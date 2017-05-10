Культурная жизнь Май Сыплет черёмуха снегом,

Зелень в цвету и росе.

В поле, склоняясь к побегам

Ходят грачи в полосе.

С. Есенин Ещё недавно бушевал и капризничал мокрый апрель, едва дающий нам надежду на весеннее тепло. Холодные дожди умывали пробудившиеся леса. Вдоль оврагов и дорог, едва проклюнувшись, кое - где понуро желтели первые весенние цветы мать и мачехи. И вот он пришёл наш долгожданный май, месяц цветов и любви, самый зелёный месяц в году. Весна в полном разгаре, всё вокруг стремительно оживает, на лесных опушках расцветают хрупкие ландыши, воздух насыщает невероятный аромат душистой черёмухи, верба облепилась мягкими пушистыми почками. В садах зацветают нарциссы, тюльпаны, пробуждаются ото сна пионы и лилии, а белоствольные грациозные берёзы уже готовы поделиться с нами своим соком. Из молодого щавеля и крапивы хозяюшки варят витаминные щи, пчеловоды собирают лечебную пчелиную пыльцу и майский мёд, он считается самым лучшим, а майское молоко самым целебным. Ещё недавно бушевал и капризничал мокрый апрель, едва дающий нам надежду на весеннее тепло. Холодные дожди умывали пробудившиеся леса. Вдоль оврагов и дорог, едва проклюнувшись, кое - где понуро желтели первые весенние цветы мать и мачехи. И вот он пришёл наш долгожданный май, месяц цветов и любви, самый зелёный месяц в году. Весна в полном разгаре, всё вокруг стремительно оживает, на лесных опушках расцветают хрупкие ландыши, воздух насыщает невероятный аромат душистой черёмухи, верба облепилась мягкими пушистыми почками. В садах зацветают нарциссы, тюльпаны, пробуждаются ото сна пионы и лилии, а белоствольные грациозные берёзы уже готовы поделиться с нами своим соком. Из молодого щавеля и крапивы хозяюшки варят витаминные щи, пчеловоды собирают лечебную пчелиную пыльцу и майский мёд, он считается самым лучшим, а майское молоко самым целебным. Май леса наряжает, лето в гости приглашает - гласит известная народная пословица. Для мая есть свои особые приметы, и по ним можно понять каким будет предстоящее лето. На древней Руси май называли Травень, потому, как повсюду активно начинала зеленеть трава, и промокшая земля быстро укрывалась бархатно - малахитовым ковром. Чем раньше в мае начинала цвести черёмуха, тем жарче потом стояло лето. А если на это время выпадали холода, то их в народе называли « черемховыми». В мае часто бывают грозы, и после дождя в небе можно увидеть разноцветную радугу. Май леса наряжает, лето в гости приглашает - гласит известная народная пословица. Для мая есть свои особые приметы, и по ним можно понять каким будет предстоящее лето. На древней Руси май называли Травень, потому, как повсюду активно начинала зеленеть трава, и промокшая земля быстро укрывалась бархатно - малахитовым ковром. Чем раньше в мае начинала цвести черёмуха, тем жарче потом стояло лето. А если на это время выпадали холода, то их в народе называли « черемховыми». В мае часто бывают грозы, и после дождя в небе можно увидеть разноцветную радугу. Само слово май, в честь богини Маи, пришло к нам из далёкой Византии. Однако наши предки считали покровительницей мая Ладу - богиню любви, красоты и счастья. Наверно, именно поэтому весной чаще всего говорят о любви, слагаются стихи, наполненные нежными, душевными строками. Родившиеся в мае считаются особенно счастливыми, им покровительствует Лада (или Леля), древнеславянская богиня любви и женского начала. Она приглядывает в мае за всеми влюблёнными и посылает им благословение. Само слово май, в честь богини Маи, пришло к нам из далёкой Византии. Однако наши предки считали покровительницей мая Ладу - богиню любви, красоты и счастья. Наверно, именно поэтому весной чаще всего говорят о любви, слагаются стихи, наполненные нежными, душевными строками. Родившиеся в мае считаются особенно счастливыми, им покровительствует Лада (или Леля), древнеславянская богиня любви и женского начала. Она приглядывает в мае за всеми влюблёнными и посылает им благословение. Первый майский день все привычно отмечают, как большой праздник, он занимает особое место в народном календаре. Многие хорошо помнят былые первомайские демонстрации, длинные празднично - разноцветные колонны людей, песни и напутственные речи, несущиеся из громкоговорителей с самого утра. Всеобщее веселье и праздничный размах на улицах и в домах, и это всё присутствовало в жизни людей. Из распахнутых настежь окон слышались мелодичные застольные песни, раньше практически в каждом доме этот праздник отмечали шумно и весело. Люди плясали прямо на улицах, заводная игра гармонистов (в ту пору их было много), не оставляла равнодушным никого, все улыбались, шутили и желали друг другу счастья. Радость пришедшей весны наполняла сердца. Весну всегда встречали весело и дружно, все от мала до велика. Взбудораженная теплом ребятня не вылезала из дворов, и загнать их по домам родителям удавалось с большим трудом и то, когда уже сильно смеркалось. Именно в мае начинали петь соловьи и их неподражаемые трели ласкали слух не только влюблённых. Первый майский день все привычно отмечают, как большой праздник, он занимает особое место в народном календаре. Многие хорошо помнят былые первомайские демонстрации, длинные празднично - разноцветные колонны людей, песни и напутственные речи, несущиеся из громкоговорителей с самого утра. Всеобщее веселье и праздничный размах на улицах и в домах, и это всё присутствовало в жизни людей. Из распахнутых настежь окон слышались мелодичные застольные песни, раньше практически в каждом доме этот праздник отмечали шумно и весело. Люди плясали прямо на улицах, заводная игра гармонистов (в ту пору их было много), не оставляла равнодушным никого, все улыбались, шутили и желали друг другу счастья. Радость пришедшей весны наполняла сердца. Весну всегда встречали весело и дружно, все от мала до велика. Взбудораженная теплом ребятня не вылезала из дворов, и загнать их по домам родителям удавалось с большим трудом и то, когда уже сильно смеркалось. Именно в мае начинали петь соловьи и их неподражаемые трели ласкали слух не только влюблённых. 9 мая считается особенным днём, для всех это незабываемый День Победы, о котором мечтали миллионы людей. В этот день радость и скорбь идут рядом. Путь до Берлина длился у нашей армии более трёх тяжелейших лет, и это единственный праздник, который отмечают со слезами на глазах. 9 мая считается особенным днём, для всех это незабываемый День Победы, о котором мечтали миллионы людей. В этот день радость и скорбь идут рядом. Путь до Берлина длился у нашей армии более трёх тяжелейших лет, и это единственный праздник, который отмечают со слезами на глазах. А уже в конце мая травницы отправляются в леса и на луга, для них наступает пора заготавливать лекарственные травы. Мир целебных трав и лекарственных растений принимает своих гостей. А уже в конце мая травницы отправляются в леса и на луга, для них наступает пора заготавливать лекарственные травы. Мир целебных трав и лекарственных растений принимает своих гостей. Весна - удивительное время года, пробуждающее всё вокруг от затяжного зимнего сна. Ей искренне радуются, её любят и ждут, с ней встречают праздники. Сколько надежд и новых встреч дарует нам это красивое время года. Сколько о нём написано и сказано! Весна - удивительное время года, пробуждающее всё вокруг от затяжного зимнего сна. Ей искренне радуются, её любят и ждут, с ней встречают праздники. Сколько надежд и новых встреч дарует нам это красивое время года. Сколько о нём написано и сказано! Весна — это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое, так писал о весне японский писатель и переводчик Харуки Мураками, автор полутора десятков книг, переведённых на многие языки мира. Весна — это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое, так писал о весне японский писатель и переводчик Харуки Мураками, автор полутора десятков книг, переведённых на многие языки мира. Любовь Майорова



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