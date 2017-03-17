Культурная жизнь Март Весною, когда земля оттает, люди тоже как будто становятся мягче.

М. Горький Весна пришла, промозглая, шумная, мокрая. Март только вступил в свои права, а коты уже орут, не переставая. Правда, надо заметить, что этот ор не включает в себя ноты дикой раздражённой агрессии, как это случается, когда они ревностно делят территорию. Это их мартовские песни, громкие, протяжные, но не агрессивные. Пока ещё везде и всюду сильно мокро, и ребятня не знает, где им лучше расположиться для шумных игр. А уже так хочется подольше погулять на улице, запахи весны разливаются повсюду, на градуснике около десяти тепла, и солнце, правда пока ещё временами, светит ласково и нежно. Весна пришла, промозглая, шумная, мокрая. Март только вступил в свои права, а коты уже орут, не переставая. Правда, надо заметить, что этот ор не включает в себя ноты дикой раздражённой агрессии, как это случается, когда они ревностно делят территорию. Это их мартовские песни, громкие, протяжные, но не агрессивные. Пока ещё везде и всюду сильно мокро, и ребятня не знает, где им лучше расположиться для шумных игр. А уже так хочется подольше погулять на улице, запахи весны разливаются повсюду, на градуснике около десяти тепла, и солнце, правда пока ещё временами, светит ласково и нежно. Снуют машины, не торопясь прогуливаются молодые мамы с колясками, пенсионерки зависают в разговорах по пути из магазина домой, да и собачники не торопятся утащить своих питомцев побыстрее в квартиры. Снег плавно сходит, оголяя весенние привычные картины. Нельзя сказать, что город после зимы сильно замусорен, но дороги и тротуары вызывают полное и единодушное негодование. Ямы встречаются повсюду одна за другой, практически все наполнены грязной талой водой, что, понятно, никого не радует и не оставляет равнодушным. Жители возмущаются, глядя на эти неприглядные картины, перспектива никого не вдохновляет, ни тех, кто едет, ни тех, кто ходит пешком. Снуют машины, не торопясь прогуливаются молодые мамы с колясками, пенсионерки зависают в разговорах по пути из магазина домой, да и собачники не торопятся утащить своих питомцев побыстрее в квартиры. Снег плавно сходит, оголяя весенние привычные картины. Нельзя сказать, что город после зимы сильно замусорен, но дороги и тротуары вызывают полное и единодушное негодование. Ямы встречаются повсюду одна за другой, практически все наполнены грязной талой водой, что, понятно, никого не радует и не оставляет равнодушным. Жители возмущаются, глядя на эти неприглядные картины, перспектива никого не вдохновляет, ни тех, кто едет, ни тех, кто ходит пешком. На Волге продолжаются работы по возведению моста, это, несомненно, радует, но, как оказалось, далеко не всех. Шум от работы копёров серьёзно нервирует жителей близлежащих домов, на эту тему даже разгорелись жаркие споры на форумах. Одни согласны потерпеть, лишь бы был мост и поскорее бы его построили, другие не согласны испытывать неудобства. Но мост нужен, и очень, и это факт неоспоримый. Столько ждали, практически отчаялись, даже надежду потеряли, но всё-таки дождались. А бесшумной стройки, как известно, не бывает. Строительство моста ведётся ударными темпами днём и ночью, об этом все эти долгие годы можно было только мечтать. Мы уже привыкли к тому, что нередко стройки замораживаются, и надолго, и это стало обычным явлением. Недостроенные здания не радуют взор годами, возьми хотя бы новый хирургический комплекс на ЛБ, или полукруглое жилое здание на пересечении улицы Тверской и Володарского. Но к этому привыкли, и это мало кого тревожит, во всяком случае, жаркие дебаты по этим вопросам не разгораются, стоят себе недострои и стоят. Другое дело, круглосуточное забивание свай. Тут присутствует дискомфорт для жителей, чьи дома находятся вблизи стройки, и тут уже просыпается реальное недовольство и жаркие высказывания на форумах. Но, мост нужен и жители наукограда это ясно понимают. Так что отдельные недовольства плавно стекают в пока ещё сонную Волгу. На Волге продолжаются работы по возведению моста, это, несомненно, радует, но, как оказалось, далеко не всех. Шум от работы копёров серьёзно нервирует жителей близлежащих домов, на эту тему даже разгорелись жаркие споры на форумах. Одни согласны потерпеть, лишь бы был мост и поскорее бы его построили, другие не согласны испытывать неудобства. Но мост нужен, и очень, и это факт неоспоримый. Столько ждали, практически отчаялись, даже надежду потеряли, но всё-таки дождались. А бесшумной стройки, как известно, не бывает. Строительство моста ведётся ударными темпами днём и ночью, об этом все эти долгие годы можно было только мечтать. Мы уже привыкли к тому, что нередко стройки замораживаются, и надолго, и это стало обычным явлением. Недостроенные здания не радуют взор годами, возьми хотя бы новый хирургический комплекс на ЛБ, или полукруглое жилое здание на пересечении улицы Тверской и Володарского. Но к этому привыкли, и это мало кого тревожит, во всяком случае, жаркие дебаты по этим вопросам не разгораются, стоят себе недострои и стоят. Другое дело, круглосуточное забивание свай. Тут присутствует дискомфорт для жителей, чьи дома находятся вблизи стройки, и тут уже просыпается реальное недовольство и жаркие высказывания на форумах. Но, мост нужен и жители наукограда это ясно понимают. Так что отдельные недовольства плавно стекают в пока ещё сонную Волгу. Скоро, совсем скоро, рядом со стройкой на небольшом стихийном пляже привычно расположатся дубненцы с детьми. Вот уже несколько лет он является излюбленным местом жителей левобережья, да и не только их, сюда приезжают многие кимряки, хотя Волга есть и у них, однако машины с тверскими номерами настойчиво паркуются рядом с прибрежными кустами. Почему так происходит? Сразу и не объяснишь, однако это наблюдается из года в год. Очень хочется верить, что ни отдыхающим на пляже, ни строителям моста близкое соседство не помешает одним активно, уютно и безопасно отдыхать, другим спокойно и слаженно работать. Проехать на пляж теперь можно будет только через экономическую зону, со стороны улицы Спортивная проезд уже закрыт и, надо понимать, до конца строительства. Но стоит ли расстраиваться из-за временных неудобств? Всего-то пару лет подождать, и у нас будет свой мост! Всего два купальных сезона, мелочи, если вдуматься.



