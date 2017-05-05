Культурная жизнь Музыкально-поэтический вечер. Посвящается Дню Победы. «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ» Приглашаем всех, кто помнит и чтит подвиг героев Великой Отечественной Войны на музыкально-поэтический вечер «Память сильнее времени», посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В программе вечера: театрализованная постановка «Фронтовые письма» учащихся МБОУ СОШ № 3 под руководством Некрасова Владимира Васильевича, выступления участников Дубненского Городского Отделения Московского Областного Отделения Всероссийской Организации «Боевое Братство». Прозвучат песни и стихи военных лет. Возможно, кто-то из гостей захочет рассказать истории из жизни своих родственников, участвовавших в ВОВ, зачитать стихи, спеть. Приглашаем всех, кто помнит и чтит подвиг героев Великой Отечественной Войны на музыкально-поэтический вечер «Память сильнее времени», посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В программе вечера: театрализованная постановка «Фронтовые письма» учащихся МБОУ СОШ № 3 под руководством Некрасова Владимира Васильевича, выступления участников Дубненского Городского Отделения Московского Областного Отделения Всероссийской Организации «Боевое Братство». Прозвучат песни и стихи военных лет. Возможно, кто-то из гостей захочет рассказать истории из жизни своих родственников, участвовавших в ВОВ, зачитать стихи, спеть. Приглашаем тружеников тыла, ветеранов труда, пенсионеров и, конечно же, ветеранов ВОВ принять участие в этом мероприятии. Нам, потомкам, будет очень интересно услышать Ваши воспоминания о тех днях войны. Приглашаем тружеников тыла, ветеранов труда, пенсионеров и, конечно же, ветеранов ВОВ принять участие в этом мероприятии. Нам, потомкам, будет очень интересно услышать Ваши воспоминания о тех днях войны. Мероприятие состоится 6 мая в 15:00 в Центральном отделе «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения». Мероприятие состоится 6 мая в 15:00 в Центральном отделе «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения». Не исчезнет в памяти народной гордость за Великую Победу и память о страшной цене, которую за нее заплатили, пока мы будем помнить о наших героях и о том, чем мы им обязаны. Не исчезнет в памяти народной гордость за Великую Победу и память о страшной цене, которую за нее заплатили, пока мы будем помнить о наших героях и о том, чем мы им обязаны. Ждём всех желающих по адресу: ул. 9 Мая, д. 3, 2 этаж Ждём всех желающих по адресу: ул. 9 Мая, д. 3, 2 этаж Телефон для справок: 3-34-59, 3-09-48

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