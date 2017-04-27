Памяти военных лет

25 апреля накануне Дня Победы Советского Союза над фашистской Германией в Государственном университете «Дубна» прошла викторина «Великая Отечественная война 1941-1945». Это мероприятие стало прекрасной возможностью для студентов факультетов ФСГН, ФЭУ, ИСАУ, ФЕИН проверить знания истории своей страны. И не только для студентов. Под аббревиатурой СЛЭМ в викторине приняла участие команда преподавателей университета.

20 вопросов викторины сопровождали на экране уникальные документальные кадры Великой Отечественной войны. Ведущий мероприятия доктор исторических наук, академик РАЕН, профессор Государственного университета «Дубна» И.Я. Шимон, посоветовал участникам викторины отнестись с должным вниманием к кадрам кинохроники военных лет. И не случайно.

Дело в том, что каждый из документальных роликов содержал своего рода подсказку на вопросы викторины. В ходе викторины и студенты, и преподаватели очень активно отвечали на поставленные вопросы.

В ряде случаев, поспешные и порой не совсем точные ответы не позволили некоторым участникам получить желанные баллы от жюри. А оно было строгим и компетентным. Достаточно сказать, что одним из членов жюри был участник Великой отечественной войны, ветеран боевых действий, полковник, народный поэт Подмосковья В.Е. Уралов.

Пока подводились итоги викторины В.Е. Уралов прочитал для собравшихся свои стихи о войне.А победителем викторины стала команда ФСГН, которая с приличным отрывом оставила позади себя команды ИСАУ и СЛЕМ.

25.04.2017г