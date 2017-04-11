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Бесплатные экскурсии по Дубне 
15 апреля сотрудники Музея археологии и краеведения Дубны проведут две бесплатные экскурсии по историческим местам нашего города.

Ратминский храм: история через столетия

Экскурсия в исторический район города – Ратмино, где на Ратминской стрелке – в месте впадения реки Дубны в Волгу – на протяжении трех столетий существовал храм Похвалы Пресвятой Богородицы. Сначала это было деревянное строение, затем каменное. Сегодня ратминский храм с колокольней – старейшее здание на территории городского округа Дубна.

В истории храма было немало трагических моментов. Его заново отстраивали после пожара. Во времена гонений на церковь здесь располагались тракторная мастерская, столовая, спортзал. Возвращение храма в число действующих, восстановление его из руин произошло благодаря общественной инициативе жителей города при активной позиции депутатов горсовета и ученых ОИЯИ.

Место встречи — разворотный круг возле храма в Ратмино. Начало экскурсии — в 12.00.

Стройка века

В 2017 году исполняется 80 лет с момента открытия навигации по каналу Москва-Волга. Грандиозное гидротехническое сооружение возведено в рекордные сроки в середине 30-х годов ХХ века. В истории этой стройки есть как драматичные, так и героические эпизоды. Участники экскурсии узнают о том, как задумывался и реализовывался этот уникальный инженерный проект, об архитектурно-художественном оформлении канала, о монументе В.И. Ленина — втором по величине памятнике вождю мирового пролетариата.

Место встречи — берег канала у бывшего памятника Сталину. Начало экскурсии — в 12.00.

Приглашаются все желающие.

11-04-2017
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