Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 8 по 14 ноября 2016 года

Следственным отделением ОМВД России по г.о. Дубна в отношении ранее судимого безработного 34-летнего уроженца Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 уголовного кодекса Российской федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».Мужчина проникнул в храм через крышу и похитил оттуда денежные средства, оставленные прихожанами на пожертвования. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В Дежурную часть с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что в незакрытую дверь её квартиры проник неизвестный, который искал ценные вещи в коридоре и комнате и похитил её сумку с бижутерией. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был выявлен и доставлен в Дежурную часть ранее судимый 34-летний уроженец Тульской области, совершивший кражу.11 ноября Следственным отделением ОМВД в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 уголовного кодекса Российской федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

С аналогичным заявлением о краже из квартиры обратилась местная жительница. Злоумышленник похитил денежные средства в сумме 4 тысяч рублей и мобильный телефон. Сумма ущерба устанавливается. Сотрудниками полиции установлена причастность ранее задержанного уроженца Тульской области, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

В полицию обратилась местная жительница с заявлением о привлечении к ответственности гражданина В., который похитил принадлежащие ей денежные средства. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был выявлен и доставлен в Дежурную часть 32-летний местный житель. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками полиции в ходе проверки жилого сектора левобережной части города выявлен 57-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет трех граждан респ. Украина. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина