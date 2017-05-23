Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Культурная жизнь
VI Есенинский праздник 
Приглашаем к участию в «V Есенинском празднике» поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.

Положение о проведении
«VI Есенинского праздника поэзии»
Дубна, 2017 год

    1. Задачи праздника

    Содействовать:

      Более глубокому изучению творчества С.А. Есенина и поэзии в целом
      Развитию и поощрению творческой мысли
      Привлечению к поэтическому творчеству всех желающих
      Формированию чувства гордости за русскую национальную культуру, ее традиции и величие
    2. Организаторы праздника:
      «Дубненская городская Библиотека семейного чтения»
      Государственный университет «Дубна»
      Литературное объединение г. Дубны
    3.Организационный комитет Есенинского праздника поэзии:
      Шимон Иван Ярославович – председатель Оргкомитета
      Бикбова Багия Тимирбаевна
      Воронин Александр Алексеевич
      Гор Сергей Алексеевич
      Долгих Людмила Юрьевна
      Папазова Сталина Григорьевна
      Пизик Светлана Петровна
      Уличкина Ольга Николаевна
      Уралов Валентин Елисеевич
    4.Номинации:
      Авторское стихотворение (свободная тематика)
      Чтение произведений Сергея Есенина
      Исполнение песни на произведения Сергея Есенина
      При вынесении оценки работ и выступлений жюри учитывает соответствие тематике праздника, оригинальность, творческий подход, художественное мастерство
    5.Дата и время проведения:
      3 октября 15:00
      Прослушивание чтецов и исполнителей музыкальных произведений
      7 октября 15:00
      Выступление чтецов произведений Сергея Есенина
      Выступление исполнителей песен на произведения Сергея Есенина
      Награждение участников и победителей «VI Есенинского праздника поэзии»
    Прослушивание номинантов (3 октября), а также выступление и награждение победителей (7 октября) будет проходить в «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, второй этаж.

    6. Условия участия в конкурсах:

    Подтвердить своё участие необходимо до 29 сентября 2017 г.:
    Отправив сообщение-заявку на электронный адрес – bibl_dubna@mail.ru (с пометкой «заявка на Есенинский праздник поэзии»);
    Отправив письмо-заявку по адресу: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3;
    Или принести заполненную заявку лично в «Дубненскую городскую Библиотеку семейного чтения» (г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, 2 этаж).

    Заявку можно заполнить в библиотеке, скачать на сайте библиотеки в разделе Есенинский праздник поэзии http://biblioteka-dubna.ru/eseninski-prazdnik-poezii

    В заявке на участие в празднике необходимо указать:
    Свои ФИО (или творческий псевдоним)
    Координаты (почтовый или электронный адрес, телефон)
    Номинацию (конкурс), в которой будет представлен конкурсант.
    Без контактных данных заявки и, представленные для участия в конкурсах материалы, не принимаются и не рассматриваются.

    Часы работы «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения»:
    Будни – c 11 до 19 час;
    Суббота, воскресенье – выходной.
    Телефон для справок: 8 (49621) 3-34-59, 8 (49621) 3-09-48.

    К участию в «VI Есенинском празднике поэзии» приглашаются поэты, исполнители произведений Сергея Есенина (стих, песня) и, конечно же, все любители творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.

    7. Информационное обеспечение:

      Информационный портал Dubna.ru
      Информационный сайт библиотеки biblioteka-dubna.ru
      Группы в социальных сетях библиотеки vk.com/biblioteka_dubna , facebook.com/biblioteka141980 , instagram.com/bibl_dubna
      Городская газета «Площадь Мира»
      Независимая городская газета «Встреча»
      Еженедельная газета «Вести Дубны»
      Телеканал «Дубна», филиал телеканала «360».
23-05-2017
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
Мост через Волгу в Дубне 17.05.2017г





Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru