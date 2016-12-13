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Единый день диспансеризации 
17 декабря 2016 года, в субботу, в ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» состоится Единый день диспансеризации. Мы приглашаем всех желающих в поликлинику на Левом Берегу по адресу: ул.Карла Маркса, д.30, с 09.00 до 13.00 пройти диспансеризацию и узнать состояние своего здоровья.

Диспансеризации в 2016 году подлежат родившиеся в 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1047, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926 годах.

Всех остальных приглашаем пройти профилактические медицинские осмотры!

13-12-2016
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