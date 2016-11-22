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Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 15 по 21 ноября 2016 года 
17 ноября
В Дежурную часть поступило сообщение о том, что 15 ноября ушел из дома 1 по ул. Октябрьская и до настоящего времени не вернулся Рахматов Азамат Садикович, 1987 г.р. Полиция Дубны обращается к гражданам за помощью. Если вам известно местонахождение мужчины или же вы видели его – просьба сообщить по телефонам Дежурной части 8-496-214-71-19, либо по номеру 112.

18 ноября
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлен 19-летний местный житель, который похитил мобильный телефон из магазина техники, расположенном в д. 24 А по пр. Боголюбова. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Полицейскими ОМВД России по г.о. Дубна на стационарном посту-пикете «1 км Нового шоссе» для проверки был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 38-летнего уроженца республики Коми с признаками наркотического опьянения. В ходе досмотра его автомобиля был обнаружен и изъят стеклянный пузырек с порошкообразным веществом. Изъятое вещество было направлено на исследование, по результатам которого установлено, что данное вещество является наркотическим средством - героином, общей массой 6,22 граммов.

19 ноября следственным отделением ОМВД России по г.о. Дубна в отношении 38-летнего уроженца республики Коми возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «незаконные приобретение, хранение наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

19 ноября
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина украл из магазина детских товаров по ул. Попова товар. Сумма ущерба составила более 36 тысяч рублей. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна
Мария Ватолина

22-11-2016
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