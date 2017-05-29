Каналу имени Москвы – 80!

Тематический вечер к 80-летию канала имени Москвы прошёл 20 мая в Дубненской городской Библиотеке семейного чтения.Канал имени Москвы тянется от Москвы до Дубны и имеет длину 128 км. Канал дает Москве более 60% всей потребляемой питьевой и промышленной воды. В ходе строительства канала был создан Волжский район гидросооружений, включающий в себя Иваньковскую плотину, ГЭС и шлюз №1. Именно со строительства Волжского района гидросооружений началось создание современного города Дубна.

В июне 1931 года пленум ЦК ВКП(б) принял решение о строительстве канала Москва-Волга. Строительные работы начались в июне 1932 года. 21 сентября 1933 года в деревню Иваньково (сейчас на ее месте находится шлюз №1) прибыли первые организаторы строительства Волжского гидроузла. А 25 сентября 1933 года в окрестностях Иваньково причалили две баржи с тремя сотнями заключенных и их охраной – первый этап каналоармейцев в эту местность. В 1934-1936 годах были выполнены основные бетонные и земляные работы на сооружении здания ГЭС, водосливной и земляной плотины, защитной девятикилометровой дамбы, шлюза №1 и аванпорта канала; в поселке Большая Волга был построен магазин, почта, киноклуб, открытая танцевальная площадка, пожарное депо, жилые двухэтажные четырехквартирные дома, медпункт.

На строительстве канала было задействовано много техники, но основной рабочей силой были узники ГУЛАГа. В течение 4,5 лет на строительстве канала Москва-Волга работало более 200 тысяч каналоармейцев-заключенных и множество вольнонаемных рабочих и специалистов. За время строительства погибло и умерло 23 тысячи заключенных, более 60 тысяч было досрочно отпущено на свободу за хорошие результаты работы.

В апреле 1937 года Иваньковское водохранилище заполняется водой, начинает работать первая турбина Иваньковской ГЭС. 4 июля 1937 года опубликовано постановление совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) «Об окончании строительства канала Москва-Волга» согласно этому постановлению. С 15 июля канал открыт для грузового и пассажирского движения. После завершения строительства канала на Большой Волге жил персонал, работавший на Иваньковской ГЭС и объектах Волжского района гидросооружений. А также сотрудники Московского пароходства, осуществлявшие грузовое сообщение по Волге и каналу.

Говорят, что в отличие от других подобных сооружений, московский канал не испортил экологическое состояние Подмосковья, а местами даже наоборот.

Этой маленькой исторической справкой начался вечер в библиотеке. Затем Сталина Папазова исполнила поэму Сергея Гора «Ода для водопровода», которую сопровождали кадры документальной кинохроники.

С особым интересом зрители посмотрели два небольших документальных фильма о строительстве канала. Очень интересно рассказывал об этой, поистине грандиозной, стройке Сергей Гор. Рассказ его основывался на архивных материалах о рабочем распорядке и бытовой жизни строителей канала. Большой интерес вызвало выступление доктора исторических наук Ивана Шимона.

Также на вечере присутствовал представитель Волжского района гидросооружений Николай Журавлев. Он рассказал о буднях канала имени Москвы и перспективах на будущее.

Заинтересовали посетителей нашего мероприятия фотографии о строительстве канала и книги из фонда нашей библиотеки по краеведению, а также раритетные издания, на которых стоит печать «Библиотека Дмитлага».

Выставка фотографий о строительстве канала имени Москвы продлится до 30 июня.

По информации Дубненской городской Библиотеки семейного чтения