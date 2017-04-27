Культурная жизнь Библионочь на Большой Волге И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Олег Митяев Если попробовать творчески переосмыслить русскую классику, например, первые строки «Анны Карениной», и перенести их в наше время, то получится примерно следующее: «Все библионочи в России похожи одна на другую, а каждая библионочь в библиотеке на Большой Волге интересна по-своему». Этому есть много подтверждений. Если попробовать творчески переосмыслить русскую классику, например, первые строки «Анны Карениной», и перенести их в наше время, то получится примерно следующее: «Все библионочи в России похожи одна на другую, а каждая библионочь в библиотеке на Большой Волге интересна по-своему». Этому есть много подтверждений. Помню первую библионочь-2013 в этом же уютном читальном зале. Она была яркой и запоминающейся: звучали песни и стихи, горели свечи, стол ломился от сладостей к чаю и кофе. Всё было необычно и интересно – каждый пел, читал и говорил что хотел, кому хотел и сколько хотел. Впервые нам были рады в библиотеке столько времени, сколько мы сами сумеем там его провести. Вторая, неофициальная часть вечера плавно превратилась в русское национальное развлечение – посиделки за столом, в душевное общение с друзьями и коллегами по поэтическому и музыкальному цеху. Осталось много фото, где мы все счастливые и довольные. Помню первую библионочь-2013 в этом же уютном читальном зале. Она была яркой и запоминающейся: звучали песни и стихи, горели свечи, стол ломился от сладостей к чаю и кофе. Всё было необычно и интересно – каждый пел, читал и говорил что хотел, кому хотел и сколько хотел. Впервые нам были рады в библиотеке столько времени, сколько мы сами сумеем там его провести. Вторая, неофициальная часть вечера плавно превратилась в русское национальное развлечение – посиделки за столом, в душевное общение с друзьями и коллегами по поэтическому и музыкальному цеху. Осталось много фото, где мы все счастливые и довольные. Пятая по счёту библионочь-2017 отличалась от предыдущих только фамилиями участников и гостей. Атмосфера тепла и семейного уюта была та же, что и всегда. Во многом благодаря сотрудницам библиотеки, которых в Дубне уже иначе как «библиобогини» и не называют. И они заслужили это почётное народное звание. Поэтому для многих пожилых одиноких людей библиотека стала вторым домом. Пятая по счёту библионочь-2017 отличалась от предыдущих только фамилиями участников и гостей. Атмосфера тепла и семейного уюта была та же, что и всегда. Во многом благодаря сотрудницам библиотеки, которых в Дубне уже иначе как «библиобогини» и не называют. И они заслужили это почётное народное звание. Поэтому для многих пожилых одиноких людей библиотека стала вторым домом. Открыл юбилейную библионочь краткой речью Александр Воронин, член Союза писателей, краевед и руководитель дубненского литературного объединения. В такие дни, а также в праздники всегда хочется говорить о хорошем, поздравить пришедших друзей, подвести итоги нашей деятельности. Но по другой русской традиции, праздник не будет полноценным, если не помянуть и всех тех, кто нам мешает жить богато и счастливо. Раз уж так случилось, что душой любим мы Родину, а телом жить приходится в государстве, которое разворовывают бездарные чиновники. Говорим мы об этом часто и долго - это наша национальная беда и трагедия, но несмотря ни на что жизнь идёт своим ходом. Поэтому песни и стихи мы пишем о Родине, а не о государстве с чиновниками. Ночами я частенько слушал радио

И думал о загадочной России:

Затоптана, изгажена, раскрадена,

А песни - о душевности и силе.

Игорь Губерман Концерт юбилейного вечера начал фольклорный ансамбль «Смородина» под руководством Майи Тютчевой и Степана Щеглова. Десять самобытных певцов, одетых в русские национальные костюмы, показали нам глубины русской песенной культуры. Половину своих композиций они исполнили а капелла чистыми звонкими голосами, остальные под аккомпанемент русских балалаек. Если, слушая их песни, закрыть глаза, то легко можно представить себя где-нибудь в 18-19 веке на краю русской деревни, в просторной чистой горнице или у журчащего родника в роще. Такова сила воздействия народного творчества на русского человека. Открыл юбилейную библионочь краткой речью Александр Воронин, член Союза писателей, краевед и руководитель дубненского литературного объединения. В такие дни, а также в праздники всегда хочется говорить о хорошем, поздравить пришедших друзей, подвести итоги нашей деятельности. Но по другой русской традиции, праздник не будет полноценным, если не помянуть и всех тех, кто нам мешает жить богато и счастливо. Раз уж так случилось, что душой любим мы Родину, а телом жить приходится в государстве, которое разворовывают бездарные чиновники. Говорим мы об этом часто и долго - это наша национальная беда и трагедия, но несмотря ни на что жизнь идёт своим ходом. Поэтому песни и стихи мы пишем о Родине, а не о государстве с чиновниками.Концерт юбилейного вечера начал фольклорный ансамбль «Смородина» под руководством Майи Тютчевой и Степана Щеглова. Десять самобытных певцов, одетых в русские национальные костюмы, показали нам глубины русской песенной культуры. Половину своих композиций они исполнили а капелла чистыми звонкими голосами, остальные под аккомпанемент русских балалаек. Если, слушая их песни, закрыть глаза, то легко можно представить себя где-нибудь в 18-19 веке на краю русской деревни, в просторной чистой горнице или у журчащего родника в роще. Такова сила воздействия народного творчества на русского человека. Продолжила тему народной песни музыкальная группа «Ностальгия», которой уже много лет руководит её создатель, поэт и композитор Геннадий Григорьев. Он единственный в Дубне в этом жанре, кто отмечен премией Губернатора Московской области, за свой многолетний подвижнический труд. В этот раз песни на стихи дубненских поэтов и их друзей исполняли два солиста группы: Наталья Борисенкова и Артём Куфтин. После чего Геннадий Григорьев, вспомнил молодость и показал мастер-класс игры на гармони, а заодно и спел задорные деревенские частушки. Продолжила тему народной песни музыкальная группа «Ностальгия», которой уже много лет руководит её создатель, поэт и композитор Геннадий Григорьев. Он единственный в Дубне в этом жанре, кто отмечен премией Губернатора Московской области, за свой многолетний подвижнический труд. В этот раз песни на стихи дубненских поэтов и их друзей исполняли два солиста группы: Наталья Борисенкова и Артём Куфтин. После чего Геннадий Григорьев, вспомнил молодость и показал мастер-класс игры на гармони, а заодно и спел задорные деревенские частушки. Затем по очереди пели певцы под аккомпанемент гитары и баяна: Вадим Чумаков, Артём Куфтин, Геннадий Григорьев, Владимир Малюк и многие другие пришедшие на вечер гости. Затем по очереди пели певцы под аккомпанемент гитары и баяна: Вадим Чумаков, Артём Куфтин, Геннадий Григорьев, Владимир Малюк и многие другие пришедшие на вечер гости. За столом, во время традиционного чаепития, поэты и гости вечера продолжали читать стихи на все темы: Сергей Гор, Алла Коршунова, Артём Куфтин, Альбина Соседова и другие. Сергей Гор читал свои стихи о войне и строительстве канала «Москва-Волга», Геннадий Григорьев – о трудном военном детстве в далёкой тверской деревне. Многие даже не представлялись, просто вставали и читали свои любимые строки. За столом, во время традиционного чаепития, поэты и гости вечера продолжали читать стихи на все темы: Сергей Гор, Алла Коршунова, Артём Куфтин, Альбина Соседова и другие. Сергей Гор читал свои стихи о войне и строительстве канала «Москва-Волга», Геннадий Григорьев – о трудном военном детстве в далёкой тверской деревне. Многие даже не представлялись, просто вставали и читали свои любимые строки. Последние два часа встречи все хором пели знакомые с детства советские песни. Современную попсу в задушевных застольях друзей петь невозможно, да и слова их никто не помнит. Самые заводные даже танцевали вальс под баян Геннадия Григорьева. Последние два часа встречи все хором пели знакомые с детства советские песни. Современную попсу в задушевных застольях друзей петь невозможно, да и слова их никто не помнит. Самые заводные даже танцевали вальс под баян Геннадия Григорьева. Закончился вечер вручением артистам и поэтам благодарственных писем от библиотеки. Закончился вечер вручением артистам и поэтам благодарственных писем от библиотеки. Член СПР, руководитель ЛИТО Александр Воронин



Член СПР, руководитель ЛИТО Александр Воронин В Мой Мир Share