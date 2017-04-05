Второй месяц весны

Апрель не за горами, всего несколько дней, и это подтвердит календарь. Середина марта уже стояла солнечная, снег дружно таял, и повсюду растекались лужи. И на тебе, сразу и резко задули ветра, да так, что задрожали балконные решётки. Сутки кружится снег, хлопья грациозно порхают на ветру с утра до вечера. Деревья по утрам привычно стоят в снежном убранстве, машины тоже хорошо припорошены снегом. Привычный гомон и звонкие детские голоса вновь не слышны. Народ снова начал одевать уже отложенные в сторону зимние вещи.Ах, весна, ты не устаёшь удивлять своими сюрпризами. А так уже хочется стойкого тепла, солнца, звенящего гомона на взбудораженных улицах. Знакомых запахов шашлыков, вперемешку с горьковато - сладким дымком, привычной суеты на берегах водоёмов. Заждались мы этих маленьких жизненных прелестей, хочется окунуться в них и наслаждаться ими, наслаждаться. Но, погода диктует своё, и с этим, увы, не поспоришь.

Первый месяц весны подошёл к концу, впереди апрель - месяц первоцветов, зацветает ольха, её длинные серёжки волнительно и грациозно покачиваются на ветру. В апреле домой возвращаются перелётные птицы, грачи стаями сидят на ещё голых ветках деревьев, цветёт верба и желтеют одуванчики. Небо уже не так часто затягивается облаками и сквозь них всё чаще проглядывает солнце. Апрель. Каким он будет? Наверно, всё-таки тёплым и ярким. Хочется на это надеяться. У многих уже свёрстаны весенние планы. А как иначе?

Кто-то привычно устремится на огородные участки, кто-то, отложив все дела, станет паковать дорожные сумки, и этому можно только порадоваться. Жизнь продолжается и у каждого своя. После зимы, холода и снега, так хочется тепла и солнца.

Любовь Майорова 28.03 17г.