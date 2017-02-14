- Расскажи что-нибудь интересненькое про себя, - прошу я свою
весёлую подругу как-то под утро, когда кофе ещё не хочется, а
на любовь уже сил нет.
- А про что? У меня вся жизнь интересная. Сплошная кинокомедия.
- Ну, как ты замуж вышла, как первый раз всё было?
- Ой, ты знаешь, я молодая такая глупая была. До седьмого класса не
знала, как дети на свет появляются. То ли в куклы много играла, то ли
компания не та была. Да и все мои подружки такие же тёмные были. Мы
думали, что если с парнем поцелуешься, то дети могут появиться. Вот дурехи-то!
И как раз в седьмом классе меня знакомый мальчик первый раз поцеловал.
Проводил вечером до подъезда и чмокнул в щёку. Как я после этого
домой идти боялась - кто бы знал! Уже поздно, стою у двери, а войти
боюсь - ноги как ватные. Всё, думаю, мама сейчас убьёт меня.
Опозорилась дочка - беременная. На всю семью пятно несмываемое.
Кое-как собралась с духом, захожу, встала виновато в коридоре и жду, что дальше будет. Мама из кухни выходит, осматривает меня, в каком я виде пришла - время-то позднее. И с упрёком мне:
- Что ж ты так загулялась, дочка? Я уже волноваться начала...
А я ей шёпотом:
- Мама, я беременная...
И сразу в рёв, чтобы, значит, не сильно лупила. Сквозь слёзы вижу, как мама побледнела и по стенке вниз сползает, шепча:
- Дочка как же так? Что хоть у вас было?
- Мы, - захлёбываюсь я слезами, - целовались сейчас в подъезде.
- И всё?
- Всё.
- Фу-у-у-у! - Мама фартуком закрывает лицо и по её вздрагивающим
плечам я не могу понять, плачет она или смеётся. - Ну, дочь, с тобой
не соскучишься! Ещё пару таких шуточек и ты меня, в гроб вгонишь!
- Мама! – Радостно кричу я. - Так значит, я не беременная?
- Конечно, нет, дурёха! Целуйся, сколько хочешь, только больше ни-
ни! Договорились?
- Мамочка, - говорю, - миленькая моя, я больше и целоваться-то никогда
не буду! Это так сегодня, случайно получилось.
- Ладно, иди, умывайся и поешь что-нибудь, беременная, - улыбается мама. - Тебе теперь усиленное питание положено.
Вот такое наше поколение было чистое и невинное в этом плане. Цени! Какая тебе девушка целомудренная досталась.
- А забеременела по-настоящему я с первого раза. И так глупо всё вышло, что и вспоминать не хочется. Но это уже совсем другая история, грустная. Я тебе её в другой раз расскажу. Спи, давай.
Оказывается, не одна моя подруга была в то время такой наивной. Всё, что связано с сексом и семейными отношениями было под негласным запретом и об этом не принято было говорить – ни дома, ни в школе, ни в обществе. Только в компаниях во дворе можно было кое-что узнать. Особенно от таких запретов страдали наивные и мечтательные девушки. Ещё их называют – тургеневские.
Народная артистка РСФСР Татьяна Лаврова (1938-2007) попала в такую же историю. После первого поцелуя с Евгением Урбанским она пришла домой и спросила у бабушки: “- Я что, теперь беременная?” Он был женат, а она была наивной девушкой с тонкой талией и крутыми бёдрами. В 17 лет ушла из дома. Она так запала Урбанскому в душу, что он ушёл из семьи и женился на ней. Но вскоре не простила ему измены и ушла к Олегу Далю.
Уверен, что многие девушки в советские времена боялись забеременеть от поцелуев. Просто признаваться в своей наивности и дремучести не всем хочется. Нам, парням, было намного проще. Если мы чего-то и боялись, то подцепить какую-нибудь болезнь или того, что придётся сразу жениться на забеременевшей от тебя подруге.
Член СП России Александр Воронин
14-02-2017