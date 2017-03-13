Кровле ДК «Октябрь» нужен срочный ремонт!

На брифинге 7 марта было озвучено беспокойство жителей левого берега о состоянии фасада ДК «Октябрь. По их мнению, оно не только далеко от представления людей об очаге культуры, но и не отвечает безопасности зрителей.

Отвечая на этот вопрос заместитель главы города Николай Мадфес отметил, что состояние фасада ДК «Октябрь» напрямую связано с кровлей. С восточной стороны и частично с западной кровля подтекает. Причём влага попадает между кирпичной кладкой и штукатуркой.

В 2013-2014 годах администрацией города была подготовлена проектно-сметная документация по ремонту кровли и фасадной части дома культуры. Поскольку подобные работы довольно затратны, данный проект был направлен в Минкульт Московской области с просьбой включить его в региональную программу «Культура Подмосковья».

Ежегодно просьба выделить средства на ремонт ДК повторяется. К сожалению, не так много подобных объектов, как хотелось бы, ремонтируются по всей Московской области. Н.Ю. Мадфес заверил журналистов, что все основные элементы конструкции здания пока опасности для зрителей не представляют.

Отвечая на вопрос о ситуации с гриппом Николай Мадфес сообщил, что пик заболеваемости в Дубне пришёлся на конец ноября прошлого года. Вторая волна была отмечена в начале января. Максимальное превышения заболеваемости не превышало 15%.