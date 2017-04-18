Культурная жизнь Хомяк Рейган В воскресенье по Птичьему рынку идёт мужик с белым медведем на поводке. Прошёл один круг, второй. На третьем его милиция останавливает: “Товарищ, здесь с таким зверем ходить не положено”. А он говорит: “Да я только хочу посмотреть в глаза тому продавцу, который мне в том году продал маленького беленького пушистого хомячка”. Как-то незаметно дочка подросла и вошла в возраст, когда хочется возиться со всякой живностью. Самыми дешёвыми, доступными и неприхотливыми в то время были хомяки. И поехали мы за ними в Москву на Птичий рынок, так как в Дубне в восьмидесятые годы ещё не было зоомагазинов. Как-то незаметно дочка подросла и вошла в возраст, когда хочется возиться со всякой живностью. Самыми дешёвыми, доступными и неприхотливыми в то время были хомяки. И поехали мы за ними в Москву на Птичий рынок, так как в Дубне в восьмидесятые годы ещё не было зоомагазинов. Приехали и растерялись. Чего там только не было. Ещё на подходе к рынку нам протягивали маленьких симпатичных котят и щенят, так их всех было жалко, так хотелось погладить и забрать себе, что я еле-еле оттаскивал дочку от настырных и наглых продавцов. Многие предлагали котят даром, лишь бы человек хороший попался и взял. А что творилось на самом рынке - это и описать невозможно. Нужен писатель типа Гоголя - только его перо способно описать это буйство жизни. Глаза разбегались - хотелось купить и то, и это. Я дольше всего стоял около ужей и кур. Ужа можно было втихаря подложить моему начальнику-врагу, пусть он в штаны накладёт со страху, когда руку в карман сунет. А кур я бы отвёз на огород и там собирал каждый день свежие яички, как тётя Валя Волкова. Жаль, что денег у меня хватило на одного хомячка, да на жвачку дочке, на которой она совсем помешалась. Мне жвачку даром давай, я её в рот не возьму, брезгую, а тут незаметно, под боком, выросло новое жвачное поколение. Куда ни глянешь, со всех сторон все чавкают и пузыри надувают. Асфальт весь заплевали жвачкой, босиком уже как в детстве на улицу не выйдешь, противно. Приехали и растерялись. Чего там только не было. Ещё на подходе к рынку нам протягивали маленьких симпатичных котят и щенят, так их всех было жалко, так хотелось погладить и забрать себе, что я еле-еле оттаскивал дочку от настырных и наглых продавцов. Многие предлагали котят даром, лишь бы человек хороший попался и взял. А что творилось на самом рынке - это и описать невозможно. Нужен писатель типа Гоголя - только его перо способно описать это буйство жизни. Глаза разбегались - хотелось купить и то, и это. Я дольше всего стоял около ужей и кур. Ужа можно было втихаря подложить моему начальнику-врагу, пусть он в штаны накладёт со страху, когда руку в карман сунет. А кур я бы отвёз на огород и там собирал каждый день свежие яички, как тётя Валя Волкова. Жаль, что денег у меня хватило на одного хомячка, да на жвачку дочке, на которой она совсем помешалась. Мне жвачку даром давай, я её в рот не возьму, брезгую, а тут незаметно, под боком, выросло новое жвачное поколение. Куда ни глянешь, со всех сторон все чавкают и пузыри надувают. Асфальт весь заплевали жвачкой, босиком уже как в детстве на улицу не выйдешь, противно. Хомячка дочь выбирала сама. Чем ей приглянулся именно этот, я так и не понял. В стеклянных аквариумах и клетках их было столько и таких разных расцветок, что у меня в глазах рябило. Да они ещё и бегали туда-сюда. Лично я хомяков никогда не любил. А в детские годы мы никакой живности в квартире не держали, самим на еду еле-еле хватало. Хомячка дочь выбирала сама. Чем ей приглянулся именно этот, я так и не понял. В стеклянных аквариумах и клетках их было столько и таких разных расцветок, что у меня в глазах рябило. Да они ещё и бегали туда-сюда. Лично я хомяков никогда не любил. А в детские годы мы никакой живности в квартире не держали, самим на еду еле-еле хватало. С именем долго не мучались. Пока ехали назад в электричке и придумали. Уж очень я был зол тогда на американского президента Рейгана, назвавшего нашу страну империей зла. А хомяк сидел в деревянной коробочке, скалил зубы, шипел и царапался - ну вылитый мракобес Рейган! Дочке имя тоже понравилось. Простенькое, но со вкусом. У подруг - всё Машки да Барсики, а тут сам Рейган. Так хомяк и бегал по квартире американцем, пока не свалился нечаянно с балкона и не исчез навсегда в траве. С именем долго не мучались. Пока ехали назад в электричке и придумали. Уж очень я был зол тогда на американского президента Рейгана, назвавшего нашу страну империей зла. А хомяк сидел в деревянной коробочке, скалил зубы, шипел и царапался - ну вылитый мракобес Рейган! Дочке имя тоже понравилось. Простенькое, но со вкусом. У подруг - всё Машки да Барсики, а тут сам Рейган. Так хомяк и бегал по квартире американцем, пока не свалился нечаянно с балкона и не исчез навсегда в траве. Пришлось опять ехать в Москву на рынок. После Рейгана был какой-то другой хомяк, а затем настало время попугаев, которых у дочки тоже было несколько. Но это уже другая история. Пришлось опять ехать в Москву на рынок. После Рейгана был какой-то другой хомяк, а затем настало время попугаев, которых у дочки тоже было несколько. Но это уже другая история. Член Союза писателей России

Александр Воронин



Член Союза писателей РоссииАлександр Воронин В Мой Мир Share