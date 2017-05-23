Приглашаем к участию в «V Есенинском празднике» поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
Положение о проведении
«VI Есенинского праздника поэзии»
Дубна, 2017 год
1. Задачи праздника
Содействовать:
Более глубокому изучению творчества С.А. Есенина и поэзии в целом
2. Организаторы праздника:
Развитию и поощрению творческой мысли
Привлечению к поэтическому творчеству всех желающих
Формированию чувства гордости за русскую национальную культуру, ее традиции и величие
«Дубненская городская Библиотека семейного чтения»
3.Организационный комитет Есенинского праздника поэзии:
Государственный университет «Дубна»
Литературное объединение г. Дубны
Шимон Иван Ярославович – председатель Оргкомитета
4.Номинации:
Бикбова Багия Тимирбаевна
Воронин Александр Алексеевич
Гор Сергей Алексеевич
Долгих Людмила Юрьевна
Папазова Сталина Григорьевна
Пизик Светлана Петровна
Уличкина Ольга Николаевна
Уралов Валентин Елисеевич
Авторское стихотворение (свободная тематика)
5.Дата и время проведения:
Чтение произведений Сергея Есенина
Исполнение песни на произведения Сергея Есенина
При вынесении оценки работ и выступлений жюри учитывает соответствие тематике праздника, оригинальность, творческий подход, художественное мастерство
3 октября 15:00
Прослушивание номинантов (3 октября), а также выступление и награждение победителей (7 октября) будет проходить в «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, второй этаж.
6. Условия участия в конкурсах:
Подтвердить своё участие необходимо до 29 сентября 2017 г.:
Прослушивание чтецов и исполнителей музыкальных произведений
7 октября 15:00
Выступление чтецов произведений Сергея Есенина
Выступление исполнителей песен на произведения Сергея Есенина
Награждение участников и победителей «VI Есенинского праздника поэзии»
Отправив сообщение-заявку на электронный адрес – bibl_dubna@mail.ru (с пометкой «заявка на Есенинский праздник поэзии»);
Отправив письмо-заявку по адресу: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3;
Или принести заполненную заявку лично в «Дубненскую городскую Библиотеку семейного чтения» (г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, 2 этаж).
Заявку можно заполнить в библиотеке, скачать на сайте библиотеки в разделе Есенинский праздник поэзии http://biblioteka-dubna.ru/eseninski-prazdnik-poezii
В заявке на участие в празднике необходимо указать:
Свои ФИО (или творческий псевдоним)
Координаты (почтовый или электронный адрес, телефон)
Номинацию (конкурс), в которой будет представлен конкурсант.
Без контактных данных заявки и, представленные для участия в конкурсах материалы, не принимаются и не рассматриваются.
Часы работы «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения»:
Будни – c 11 до 19 час;
Суббота, воскресенье – выходной.
Телефон для справок: 8 (49621) 3-34-59, 8 (49621) 3-09-48.
К участию в «VI Есенинском празднике поэзии» приглашаются поэты, исполнители произведений Сергея Есенина (стих, песня) и, конечно же, все любители творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
7. Информационное обеспечение:
Информационный портал Dubna.ru
Информационный сайт библиотеки biblioteka-dubna.ru
Группы в социальных сетях библиотеки vk.com/biblioteka_dubna , facebook.com/biblioteka141980 , instagram.com/bibl_dubna
Городская газета «Площадь Мира»
Независимая городская газета «Встреча»
Еженедельная газета «Вести Дубны»
Телеканал «Дубна», филиал телеканала «360».
23-05-2017