бедами, они отступают и не так сильно мешают нам жить. До славы Задорнова мне далеко, но я горжусь тем, что тоже был популярен в детстве в пределах своей деревни. Давние литературные уроки деда не прошли даром. Я стал филологом, специальность у меня - преподавание русского языка и литературы. В школе поработать пока не довелось (слишком мало там платят), зато часто приходится сидеть с внуками. И один из них пошёл по моим стопам – запоминает с первого раза стихи и песни, которые я исполняю в минуты радости или грусти. А выдаёт внук запомнившиеся тексты не всегда к месту и часто машинально, в процессе игры, на прогулке на улице или в садике при воспитательнице. Сидит дома, рисует за столом и от избытка чувств, вдруг как запоёт, подражая мне: Золотые купола

На груди наколоты.

Только синие они

И ни грамма золота! И это в пять лет, что же дальше будет? Мама с бабушкой в шоке и во всём винят меня. Но я оправдываюсь, мол, время сейчас такое, от сумы и от тюрьмы лучше не зарекаться. А как филологу мне приятно – внуки пошли в меня. И пока живо меткое русское слово, будет жива Россия. Давние литературные уроки деда не прошли даром. Я стал филологом, специальность у меня - преподавание русского языка и литературы. В школе поработать пока не довелось (слишком мало там платят), зато часто приходится сидеть с внуками. И один из них пошёл по моим стопам – запоминает с первого раза стихи и песни, которые я исполняю в минуты радости или грусти. А выдаёт внук запомнившиеся тексты не всегда к месту и часто машинально, в процессе игры, на прогулке на улице или в садике при воспитательнице. Сидит дома, рисует за столом и от избытка чувств, вдруг как запоёт, подражая мне:И это в пять лет, что же дальше будет? Мама с бабушкой в шоке и во всём винят меня. Но я оправдываюсь, мол, время сейчас такое, от сумы и от тюрьмы лучше не зарекаться. А как филологу мне приятно – внуки пошли в меня. И пока живо меткое русское слово, будет жива Россия. Член Союза писателей России Александр Воронин



Член Союза писателей России Александр Воронин В Мой Мир Share