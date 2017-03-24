Новые имена и новый поэтический сборник

В рамках Музыкально-поэтической гостиной «Весна — мечта поэта», организатором которого является Центр творческих инициатив отдела социальной и воспитательной работы университета «Дубна», 23 марта прошёл поэтический вечер.

Свободных мест в аудитории 1-300 не было. Здесь собрались учащиеся университета и колледжа, поэты Кимр, Дмитрова и Дубны. Свои поэтические и музыкально-поэтические произведения исполнили студенты - участники заочного конкурса «Весна – мечта поэта».

Победителями конкурса стали: Анастасия Гаврилова - 1 место, Сенаторова Анна - 2 место и Анастасия Алексеева - 3 место. Все победителям были вручены подарки.

Второй частью вечера стала презентации нового поэтического сборника, который называется «Не ухожу из возраста любви». Авторов издания - Валентина Елисеевича Уралова, Светлану Петровну Пизик и Ивана Ярославовича Шимона представил собравшимся автор предисловия к этому сборнику дубненский журналист Сергей Гор.

В его вступительном слове, в частности, отмечалось, что все авторы нового сборника члены Союза писателей России, все выпустили в свет не по одной книге и в качестве авторов поучаствовали во множестве поэтических сборников.

Каждый из этих авторов обладает своим неповторимым стилем и мастерством стихосложения и, конечно же, незаурядным талантом. Это убедительно подтверждается постоянным интересом любителей поэзии к их творчеству и не могло быть не отмечено общественным признанием.

Ярким свидетельством последнему стало вручение памятных подарков и Благодарственных писем Московской областной думы авторам сборника «Не ухожу из возраста любви». Сделал это с пожеланием дальнейших творческих успехов депутат Московской областной думы В.А. Орлов.