А пока на улице сыро, хмуро и неуютно, однако, пройдёт и это. Наступит лето, и природа расцветёт своими буйными красками. А мы подождём его, чтобы потом душевно окунуться во все его прелести. Впереди многих дубненцев ждёт дачно-огородный сезон. А, как замечено, попадая туда, мы становимся совсем другими людьми. Отдых - это не пустая трата времени, это важная и необходимая составляющая жизни для каждого из нас. Существует множество вариантов отдыха, выбирай на любой вкус, но многие предпочитают проводить лето именно на своих садовых участках. Недаром русская пословица гласит: семеро ворот, да все в огород. Там тоже можно почувствовать себя наедине с природой, и этот вид отдыха любят не только люди творческих профессий. Встреча с пробуждающейся природой – отличное средство от стрессов и депрессий, которые караулят нас в пыльных, суетливых городах. Отдых на природе - отличное средство укрепить иммунитет и избавиться от привязавшейся депрессии, которой сейчас подвержены далеко не единицы. Ощущение полной свободы, гармонии с самим собой - это так важно для каждого из нас. Скоро, совсем скоро, рядом со стройкой на небольшом стихийном пляже привычно расположатся дубненцы с детьми. Вот уже несколько лет он является излюбленным местом жителей левобережья, да и не только их, сюда приезжают многие кимряки, хотя Волга есть и у них, однако машины с тверскими номерами настойчиво паркуются рядом с прибрежными кустами. Почему так происходит? Сразу и не объяснишь, однако это наблюдается из года в год. Очень хочется верить, что ни отдыхающим на пляже, ни строителям моста близкое соседство не помешает одним активно, уютно и безопасно отдыхать, другим спокойно и слаженно работать. Проехать на пляж теперь можно будет только через экономическую зону, со стороны улицы Спортивная проезд уже закрыт и, надо понимать, до конца строительства. Но стоит ли расстраиваться из-за временных неудобств? Всего-то пару лет подождать, и у нас будет свой мост! Всего два купальных сезона, мелочи, если вдуматься.А пока на улице сыро, хмуро и неуютно, однако, пройдёт и это. Наступит лето, и природа расцветёт своими буйными красками. А мы подождём его, чтобы потом душевно окунуться во все его прелести. Впереди многих дубненцев ждёт дачно-огородный сезон. А, как замечено, попадая туда, мы становимся совсем другими людьми. Отдых - это не пустая трата времени, это важная и необходимая составляющая жизни для каждого из нас. Существует множество вариантов отдыха, выбирай на любой вкус, но многие предпочитают проводить лето именно на своих садовых участках. Недаром русская пословица гласит: семеро ворот, да все в огород. Там тоже можно почувствовать себя наедине с природой, и этот вид отдыха любят не только люди творческих профессий. Встреча с пробуждающейся природой – отличное средство от стрессов и депрессий, которые караулят нас в пыльных, суетливых городах. Отдых на природе - отличное средство укрепить иммунитет и избавиться от привязавшейся депрессии, которой сейчас подвержены далеко не единицы. Ощущение полной свободы, гармонии с самим собой - это так важно для каждого из нас. Ну, а тем, кто запланировал отправиться летом в путешествия, можно пожелать удачи и лёгкой дороги. Впереди долгожданное лето! Ну, а тем, кто запланировал отправиться летом в путешествия, можно пожелать удачи и лёгкой дороги. Впереди долгожданное лето! 14. 03. 17 14. 03. 17 Любовь Майорова



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