Культурная жизнь “Мама, я беременная...”

весёлую подругу как-то под утро, когда кофе ещё не хочется, а

на любовь уже сил нет. - Расскажи что-нибудь интересненькое про себя, - прошу я своювесёлую подругу как-то под утро, когда кофе ещё не хочется, ана любовь уже сил нет. - А про что? У меня вся жизнь интересная. Сплошная кинокомедия.

- Ну, как ты замуж вышла, как первый раз всё было?

- Ой, ты знаешь, я молодая такая глупая была. До седьмого класса не

знала, как дети на свет появляются. То ли в куклы много играла, то ли

компания не та была. Да и все мои подружки такие же тёмные были. Мы

думали, что если с парнем поцелуешься, то дети могут появиться. Вот дурехи-то! - А про что? У меня вся жизнь интересная. Сплошная кинокомедия.- Ну, как ты замуж вышла, как первый раз всё было?- Ой, ты знаешь, я молодая такая глупая была. До седьмого класса незнала, как дети на свет появляются. То ли в куклы много играла, то ликомпания не та была. Да и все мои подружки такие же тёмные были. Мыдумали, что если с парнем поцелуешься, то дети могут появиться. Вот дурехи-то! И как раз в седьмом классе меня знакомый мальчик первый раз поцеловал.

Проводил вечером до подъезда и чмокнул в щёку. Как я после этого

домой идти боялась - кто бы знал! Уже поздно, стою у двери, а войти

боюсь - ноги как ватные. Всё, думаю, мама сейчас убьёт меня.

Опозорилась дочка - беременная. На всю семью пятно несмываемое. И как раз в седьмом классе меня знакомый мальчик первый раз поцеловал.Проводил вечером до подъезда и чмокнул в щёку. Как я после этогодомой идти боялась - кто бы знал! Уже поздно, стою у двери, а войтибоюсь - ноги как ватные. Всё, думаю, мама сейчас убьёт меня.Опозорилась дочка - беременная. На всю семью пятно несмываемое. Кое-как собралась с духом, захожу, встала виновато в коридоре и жду, что дальше будет. Мама из кухни выходит, осматривает меня, в каком я виде пришла - время-то позднее. И с упрёком мне:

- Что ж ты так загулялась, дочка? Я уже волноваться начала...

А я ей шёпотом:

- Мама, я беременная...

И сразу в рёв, чтобы, значит, не сильно лупила. Сквозь слёзы вижу, как мама побледнела и по стенке вниз сползает, шепча:

- Дочка как же так? Что хоть у вас было?

- Мы, - захлёбываюсь я слезами, - целовались сейчас в подъезде.

- И всё?

- Всё. Кое-как собралась с духом, захожу, встала виновато в коридоре и жду, что дальше будет. Мама из кухни выходит, осматривает меня, в каком я виде пришла - время-то позднее. И с упрёком мне:- Что ж ты так загулялась, дочка? Я уже волноваться начала...А я ей шёпотом:- Мама, я беременная...И сразу в рёв, чтобы, значит, не сильно лупила. Сквозь слёзы вижу, как мама побледнела и по стенке вниз сползает, шепча:- Дочка как же так? Что хоть у вас было?- Мы, - захлёбываюсь я слезами, - целовались сейчас в подъезде.- И всё?- Всё. - Фу-у-у-у! - Мама фартуком закрывает лицо и по её вздрагивающим

плечам я не могу понять, плачет она или смеётся. - Ну, дочь, с тобой

не соскучишься! Ещё пару таких шуточек и ты меня, в гроб вгонишь!

- Мама! – Радостно кричу я. - Так значит, я не беременная?

- Конечно, нет, дурёха! Целуйся, сколько хочешь, только больше ни-

ни! Договорились? - Фу-у-у-у! - Мама фартуком закрывает лицо и по её вздрагивающимплечам я не могу понять, плачет она или смеётся. - Ну, дочь, с тобойне соскучишься! Ещё пару таких шуточек и ты меня, в гроб вгонишь!- Мама! – Радостно кричу я. - Так значит, я не беременная?- Конечно, нет, дурёха! Целуйся, сколько хочешь, только больше ни-ни! Договорились? - Мамочка, - говорю, - миленькая моя, я больше и целоваться-то никогда

не буду! Это так сегодня, случайно получилось.

- Ладно, иди, умывайся и поешь что-нибудь, беременная, - улыбается мама. - Тебе теперь усиленное питание положено.

Вот такое наше поколение было чистое и невинное в этом плане. Цени! Какая тебе девушка целомудренная досталась.

- А забеременела по-настоящему я с первого раза. И так глупо всё вышло, что и вспоминать не хочется. Но это уже совсем другая история, грустная. Я тебе её в другой раз расскажу. Спи, давай.



Оказывается, не одна моя подруга была в то время такой наивной. Всё, что связано с сексом и семейными отношениями было под негласным запретом и об этом не принято было говорить – ни дома, ни в школе, ни в обществе. Только в компаниях во дворе можно было кое-что узнать. Особенно от таких запретов страдали наивные и мечтательные девушки. Ещё их называют – тургеневские. - Мамочка, - говорю, - миленькая моя, я больше и целоваться-то никогдане буду! Это так сегодня, случайно получилось.- Ладно, иди, умывайся и поешь что-нибудь, беременная, - улыбается мама. - Тебе теперь усиленное питание положено.Вот такое наше поколение было чистое и невинное в этом плане. Цени! Какая тебе девушка целомудренная досталась.- А забеременела по-настоящему я с первого раза. И так глупо всё вышло, что и вспоминать не хочется. Но это уже совсем другая история, грустная. Я тебе её в другой раз расскажу. Спи, давай.Оказывается, не одна моя подруга была в то время такой наивной. Всё, что связано с сексом и семейными отношениями было под негласным запретом и об этом не принято было говорить – ни дома, ни в школе, ни в обществе. Только в компаниях во дворе можно было кое-что узнать. Особенно от таких запретов страдали наивные и мечтательные девушки. Ещё их называют – тургеневские. Народная артистка РСФСР Татьяна Лаврова (1938-2007) попала в такую же историю. После первого поцелуя с Евгением Урбанским она пришла домой и спросила у бабушки: “- Я что, теперь беременная?” Он был женат, а она была наивной девушкой с тонкой талией и крутыми бёдрами. В 17 лет ушла из дома. Она так запала Урбанскому в душу, что он ушёл из семьи и женился на ней. Но вскоре не простила ему измены и ушла к Олегу Далю. Народная артистка РСФСР Татьяна Лаврова (1938-2007) попала в такую же историю. После первого поцелуя с Евгением Урбанским она пришла домой и спросила у бабушки: “- Я что, теперь беременная?” Он был женат, а она была наивной девушкой с тонкой талией и крутыми бёдрами. В 17 лет ушла из дома. Она так запала Урбанскому в душу, что он ушёл из семьи и женился на ней. Но вскоре не простила ему измены и ушла к Олегу Далю. Уверен, что многие девушки в советские времена боялись забеременеть от поцелуев. Просто признаваться в своей наивности и дремучести не всем хочется. Нам, парням, было намного проще. Если мы чего-то и боялись, то подцепить какую-нибудь болезнь или того, что придётся сразу жениться на забеременевшей от тебя подруге. Уверен, что многие девушки в советские времена боялись забеременеть от поцелуев. Просто признаваться в своей наивности и дремучести не всем хочется. Нам, парням, было намного проще. Если мы чего-то и боялись, то подцепить какую-нибудь болезнь или того, что придётся сразу жениться на забеременевшей от тебя подруге. Член СП России Александр Воронин



Член СП России Александр Воронин В Мой Мир Share