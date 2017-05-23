Культурная жизнь VI Есенинский праздник Приглашаем к участию в «V Есенинском празднике» поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина. Положение о проведении

«VI Есенинского праздника поэзии»

Дубна, 2017 год 1. Задачи праздника Содействовать: Более глубокому изучению творчества С.А. Есенина и поэзии в целом

Развитию и поощрению творческой мысли

Привлечению к поэтическому творчеству всех желающих

Формированию чувства гордости за русскую национальную культуру, ее традиции и величие 2. Организаторы праздника: «Дубненская городская Библиотека семейного чтения»

Государственный университет «Дубна»

Литературное объединение г. Дубны 3.Организационный комитет Есенинского праздника поэзии: Шимон Иван Ярославович – председатель Оргкомитета

Бикбова Багия Тимирбаевна

Воронин Александр Алексеевич

Гор Сергей Алексеевич

Долгих Людмила Юрьевна

Папазова Сталина Григорьевна

Пизик Светлана Петровна

Уличкина Ольга Николаевна

Уралов Валентин Елисеевич 4.Номинации: Авторское стихотворение (свободная тематика)

Чтение произведений Сергея Есенина

Исполнение песни на произведения Сергея Есенина

При вынесении оценки работ и выступлений жюри учитывает соответствие тематике праздника, оригинальность, творческий подход, художественное мастерство 5.Дата и время проведения: 3 октября 15:00

Прослушивание чтецов и исполнителей музыкальных произведений

7 октября 15:00

Выступление чтецов произведений Сергея Есенина

Выступление исполнителей песен на произведения Сергея Есенина

Награждение участников и победителей «VI Есенинского праздника поэзии» Прослушивание номинантов (3 октября), а также выступление и награждение победителей (7 октября) будет проходить в «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, второй этаж. 6. Условия участия в конкурсах: Подтвердить своё участие необходимо до 29 сентября 2017 г.:

Отправив сообщение-заявку на электронный адрес – bibl_dubna@mail.ru (с пометкой «заявка на Есенинский праздник поэзии»);

Отправив письмо-заявку по адресу: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3;

Или принести заполненную заявку лично в «Дубненскую городскую Библиотеку семейного чтения» (г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, 2 этаж). Заявку можно заполнить в библиотеке, скачать на сайте библиотеки в разделе Есенинский праздник поэзии http://biblioteka-dubna.ru/eseninski-prazdnik-poezii В заявке на участие в празднике необходимо указать:

Свои ФИО (или творческий псевдоним)

Координаты (почтовый или электронный адрес, телефон)

Номинацию (конкурс), в которой будет представлен конкурсант.

Без контактных данных заявки и, представленные для участия в конкурсах материалы, не принимаются и не рассматриваются. Часы работы «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения»:

Будни – c 11 до 19 час;

Суббота, воскресенье – выходной.

Телефон для справок: 8 (49621) 3-34-59, 8 (49621) 3-09-48. К участию в «VI Есенинском празднике поэзии» приглашаются поэты, исполнители произведений Сергея Есенина (стих, песня) и, конечно же, все любители творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина. 7. Информационное обеспечение: Информационный портал Dubna.ru

Информационный сайт библиотеки biblioteka-dubna.ru

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