В Дубне изменится адрес клиентского офиса «МосОблЕИРЦ»

управление ЕИРЦ «Дубна» прекращает обслуживание граждан по адресу: г. Дубна, ул. Флерова, д.11, и начинает обслуживание по новому адресу: г. Дубна, ул. Понтекорво, д. 8. Новый офис обслуживания клиентов будет находиться на первом этаже здания, расположенного в одном из самых оживленных районов города, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта.

В офисе клиенты компании, как и прежде, смогут передавать показания приборов учёта, получать копии платёжного документа, консультироваться по вопросам энергоснабжения, а также при необходимости – сделать перерасчёт.

- понедельник - четверг: с 8:30 до 17:45,

- пятница: с 8:30 до 16:30.

Режим работы офиса управления ЕИРЦ «Дубна»:Телефоны управления «Дубна»: (496)215-05-57, (496)215-05-67, (496)214-03-90.

Кроме того, круглосуточную консультацию по интересующим вопросам можно получить по бесплатному телефону единого Контактного центра - 8-800-555-07-69.